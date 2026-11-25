El calendario de los próximos 5 partidos del Atlético de Madrid tras vencer 2-0 al Viking
Diciembre va a ser un mes intenso para el Atlético de Madrid, que está disputando la Champions League y LaLiga.
Luego de vencer 2-0 al Viking este miércoles, el Colchonero viajará a Alicante para enfrentarse al Elche por la fecha 14 del torneo español.
A partir de ahí, comenzará una seguidilla de partidos con poco descanso en la que el equipo tendrá que demostrar que tiene con qué competir en lo que viene.
Elche vs Atlético de Madrid, fecha 14 de LaLiga
El Colchonero va a cerrar noviembre con una visita al Elche en Alicante. Con apenas cuatro días de descanso desde su presentación en la Champions, Simeone deberá gestionar los minutos de sus futbolistas.
- 29/11/2026: Elche vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 12:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30
Barcelona vs Atlético de Madrid, fecha 23 de LaLiga
La participación de los dos equipos en la Supercopa de España, que se disputará en Turquía, motivó el adelantamiento del partido correspondiente a la fecha 23 de LaLiga. De esta manera, el Barcelona el Atleti completarán sus dos enfrentamientos ligueros antes de que termine el año.
- 02/12/2026: Barcelona vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 15:30, MEX: 14:30, ESP: 21:30
Atlético de Madrid vs Real Betis, fecha 15 de LaLiga
El primer fin de semana de diciembre tendrá al Colchonero de regreso en el Metropolitano para recibir al Real Betis. Los andaluces están en un buen momento futbolístico y lograron posicionarse en la cuarta posición de la tabla de LaLiga.
- 6/12/2026: Atlético de Madrid vs Real Betis - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
PSV vs Atlético de Madrid, jornada 6 de la Champions League
El único partido de la Champions de diciembre enfrentará al Atleti con el PSV. Puede ser una buena chance para los de Simeone de sumar de a tres antes de las dos fechas restantes de la fase de liga, previstas para enero.
- 9/12/2026: PSV vs Atlético de Madrid - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Atlético de Madrid vs Valencia, fecha 16 de LaLiga
El Valencia va a ser el siguiente rival del Atleti en LaLiga. El encuentro correspondiente a la fecha 16 pondrá fin a una seguidilla de cinco partidos con poco descanso entre finales de noviembre y mediados de diciembre.
- 13/12/2026: Atlético de Madrid vs Valencia - LaLiga - USA: 8:00, MEX: 7:00, ESP: 14:00
El calendario de los próximos cinco partidos del Atlético de Madrid
Rival
Fecha
Horario
Competición
TV / Streaming
Elche
28/11/2026
USA: 12:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30
LaLiga
USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App
Barcelona
2/12/2026
USA: 15:30, MEX: 14:30, ESP: 21:30
LaLiga
USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App
Real Betis
6/12/2026
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
LaLiga
USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App
PSV
9/12/2026
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Champions League
TBD
Valencia
13/12/2026
USA: 8:00, MEX: 7:00, ESP: 14:00
LaLiga
USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App
MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA
María Sofía Lucena es redactora de Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.