El calendario de los próximos 5 partidos del Atlético de Madrid tras vencer 3-2 al Elche
El Atlético de Madrid se impuso ante el Elche por marcador de 3-2 en la jornada 14 de LaLiga. Por parte de los Colchoneros anotaron Julián Álvarez, Lee Kang-In y Alejandro Grimaldo. Con este resultado, el equipo del 'Cholo' Simeone subió de manera provisional al segundo puesto de la tabla general.
A continuación, los próximos cinco partidos del Colchonero.
FC Barcelona vs Atlético de Madrid, jornada 23 de LaLiga
La participación de los dos equipos en la Supercopa de España, que se disputará en Turquía, motivó el adelantamiento del partido correspondiente a la fecha 23 de LaLiga. De esta manera, el Barcelona el Atleti completarán sus dos enfrentamientos ligueros antes de que termine el año.
- 02/12/2026: Barcelona vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 15:30, MEX: 14:30, ESP: 21:30
Atlético de Madrid vs Real Betis, jornada 15 de LaLiga
El primer fin de semana de diciembre tendrá al Colchonero de regreso en el Metropolitano para recibir al Real Betis. Los andaluces están en un buen momento futbolístico y lograron posicionarse en la cuarta posición de la tabla de LaLiga.
- 6/12/2026: Atlético de Madrid vs Real Betis - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
PSV vs Atlético de Madrid, jornada 6 de la Champions League
El único partido de la Champions de diciembre enfrentará al Atleti con el PSV. Puede ser una buena chance para los de Simeone de sumar de a tres antes de las dos fechas restantes de la fase de liga, previstas para enero.
- 9/12/2026: PSV vs Atlético de Madrid - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Atlético de Madrid vs Valencia, jornada 16 de LaLiga
El Valencia va a ser el siguiente rival del Atleti en LaLiga. El encuentro correspondiente a la fecha 16 pondrá fin a una seguidilla de cinco partidos con poco descanso entre finales de noviembre y mediados de diciembre.
- 13/12/2026: Atlético de Madrid vs Valencia - LaLiga - USA: 8:00, MEX: 7:00, ESP: 14:00
Celta de Vigo vs Atlético de Madrid, jornada 17 de LaLiga
El Aleti cerrará diciembre enfrentándose a los dirigidos por Claudio Giráldez en Balaídos, en un duelo complicado para los del Cholo fuera de casa. La actividad para ellos recién retornará en los primeros días del 2027.
- 20/12/2026: Celta de Vigo vs Atlético de Madrid - LaLiga - Horario a confirmar
El calendario de los próximos cinco partidos del Atlético de Madrid
Rival
Fecha
Horario
Competición
TV / Streaming
FC Barcelona
2/12/2026
USA: 15:30, MEX: 14:30, ESP: 21:30
LaLiga
USA: ESPN+ MEX: Sky Sports
Real Betis
6/12/2026
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
LaLiga
USA: ESPN+ MEX: Sky Sports
PSV
9/12/2026
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Champions League
USA: Paramount+ MEX: TNT Sports
Valencia
13/12/2026
USA: 8:00
LaLiga
USA: ESPN+ MEX: Sky Sports
Celta de Vigo
20/12/26
A confirmar
LaLiga
USA: ESPN+ MEX: Sky Sports
Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.Follow BPernigotti