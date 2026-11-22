El calendario de los próximos 5 partidos del FC Barcelona tras vencer 3-2 al Villarreal
El FC Barcelona se impuso por marcador de 3-2 al Villarreal y mantiene el liderato de LaLiga. Los blaugranas estuvieron 2-0 abajo, pero con goles de Gerard Martín, Fermín López y autogol de Pau Navarro consiguieron remontar.
A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos del Barcelona.
Sabah vs FC Barcelona, jornada 5 de la Champions League
La quinta jornada de la Champions llevará a los de Flick hasta Azerbaiyán para enfrentarse al Sabah. El largo viaje es un desafío de logística, sobre todo por la cercanía entre partidos de las distintas competiciones. La distribución de minutos entre los futbolistas es uno de los aspectos a considerar para evitar sobresaltos.
- 25/11/2026: Sabah vs FC Barcelona - Champions League - USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45
RC Deportivo vs FC Barcelona, fecha 14 de LaLiga
LaLiga sigue su rumbo y enfrentará a los de Flick y al RC Deportivo. El Dépor viene sorprendiendo en lo que va de la temporada y va a intentar quedarse con una victoria de local ante los líderes del campeonato.
- 25/11/2026: RC Deportivo vs FC Barcelona - LaLiga - USA 10:15,
MEX 09:15,
ESP 16:15
FC Barcelona vs Atlético de Madrid, jornada 23 de LaLiga
Se sacaron chispas en el primer partido de la campaña y sin dudas este encuentro será crucial para ambos, ya que la aspiración de las dos escuadras es el título de LaLiga. El FC Barcelona marcha puntero, mientras que el Atleti está tercero.
- 02/12/2026: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA 15:00,
MEX 14:00,
ESP 21:00
FC Barcelona vs Celta de Vigo, fecha 15 de LaLiga
El Barça empieza diciembre con el partido contra el Celta de Vigo en el Camp Nou por la fecha 15. El DT va a tener que armar un equipo que le permita ser competitivo y, a la vez, preserve a sus futbolistas de cara a una nueva seguidilla de partidos complicados
- 05/12/2026: FC Barcelona vs Celta de Vigo - LaLiga - USA 15:00,
MEX 14:00,
ESP 21:00
FC Barcelona vs Manchester City, jornada 6 de la UEFA Champions League
El Barcelona recibirá a un City sumergido en una profunda crisis futbolística: de los últimos cuatro encuentros de Premier League perdieron tres y empataron uno, perdiéndole mucho terreno al Arsenal.
- 08/12/2026: FC Barcelona vs Manchester City - UEFA Champions League - USA 15:00,
MEX 14:00,
ESP 21:00
El calendario de los próximos cinco partidos del Barcelona
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Sabah
25/11/2026
USA 12:45,
UEFA Champions League
USA: Paramount+
RC Deportivo
29/11/2026
USA 10:15,
LaLiga
USA: ESPN
Atlético de Madrid
02/12/2026
USA 15:30,
LaLiga
USA: ESPN
Celta de Vigo
05/12/2026
USA 15:00,
LaLiga
USA: ESPN
Manchester City
08/12/2026
USA 15:00,
UEFA Champions League
USA: Paramount+
Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.Follow BPernigotti