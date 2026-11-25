El calendario de los próximos 5 partidos del Barcelona tras vencer 4-1 al Sabah
La segunda mitad de la fase de liga de la Champions League comenzó esta semana y al Barcelona le tocó afrontar el viaje de mayor distancia de esta etapa de la competición para medirse con el Sabah en Azerbaiyán. Los culés se quedaron con la victoria y con tres puntos que les ayudan a acomodarse entre los ocho mejores de la tabla, que clasificarán a los octavos de final.
Diciembre va a ser intenso para los dirigidos por Hansi Flick, que tendrán partidos muy seguidos, y la gestión de las cargas va a ser la clave para afrontar el último envión antes de que termine 2026.
RC Deportivo vs Barcelona, fecha 14 de LaLiga
El partido europeo dará paso a una visita al RC Deportivo por LaLiga. El Dépor buscará aprovechar la localía para dar la sorpresa ante unos culés que son líderes de la tabla con 36 puntos.
- 25/11/2026: RC Deportivo vs Barcelona - LaLiga - USA: 10:15, MEX: 9:15, ESP: 16:15
Barcelona vs Atlético de Madrid, fecha 23 de LaLiga
Apenas 24 días van a separar los dos enfrentamientos por LaLiga entre el Barça y el Atlético de Madrid. La participación de los dos equipos en la Supercopa de España, programada para febrero en Estambul, llevó a adelantar el partido de la fecha 23 que tendrá lugar en el Camp Nou.
- 2/12/2026: Barcelona vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 15:30, MEX: 14:30, ESP: 21:30
Barcelona vs Celta de Vigo, fecha 15 de LaLiga
Cuatro días después de medirse con los dirigidos por Diego Simeone, los culés volverán a jugar ante su afición, esta vez contra el Celta de Vigo. El partido es una buena oportunidad para sumar tres puntos y encarar con confianza las últimas semanas de competición del año.
- 6/12/2026: Barcelona vs Celta de Vigo - LaLiga - USA: 12:00, MEX: 11:00, ESP: 18:00
Manchester City vs Barcelona, jornada 6 de la Champions League
En diciembre, la Champions enfrentará a dos de los principales aspirantes a levantar el trofeo. El Barça y el Manchester City disputarán tres puntos que podrían ser fundamentales en la lucha por asegurarse la clasificación a octavos de final sin pasar por los playoffs.
- 8/12/2026: Barcelona vs Manchester City - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Málaga vs Barcelona, fecha 16 de LaLiga
El siguiente partido por LaLiga va a ser contra el Málaga. Los Boquerones vienen de mal en peor en el campeonato y, de hecho, todavía no consiguieron ninguna victoria en lo que va de la temporada.
- 12/12/2026: Málaga vs Barcelona - LaLiga - USA: 12:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30
El calendario de los próximos cinco partidos del Barcelona
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
RC Deportivo
29/11/2026
USA: 10:15, MEX: 9:15, ESP: 16:15
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Atlético de Madrid
2/12/2026
USA: 15:30, MEX: 14:30, ESP: 21:30
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Celta de Vigo
6/12/2026
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Manchester City
8/12/2026
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Champions League
TBD
Málaga
12/12/2026
USA: 12:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
María Sofía Lucena es redactora de Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.