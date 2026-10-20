El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester City tras la goleada 5-1 ante el AEK Atenas

El Manchester City entra en una etapa exigente de la temporada 2026/27. Después de recibir al AEK Atenas en el Etihad Stadium por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League, el conjunto inglés deberá cambiar rápidamente el foco y prepararse para una serie de cinco encuentros que pondrán a prueba su regularidad en las distintas competencias.

Entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre, los Citizens disputarán tres partidos de la Premier League, uno de la Carabao Cup y otro de la Champions. La seguidilla incluirá dos enfrentamientos consecutivos contra el Brighton y un viaje a Alemania, en una agenda que dejará poco margen para el descanso.

Gearing up for our 150th #UCL game this evening 🩵



Our journey 🔗 https://t.co/W8QXC7Rpfu pic.twitter.com/lhcKnUuiNp — Manchester City (@ManCity) October 20, 2026

A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos del Manchester City:

Aston Villa vs Manchester City, jornada 8 de la Premier League

Manchester City v Aston Villa - Premier League | Michael Regan/GettyImages

El primer compromiso será ante el Aston Villa, el sábado 24 de octubre, por la octava jornada de la Premier League.

El City visitará Birmingham con la intención de sumar tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por los primeros puestos. El rendimiento de los locales durante el inicio del campeonato podría representar una oportunidad para los dirigidos por Guardiola, aunque jugar fuera de casa siempre supone una dificultad adicional.

24/10/2026: Aston Villa vs Manchester City - Premier League - 07:30 USA, 05:30 MEX, 13:30 ESP

Manchester City vs Brighton, cuarta ronda de la Carabao Cup

Brighton & Hove Albion FC v Manchester City FC - Premier League | Mike Hewitt/GettyImages

El martes 28 de octubre, el City volverá al Etihad Stadium para enfrentarse al Brighton por la cuarta ronda de la Carabao Cup.

Las Gaviotas llegan a esta instancia después de eliminar al Manchester United y buscarán dar otro golpe ante uno de los principales candidatos al título. La condición de local puede favorecer al equipo de Maresca, que deberá evitar sorpresas en una competencia que ofrece una vía adicional para conquistar un trofeo.

28/10/2026: Manchester City vs Brighton - Carabao Cup - 15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP

Manchester City vs Brighton, jornada 9 de la Premier League

Manchester City FC v Brighton & Hove Albion FC - Premier League | Gareth Copley/GettyImages

Sin demasiado tiempo para recuperar energías, ambos equipos volverán a cruzarse el sábado 31 de octubre, esta vez por la novena fecha de la Premier League.

La cercanía entre los dos partidos añade un componente estratégico: las decisiones sobre las rotaciones y la administración de los minutos podrían resultar determinantes para afrontar una semana de máxima exigencia.

31/10/2026: Manchester City vs Brighton - Premier League - 10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP

Leipzig vs Manchester City, jornada 4 de la Champions League

Manchester City v RB Leipzig: Group G - UEFA Champions League 2023/24 | Shaun Botterill/GettyImages

La actividad internacional regresará el miércoles 4 de noviembre, cuando el City visite al Leipzig por la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League.

El encuentro marcará el cierre de la primera mitad de esta instancia y será una oportunidad para sumar puntos importantes de cara a la clasificación a la siguiente ronda. Además, el desplazamiento exigirá una planificación especial entre los compromisos domésticos y europeos.

4/11/2026: Leipzig vs Manchester City - Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

Nottingham Forest vs Manchester City, jornada 10 de la Premier League

TOPSHOT-FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-MAN CITY | BEN STANSALL/GettyImages

El último partido de esta serie será el sábado 7 de noviembre, frente al Nottingham Forest, por la Premier League. Después de una sucesión de encuentros entre Inglaterra y Alemania, el City buscará cerrar el tramo con otro resultado positivo en el campeonato local.

4/11/2026: Nottingham Forest vs Manchester City - Premier League - 12:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP

El calendario de los próximos cinco partidos del Manchester City

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Aston Villa 24/10/2026 07:30 USA, 05:30 MEX, 13:30 ESP



Premier League USA: fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo

MEX: A confirmar

ESP: DAZN Spain Brighton 28/10/2026 15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP



Carabao Cup USA: Paramount+

MEX: Disney+ Premium Mexico

ESP: A confirmar Brighton 31/10/2026 10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP



Premier League USA: fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo

MEX: A confirmar

ESP: DAZN Spain Leipzig 4/11/2026 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP



Champions League USA: Paramount+

MEX: A confirmar

ESP: Movistar+ Nottingham Forest 7/11/2026 12:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP Premier League USA: fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo

MEX: A confirmar

ESP: DAZN Spain