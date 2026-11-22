El FC Barcelona se impuso por marcador de 3-2 al Villarreal y mantiene el liderato de LaLiga. Los blaugranas estuvieron 2-0 abajo, pero con goles de Gerard Martín, Fermín López y autogol de Pau Navarro consiguieron remontar.

A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos del Barcelona.

Sabah vs FC Barcelona, jornada 5 de la Champions League

El Estadio Olímpico de Bakú, la sede del Sabah en Champions | Richard Heathcote/GettyImages

La quinta jornada de la Champions llevará a los de Flick hasta Azerbaiyán para enfrentarse al Sabah. El largo viaje es un desafío de logística, sobre todo por la cercanía entre partidos de las distintas competiciones. La distribución de minutos entre los futbolistas es uno de los aspectos a considerar para evitar sobresaltos.

25/11/2026: Sabah vs FC Barcelona - Champions League - USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45

RC Deportivo vs FC Barcelona, fecha 14 de LaLiga

Riazor vuelve a recibir al FC Barcelona | MIGUEL RIOPA/GettyImages

LaLiga sigue su rumbo y enfrentará a los de Flick y al RC Deportivo. El Dépor viene sorprendiendo en lo que va de la temporada y va a intentar quedarse con una victoria de local ante los líderes del campeonato.

25/11/2026: RC Deportivo vs FC Barcelona - LaLiga - USA 10:15,

MEX 09:15,

ESP 16:15

FC Barcelona vs Atlético de Madrid, jornada 23 de LaLiga

Postal del último enfrentamiento entre ambos | Quality Sport Images/GettyImages

Se sacaron chispas en el primer partido de la campaña y sin dudas este encuentro será crucial para ambos, ya que la aspiración de las dos escuadras es el título de LaLiga. El FC Barcelona marcha puntero, mientras que el Atleti está tercero.

02/12/2026: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA 15:00,

MEX 14:00,

ESP 21:00

FC Barcelona vs Celta de Vigo, fecha 15 de LaLiga

El Camp Nou vuelve a escena | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Barça empieza diciembre con el partido contra el Celta de Vigo en el Camp Nou por la fecha 15. El DT va a tener que armar un equipo que le permita ser competitivo y, a la vez, preserve a sus futbolistas de cara a una nueva seguidilla de partidos complicados

05/12/2026: FC Barcelona vs Celta de Vigo - LaLiga - USA 15:00,

MEX 14:00,

ESP 21:00

FC Barcelona vs Manchester City, jornada 6 de la UEFA Champions League

Se viene una gran noche de Champions en la Ciudad Condal | Alex Caparros/GettyImages

El Barcelona recibirá a un City sumergido en una profunda crisis futbolística: de los últimos cuatro encuentros de Premier League perdieron tres y empataron uno, perdiéndole mucho terreno al Arsenal.

08/12/2026: FC Barcelona vs Manchester City - UEFA Champions League - USA 15:00,

MEX 14:00,

ESP 21:00

El calendario de los próximos cinco partidos del Barcelona

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Sabah 25/11/2026 USA 12:45,



MEX 11:45,



ESP 18:45 UEFA Champions League USA: Paramount+

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones RC Deportivo 29/11/2026 USA 10:15,



MEX 09:15,



ESP 16:15 LaLiga USA: ESPN

MEX: SkySports

ESP: Movistar+ Atlético de Madrid 02/12/2026 USA 15:30,



MEX 14:30,



ESP 21:30 LaLiga USA: ESPN

MEX: SkySports

ESP: Movistar+ Celta de Vigo 05/12/2026 USA 15:00,



MEX 14:00,



ESP 21:00 LaLiga USA: ESPN

MEX: SkySports

ESP: Movistar+ Manchester City 08/12/2026 USA 15:00,



MEX 14:00,



ESP 21:00 UEFA Champions League USA: Paramount+

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones