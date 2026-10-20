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Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester City tras la goleada 5-1 ante el AEK Atenas

El conjunto de Enzo Maresca afrontará cinco compromisos en apenas dos semanas.
Lucía Domínguez|
Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

El Manchester City entra en una etapa exigente de la temporada 2026/27. Después de recibir al AEK Atenas en el Etihad Stadium por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League, el conjunto inglés deberá cambiar rápidamente el foco y prepararse para una serie de cinco encuentros que pondrán a prueba su regularidad en las distintas competencias.

Entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre, los Citizens disputarán tres partidos de la Premier League, uno de la Carabao Cup y otro de la Champions. La seguidilla incluirá dos enfrentamientos consecutivos contra el Brighton y un viaje a Alemania, en una agenda que dejará poco margen para el descanso.

A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos del Manchester City:

Aston Villa vs Manchester City, jornada 8 de la Premier League

Ilkay Guendogan
Manchester City v Aston Villa - Premier League | Michael Regan/GettyImages

El primer compromiso será ante el Aston Villa, el sábado 24 de octubre, por la octava jornada de la Premier League.

El City visitará Birmingham con la intención de sumar tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por los primeros puestos. El rendimiento de los locales durante el inicio del campeonato podría representar una oportunidad para los dirigidos por Guardiola, aunque jugar fuera de casa siempre supone una dificultad adicional.

  • 24/10/2026: Aston Villa vs Manchester City - Premier League - 07:30 USA, 05:30 MEX, 13:30 ESP

Manchester City vs Brighton, cuarta ronda de la Carabao Cup

Erling Haaland, Igor
Brighton & Hove Albion FC v Manchester City FC - Premier League | Mike Hewitt/GettyImages

El martes 28 de octubre, el City volverá al Etihad Stadium para enfrentarse al Brighton por la cuarta ronda de la Carabao Cup.

Las Gaviotas llegan a esta instancia después de eliminar al Manchester United y buscarán dar otro golpe ante uno de los principales candidatos al título. La condición de local puede favorecer al equipo de Maresca, que deberá evitar sorpresas en una competencia que ofrece una vía adicional para conquistar un trofeo.

  • 28/10/2026: Manchester City vs Brighton - Carabao Cup - 15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP

Manchester City vs Brighton, jornada 9 de la Premier League

Erling Haaland
Manchester City FC v Brighton & Hove Albion FC - Premier League | Gareth Copley/GettyImages

Sin demasiado tiempo para recuperar energías, ambos equipos volverán a cruzarse el sábado 31 de octubre, esta vez por la novena fecha de la Premier League.

La cercanía entre los dos partidos añade un componente estratégico: las decisiones sobre las rotaciones y la administración de los minutos podrían resultar determinantes para afrontar una semana de máxima exigencia.

  • 31/10/2026: Manchester City vs Brighton - Premier League - 10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP

Leipzig vs Manchester City, jornada 4 de la Champions League

Lois Openda, Ruben Dias
Manchester City v RB Leipzig: Group G - UEFA Champions League 2023/24 | Shaun Botterill/GettyImages

La actividad internacional regresará el miércoles 4 de noviembre, cuando el City visite al Leipzig por la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League.

El encuentro marcará el cierre de la primera mitad de esta instancia y será una oportunidad para sumar puntos importantes de cara a la clasificación a la siguiente ronda. Además, el desplazamiento exigirá una planificación especial entre los compromisos domésticos y europeos.

  • 4/11/2026: Leipzig vs Manchester City - Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

Nottingham Forest vs Manchester City, jornada 10 de la Premier League

TOPSHOT-FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-MAN CITY
TOPSHOT-FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-MAN CITY | BEN STANSALL/GettyImages

El último partido de esta serie será el sábado 7 de noviembre, frente al Nottingham Forest, por la Premier League. Después de una sucesión de encuentros entre Inglaterra y Alemania, el City buscará cerrar el tramo con otro resultado positivo en el campeonato local.

  • 4/11/2026: Nottingham Forest vs Manchester City - Premier League - 12:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP

El calendario de los próximos cinco partidos del Manchester City

Rival

Fecha

Hora

Competición

TV / Streaming

Aston Villa

24/10/2026

07:30 USA, 05:30 MEX, 13:30 ESP

Premier League

USA: fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo
MEX: A confirmar
ESP: DAZN Spain

Brighton

28/10/2026

15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP

Carabao Cup

USA: Paramount+
MEX: Disney+ Premium Mexico
ESP: A confirmar

Brighton

31/10/2026

10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP

Premier League

USA: fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo
MEX: A confirmar
ESP: DAZN Spain

Leipzig

4/11/2026

15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

Champions League

USA: Paramount+
MEX: A confirmar
ESP: Movistar+

Nottingham Forest

7/11/2026

12:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP

Premier League

USA: fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo
MEX: A confirmar
ESP: DAZN Spain

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Published | Modified
Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.