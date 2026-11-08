El calendario de los próximos 5 partidos del Barcelona tras derrotar 2-1 al Atlético de Madrid

El Barcelona se despidió de las canchas este domingo con el partido ante el Atlético de Madrid y no volverá a jugar hasta finales de noviembre. Los dirigidos por Hansi Flick se impusieron por marcador de 2-1, gracias a un doblete de Fermín López, y, ahora, con el inicio del parón internacional, tendrán unos días de descanso.

Los futbolistas convocados por sus selecciones podrán seguir sumando minutos con sus países, y quienes permanezcan en Cataluña aprovecharán para trabajar de cara al regreso a la competición.

Diciembre tiene una agenda muu ajustada y los culés querrán llegar preparados para afrontar todos sus compromisos sin mayores contratiempos.

A continuación, los próximos cinco partidos del Barcelona.

Barcelona vs Villarreal, fecha 13 de LaLiga

Pape Gueye, Villarreal | DeFodi Images/GettyImages

El Barça retomará la actividad después de la ventana internacional con un partido contra el Villarreal en el Camp Nou. El Submarino Amarillo es un rival complicado para los culés, que no van a tener muchos entrenamientos con el plantel completo para preparar el encuentro.

22/11/2026: Barcelona vs Villarreal - LaLiga - USA: 8:00, MEX: 7:00, ESP: 14:00

Sabah vs Barcelona, jornada 5 de la Champions League

Champions League | Anadolu/GettyImages

Los de Flick viajarán a Azerbaiyán para jugar la fecha 5 de la Champions League contra el Sabah. El traslado y los pocos días de descanso entre partidos podrían hacer que el DT evalúe posibles rotaciones para administrar los minutos de sus futbolistas.

25/11/2026: Sabah vs Barcelona - Champions League - USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45

RC Deportivo vs Barcelona, fecha 14 de LaLiga

Jose María Gimenez, RC Deportivo | Alex Caparros/GettyImages

Después del partido de la Champions, vuelve la actividad en LaLiga y para los culés será con una visita al RC Deportivo. Los locales van a querer sacarle jugo al apoyo de su público para superar al líder de la tabla.

25/11/2026: RC Deportivo vs Barcelona - LaLiga - USA: 10:15, MEX: 9:15, ESP: 16:15

Barcelona vs Atlético de Madrid, fecha 23 de LaLiga

Marcos Llorente, Atletico de Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

El Barcelona va a recibir al Atleti en el Camp Nou apenas 24 días después del partido de la primera vuelta. El encuentro, correspondiente a la fecha 23, fue adelantado por LaLiga debido a la participación de los dos equipos en la Supercopa de España, que se disputará en febrero en Estambul.

2/12/2026: Barcelona vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 15:30, MEX: 14:30, ESP: 21:30

Barcelona vs Celta de Vigo, fecha 15 de LaLiga

Pablo Duran, Celta de Vigo | DeFodi Images/GettyImages

La seguidilla sigue con el partido entre el Barça y el Celta de Vigo en el Camp Nou. Es otra oportunidad de local que puede servir para motivar a los jugadores antes de afrontar el tramo final del año.

6/12/2026: Barcelona vs Celta de Vigo - LaLiga - USA: 12:00, MEX: 11:00, ESP: 18:00

El calendario de los próximos cinco partidos del Barcelona

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Villareal 22/11/2026 USA: 8:00, MEX: 7:00, ESP: 14:00 LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV Sabah 25/11/2026 USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45 Champions League TBD RC Deportivo 29/11/2026 USA: 10:15, MEX: 9:15, ESP: 16:15 LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV Atlético de Madrid 2/12/2026 USA: 15:30, MEX: 14:30, ESP: 21:30 LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV Celta de Vigo 6/12/2026 USA: 12:00, MEX: 11:00, ESP: 18:00 LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV