El calendario de los próximos 5 partidos del Barcelona tras vencer al Deportivo de la Coruña (1-5)
El FC Barcelona vence y convence en un dificil Riazor tras una exhibición de Raphinha. Tres puntos más para el equipo de Flick que continúa en lo más alto de la tabla.
Diciembre va a ser intenso para los dirigidos por Hansi Flick, que tendrán partidos muy seguidos, y la gestión de las cargas va a ser la clave para afrontar el último envión antes de que termine 2026.
FC Barcelona vs Atlético de Madrid, jornada 23 de LaLiga
Apenas 24 días van a separar los dos enfrentamientos por LaLiga entre el Barça y el Atlético de Madrid. La participación de los dos equipos en la Supercopa de España, programada para febrero en Estambul, llevó a adelantar el partido de la fecha 23 que tendrá lugar en el Camp Nou.
- 2/12/2026: Barcelona vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 15:30, MEX: 14:30, ESP: 21:30
FC Barcelona vs Celta de Vigo, jornada 15 de LaLiga
Cuatro días después de medirse con los dirigidos por Diego Simeone, los culés volverán a jugar ante su afición, esta vez contra el Celta de Vigo. El partido es una buena oportunidad para sumar tres puntos y encarar con confianza las últimas semanas de competición del año.
- 6/12/2026: Barcelona vs Celta de Vigo - LaLiga - USA: 12:00, MEX: 11:00, ESP: 18:00
FC Barcelona vs Manchester City, jornada 6 de la Champions League
En diciembre, la Champions enfrentará a dos de los principales aspirantes a levantar el trofeo. El Barça y el Manchester City disputarán tres puntos que podrían ser fundamentales en la lucha por asegurarse la clasificación a octavos de final sin pasar por los playoffs.
- 8/12/2026: Barcelona vs Manchester City - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Málaga vs FC Barcelona, jornada 16 de LaLiga
El siguiente partido por LaLiga va a ser contra el Málaga. Los Boquerones vienen de mal en peor en el campeonato y, de hecho, todavía no consiguieron ninguna victoria en lo que va de la temporada.
- 12/12/2026: Málaga vs Barcelona - LaLiga - USA: 12:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30
FC Barcelona vs Real Sociedad, jornada 17 de LaLiga
El último partido del año calendario para el FC Barcelona será en casa frente a la Real Sociedad, otro club que jugará la próxima Supercopa de España. Podría ser un duelo fundamental para seguir sacando ventaja e irse tranquilos a disfrutar de las fiestas.
- 20/12/2026: FC Barcelona vs Real Sociedad - LaLiga - A confirmar
El calendario de los próximos cinco partidos del Barcelona
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Atlético de Madrid
2/12/2026
USA: 15:30, MEX: 14:30, ESP: 21:30
LaLiga
USA: ESPN
Celta de Vigo
6/12/2026
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
LaLiga
USA: ESPN
Manchester City
8/12/2026
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Champions League
USA: Paramount+
Málaga
12/12/2026
USA: 12:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30
LaLiga
USA: ESPN
Real Sociedad
20/12/2026
A confirmar
LaLiga
USA: ESPN
Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.Follow BPernigotti