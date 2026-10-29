El calendario de los próximos 5 partidos del Chelsea tras caer en penales ante el Liverpool

El Chelsea se enfrentó al Liverpool en el partido correspondiente a la cuarta ronda por la Carabao Cup 2026. Con goles de Morgan Rogers al minuto 40, por parte de los Blues, y de Cody Gakpo, al 43, el encuentro acabó con un tenso empate a un gol. Ya en tanda de penales, el Liverpool derrotó 6-5 al Chelsea.

A continuación, los próximos cinco partidos del elenco de Stamford Bridge.

Chelsea vs Manchester United, jornada 9 de la Premier League

Chelsea FC v Fulham FC - Premier League | Ryan Pierse/GettyImages

Estos dos grandes de la Premier League se verán las caras en Stamford Bridge: el Manchester United viene de varios golpes seguidos y necesita reaccionar para respaldar a Michael Carrick, mientras que el Chelsea está obligado a hacer una buena liga al no estar jugando competencia internacional.

31/10/2026: Chelsea vs Manchester United - Premier League - 8:30 USA, 6:30 MEX, 14:30 ESP

Sunderland vs Chelsea, jornada 10 de la Premier League

AFC Sunderland v Coventry City - Sky Bet Championship Play-Off Semi Final Second Leg | George Wood/GettyImages

Los Blues volverán a salir de Londres para viajar al Stadium of Light, donde los aguardará un Sunderland que está disfrutando de la triple competencia tras una histórica clasificación a la UEFA Europa League.

08/11/2026: Sunderland vs Chelsea - Premier League - 9:00 USA, 8:00 MEX, 16:00 ESP

Chelsea vs Leeds, jornada 11 de la Premier League

Chelsea FC v Manchester United FC - Premier League | Chelsea Football Club/GettyImages

Luego del parón internacional de noviembre, el Chelsea se reencontrará con su afición en Stamford Bridge para recibir al Leeds. La premisa sigue siendo la misma: hacer la mejor Premier posible tras la decepción del año pasado.

21/11/2026: Chelsea vs Leeds - Premier League - 10:00 USA, 9:00 MEX, 17:00 ESP

Nottingham Forest vs Chelsea, jornada 12 de la Premier League

Nottingham Forest v Chelsea FC - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Los dirigidos por Xabi Alonso tendrán una parada complicada en la fecha 12 del campeonato inglés visitando al Nottingham Forest en The City Ground. El club local, al momento de la publicación de este artículo, marcha en zona de descenso y está urgido de salir para no complicarse a futuro.

27/11/2026: Nottingham Forest vs Chelsea - Premier League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 22:00 ESP

Chelsea vs Crystal Palace, jornada 13 de la Premier League

Chelsea v Liverpool - Premier League | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

El Chelsea abrirá la actividad de diciembre contra otro equipo de Londres: el Crystal Palace. Estos se están rearmando tras temporadas increíbles, donde disfrutaron de figuras que ya visten las camisetas de otros clubes.

02/12/2026: Chelsea vs Crystal Palace - Premier League - 14:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP

El calendario de los próximos cinco partidos del Chelsea

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Manchester United 31/10/2026 8:30 USA

6:30 MEX

14:30 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: FOX One ESP: Movistar+ Sunderland 08/11/2026 9:00 USA

8:00 MEX

16:00 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: FOX One ESP: Movistar+ Leeds 21/11/2026 10:00 USA

9:00 MEX

17:00 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: FOX One ESP: Movistar+ Nottingham Forest 27/11/2026 15:00 USA

14:00 MEX

22:00 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: FOX One ESP: Movistar+ Crystal Palace 02/12/2026 14:30 USA

13:30 MEX

21:30 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: FOX One ESP: Movistar+

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