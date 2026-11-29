El FC Barcelona vence y convence en un dificil Riazor tras una exhibición de Raphinha. Tres puntos más para el equipo de Flick que continúa en lo más alto de la tabla.

Diciembre va a ser intenso para los dirigidos por Hansi Flick, que tendrán partidos muy seguidos, y la gestión de las cargas va a ser la clave para afrontar el último envión antes de que termine 2026.

FC Barcelona vs Atlético de Madrid, jornada 23 de LaLiga

El Camp Nou aguarda por este gran partido | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Apenas 24 días van a separar los dos enfrentamientos por LaLiga entre el Barça y el Atlético de Madrid. La participación de los dos equipos en la Supercopa de España, programada para febrero en Estambul, llevó a adelantar el partido de la fecha 23 que tendrá lugar en el Camp Nou.

2/12/2026: Barcelona vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 15:30, MEX: 14:30, ESP: 21:30

FC Barcelona vs Celta de Vigo, jornada 15 de LaLiga

El Barcelona ganó el último encuentro por la mínima en abril | Alex Caparros/GettyImages

Cuatro días después de medirse con los dirigidos por Diego Simeone, los culés volverán a jugar ante su afición, esta vez contra el Celta de Vigo. El partido es una buena oportunidad para sumar tres puntos y encarar con confianza las últimas semanas de competición del año.

6/12/2026: Barcelona vs Celta de Vigo - LaLiga - USA: 12:00, MEX: 11:00, ESP: 18:00

FC Barcelona vs Manchester City, jornada 6 de la Champions League

Se viene otra gran noche de Champions en Cataluña | Alex Caparros/GettyImages

En diciembre, la Champions enfrentará a dos de los principales aspirantes a levantar el trofeo. El Barça y el Manchester City disputarán tres puntos que podrían ser fundamentales en la lucha por asegurarse la clasificación a octavos de final sin pasar por los playoffs.

8/12/2026: Barcelona vs Manchester City - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Málaga vs FC Barcelona, jornada 16 de LaLiga

La Rosaleda vuelve a recibir al Barça | Soccrates Images/GettyImages

El siguiente partido por LaLiga va a ser contra el Málaga. Los Boquerones vienen de mal en peor en el campeonato y, de hecho, todavía no consiguieron ninguna victoria en lo que va de la temporada.

12/12/2026: Málaga vs Barcelona - LaLiga - USA: 12:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30

FC Barcelona vs Real Sociedad, jornada 17 de LaLiga

El Barcelona despide el año frente a los vascos | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El último partido del año calendario para el FC Barcelona será en casa frente a la Real Sociedad, otro club que jugará la próxima Supercopa de España. Podría ser un duelo fundamental para seguir sacando ventaja e irse tranquilos a disfrutar de las fiestas.

20/12/2026: FC Barcelona vs Real Sociedad - LaLiga - A confirmar

El calendario de los próximos cinco partidos del Barcelona

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Atlético de Madrid 2/12/2026 USA: 15:30, MEX: 14:30, ESP: 21:30 LaLiga USA: ESPN

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Celta de Vigo 6/12/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 LaLiga USA: ESPN

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Manchester City 8/12/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 Champions League USA: Paramount+

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Málaga 12/12/2026 USA: 12:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30 LaLiga USA: ESPN

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Real Sociedad 20/12/2026 A confirmar LaLiga USA: ESPN

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+