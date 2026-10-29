El calendario de los próximos 5 partidos del Chelsea tras caer en penales ante el Liverpool
El Chelsea se enfrentó al Liverpool en el partido correspondiente a la cuarta ronda por la Carabao Cup 2026. Con goles de Morgan Rogers al minuto 40, por parte de los Blues, y de Cody Gakpo, al 43, el encuentro acabó con un tenso empate a un gol. Ya en tanda de penales, el Liverpool derrotó 6-5 al Chelsea.
A continuación, los próximos cinco partidos del elenco de Stamford Bridge.
Chelsea vs Manchester United, jornada 9 de la Premier League
Estos dos grandes de la Premier League se verán las caras en Stamford Bridge: el Manchester United viene de varios golpes seguidos y necesita reaccionar para respaldar a Michael Carrick, mientras que el Chelsea está obligado a hacer una buena liga al no estar jugando competencia internacional.
- 31/10/2026: Chelsea vs Manchester United - Premier League - 8:30 USA, 6:30 MEX, 14:30 ESP
Sunderland vs Chelsea, jornada 10 de la Premier League
Los Blues volverán a salir de Londres para viajar al Stadium of Light, donde los aguardará un Sunderland que está disfrutando de la triple competencia tras una histórica clasificación a la UEFA Europa League.
- 08/11/2026: Sunderland vs Chelsea - Premier League - 9:00 USA, 8:00 MEX, 16:00 ESP
Chelsea vs Leeds, jornada 11 de la Premier League
Luego del parón internacional de noviembre, el Chelsea se reencontrará con su afición en Stamford Bridge para recibir al Leeds. La premisa sigue siendo la misma: hacer la mejor Premier posible tras la decepción del año pasado.
- 21/11/2026: Chelsea vs Leeds - Premier League - 10:00 USA, 9:00 MEX, 17:00 ESP
Nottingham Forest vs Chelsea, jornada 12 de la Premier League
Los dirigidos por Xabi Alonso tendrán una parada complicada en la fecha 12 del campeonato inglés visitando al Nottingham Forest en The City Ground. El club local, al momento de la publicación de este artículo, marcha en zona de descenso y está urgido de salir para no complicarse a futuro.
27/11/2026: Nottingham Forest vs Chelsea - Premier League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 22:00 ESP
Chelsea vs Crystal Palace, jornada 13 de la Premier League
El Chelsea abrirá la actividad de diciembre contra otro equipo de Londres: el Crystal Palace. Estos se están rearmando tras temporadas increíbles, donde disfrutaron de figuras que ya visten las camisetas de otros clubes.
- 02/12/2026: Chelsea vs Crystal Palace - Premier League - 14:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP
El calendario de los próximos cinco partidos del Chelsea
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Manchester United
31/10/2026
8:30 USA
Premier League
USA: Telemundo
Sunderland
08/11/2026
9:00 USA
Premier League
USA: Telemundo
Leeds
21/11/2026
10:00 USA
Premier League
USA: Telemundo
Nottingham Forest
27/11/2026
15:00 USA
Premier League
USA: Telemundo
Crystal Palace
02/12/2026
14:30 USA
Premier League
USA: Telemundo
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Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.