Diciembre va a ser un mes intenso para el Atlético de Madrid, que está disputando la Champions League y LaLiga.

Luego de vencer 2-0 al Viking este miércoles, el Colchonero viajará a Alicante para enfrentarse al Elche por la fecha 14 del torneo español.

A partir de ahí, comenzará una seguidilla de partidos con poco descanso en la que el equipo tendrá que demostrar que tiene con qué competir en lo que viene.

Elche vs Atlético de Madrid, fecha 14 de LaLiga

El Elche empató 1-1 contra el Levante y cayó a la 19° posición | Quality Sport Images/GettyImages

El Colchonero va a cerrar noviembre con una visita al Elche en Alicante. Con apenas cuatro días de descanso desde su presentación en la Champions, Simeone deberá gestionar los minutos de sus futbolistas.

29/11/2026: Elche vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 12:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30

Barcelona vs Atlético de Madrid, fecha 23 de LaLiga

El Atleti marcha tercero en la tabla de LaLiga | Angel Martinez/GettyImages

La participación de los dos equipos en la Supercopa de España, que se disputará en Turquía, motivó el adelantamiento del partido correspondiente a la fecha 23 de LaLiga. De esta manera, el Barcelona el Atleti completarán sus dos enfrentamientos ligueros antes de que termine el año.

02/12/2026: Barcelona vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 15:30, MEX: 14:30, ESP: 21:30

Atlético de Madrid vs Real Betis, fecha 15 de LaLiga

El Atleti recibirá al Betis en el Metropolitano | Soccrates Images/GettyImages

El primer fin de semana de diciembre tendrá al Colchonero de regreso en el Metropolitano para recibir al Real Betis. Los andaluces están en un buen momento futbolístico y lograron posicionarse en la cuarta posición de la tabla de LaLiga.

6/12/2026: Atlético de Madrid vs Real Betis - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

PSV vs Atlético de Madrid, jornada 6 de la Champions League

Será el segundo equipo español que enfrente el PSV | Soccrates Images/GettyImages

El único partido de la Champions de diciembre enfrentará al Atleti con el PSV. Puede ser una buena chance para los de Simeone de sumar de a tres antes de las dos fechas restantes de la fase de liga, previstas para enero.

9/12/2026: PSV vs Atlético de Madrid - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Atlético de Madrid vs Valencia, fecha 16 de LaLiga

El Valencia buscará alejarse de la zona de descenso | Xinhua News Agency/GettyImages

El Valencia va a ser el siguiente rival del Atleti en LaLiga. El encuentro correspondiente a la fecha 16 pondrá fin a una seguidilla de cinco partidos con poco descanso entre finales de noviembre y mediados de diciembre.

13/12/2026: Atlético de Madrid vs Valencia - LaLiga - USA: 8:00, MEX: 7:00, ESP: 14:00

El calendario de los próximos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival Fecha Horario Competición TV / Streaming Elche 28/11/2026 USA: 12:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30 LaLiga USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App



MEX: Sky Sports Mexico, Sky+,



ESP: LaLiga TV Barcelona 2/12/2026 USA: 15:30, MEX: 14:30, ESP: 21:30 LaLiga USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App

MEX: Sky Sports Mexico, Sky+,

ESP: LaLiga TV Real Betis 6/12/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 LaLiga USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App

MEX: Sky Sports Mexico, Sky+,

ESP: LaLiga TV PSV 9/12/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 Champions League TBD Valencia 13/12/2026 USA: 8:00, MEX: 7:00, ESP: 14:00 LaLiga USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App

MEX: Sky Sports Mexico, Sky+,

ESP: LaLiga TV

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