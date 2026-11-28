El Atlético de Madrid se impuso ante el Elche por marcador de 3-2 en la jornada 14 de LaLiga. Por parte de los Colchoneros anotaron Julián Álvarez, Lee Kang-In y Alejandro Grimaldo. Con este resultado, el equipo del 'Cholo' Simeone subió de manera provisional al segundo puesto de la tabla general.

A continuación, los próximos cinco partidos del Colchonero.

FC Barcelona vs Atlético de Madrid, jornada 23 de LaLiga

El Spotify Camp Nou recibirá este gran encuentro | Soccrates Images/GettyImages

La participación de los dos equipos en la Supercopa de España, que se disputará en Turquía, motivó el adelantamiento del partido correspondiente a la fecha 23 de LaLiga. De esta manera, el Barcelona el Atleti completarán sus dos enfrentamientos ligueros antes de que termine el año.

02/12/2026: Barcelona vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 15:30, MEX: 14:30, ESP: 21:30

Atlético de Madrid vs Real Betis, jornada 15 de LaLiga

El Metropolitano espera por este gran partido | Stuart Franklin - UEFA/GettyImages

El primer fin de semana de diciembre tendrá al Colchonero de regreso en el Metropolitano para recibir al Real Betis. Los andaluces están en un buen momento futbolístico y lograron posicionarse en la cuarta posición de la tabla de LaLiga.

6/12/2026: Atlético de Madrid vs Real Betis - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

PSV vs Atlético de Madrid, jornada 6 de la Champions League

El Aleti viajará a Países Bajos para visitar el Phillips Stadium | Pau Barrena - UEFA/GettyImages

El único partido de la Champions de diciembre enfrentará al Atleti con el PSV. Puede ser una buena chance para los de Simeone de sumar de a tres antes de las dos fechas restantes de la fase de liga, previstas para enero.

9/12/2026: PSV vs Atlético de Madrid - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Atlético de Madrid vs Valencia, jornada 16 de LaLiga

El Riyadh Air Metropolitano se prepara para recibir la final de la UEFA Champions League | David Ramos/GettyImages

El Valencia va a ser el siguiente rival del Atleti en LaLiga. El encuentro correspondiente a la fecha 16 pondrá fin a una seguidilla de cinco partidos con poco descanso entre finales de noviembre y mediados de diciembre.

13/12/2026: Atlético de Madrid vs Valencia - LaLiga - USA: 8:00, MEX: 7:00, ESP: 14:00

Celta de Vigo vs Atlético de Madrid, jornada 17 de LaLiga

El Atlético de Madrid visitará Balaídos | Octavio Passos/GettyImages

El Aleti cerrará diciembre enfrentándose a los dirigidos por Claudio Giráldez en Balaídos, en un duelo complicado para los del Cholo fuera de casa. La actividad para ellos recién retornará en los primeros días del 2027.

20/12/2026: Celta de Vigo vs Atlético de Madrid - LaLiga - Horario a confirmar

El calendario de los próximos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival Fecha Horario Competición TV / Streaming FC Barcelona 2/12/2026 USA: 15:30, MEX: 14:30, ESP: 21:30 LaLiga USA: ESPN+ MEX: Sky Sports

ESP: LaLiga TV Real Betis 6/12/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 LaLiga USA: ESPN+ MEX: Sky Sports

ESP: LaLiga TV PSV 9/12/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 Champions League USA: Paramount+ MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Valencia 13/12/2026 USA: 8:00

MEX: 7:00

ESP: 14:00 LaLiga USA: ESPN+ MEX: Sky Sports

ESP: LaLiga TV Celta de Vigo 20/12/26 A confirmar LaLiga USA: ESPN+ MEX: Sky Sports

ESP: LaLiga TV