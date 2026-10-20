El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester City tras la goleada 5-1 ante el AEK Atenas
El Manchester City entra en una etapa exigente de la temporada 2026/27. Después de recibir al AEK Atenas en el Etihad Stadium por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League, el conjunto inglés deberá cambiar rápidamente el foco y prepararse para una serie de cinco encuentros que pondrán a prueba su regularidad en las distintas competencias.
Entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre, los Citizens disputarán tres partidos de la Premier League, uno de la Carabao Cup y otro de la Champions. La seguidilla incluirá dos enfrentamientos consecutivos contra el Brighton y un viaje a Alemania, en una agenda que dejará poco margen para el descanso.
A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos del Manchester City:
Aston Villa vs Manchester City, jornada 8 de la Premier League
El primer compromiso será ante el Aston Villa, el sábado 24 de octubre, por la octava jornada de la Premier League.
El City visitará Birmingham con la intención de sumar tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por los primeros puestos. El rendimiento de los locales durante el inicio del campeonato podría representar una oportunidad para los dirigidos por Guardiola, aunque jugar fuera de casa siempre supone una dificultad adicional.
- 24/10/2026: Aston Villa vs Manchester City - Premier League - 07:30 USA, 05:30 MEX, 13:30 ESP
Manchester City vs Brighton, cuarta ronda de la Carabao Cup
El martes 28 de octubre, el City volverá al Etihad Stadium para enfrentarse al Brighton por la cuarta ronda de la Carabao Cup.
Las Gaviotas llegan a esta instancia después de eliminar al Manchester United y buscarán dar otro golpe ante uno de los principales candidatos al título. La condición de local puede favorecer al equipo de Maresca, que deberá evitar sorpresas en una competencia que ofrece una vía adicional para conquistar un trofeo.
- 28/10/2026: Manchester City vs Brighton - Carabao Cup - 15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP
Manchester City vs Brighton, jornada 9 de la Premier League
Sin demasiado tiempo para recuperar energías, ambos equipos volverán a cruzarse el sábado 31 de octubre, esta vez por la novena fecha de la Premier League.
La cercanía entre los dos partidos añade un componente estratégico: las decisiones sobre las rotaciones y la administración de los minutos podrían resultar determinantes para afrontar una semana de máxima exigencia.
- 31/10/2026: Manchester City vs Brighton - Premier League - 10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP
Leipzig vs Manchester City, jornada 4 de la Champions League
La actividad internacional regresará el miércoles 4 de noviembre, cuando el City visite al Leipzig por la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League.
El encuentro marcará el cierre de la primera mitad de esta instancia y será una oportunidad para sumar puntos importantes de cara a la clasificación a la siguiente ronda. Además, el desplazamiento exigirá una planificación especial entre los compromisos domésticos y europeos.
- 4/11/2026: Leipzig vs Manchester City - Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
Nottingham Forest vs Manchester City, jornada 10 de la Premier League
El último partido de esta serie será el sábado 7 de noviembre, frente al Nottingham Forest, por la Premier League. Después de una sucesión de encuentros entre Inglaterra y Alemania, el City buscará cerrar el tramo con otro resultado positivo en el campeonato local.
- 4/11/2026: Nottingham Forest vs Manchester City - Premier League - 12:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP
El calendario de los próximos cinco partidos del Manchester City
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Aston Villa
24/10/2026
07:30 USA, 05:30 MEX, 13:30 ESP
Premier League
USA: fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo
Brighton
28/10/2026
15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP
Carabao Cup
USA: Paramount+
Brighton
31/10/2026
10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP
Premier League
USA: fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo
Leipzig
4/11/2026
15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
Champions League
USA: Paramount+
Nottingham Forest
7/11/2026
12:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP
Premier League
USA: fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo
Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.