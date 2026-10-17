El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester City tras vencer 3-2 al Ipswich Town
El partido contra el Ipswich no fue sencillo para el Manchester City, aunque al final logró imponerse en el Etihad por marcador de 3-2. Phil Foden abrió el marcador para los Citizens y Erlind Haaland completó la cuenta con un doblete. Con este resultado, el equipo de Enzo Maresca se mantiene en la cima de la Premier League con 21 puntos en siete jornadas.
Ahora, el calendario lo lleva nuevamente a la Champions League, donde recibirá al AEK Atenas el martes. La derrota contra el PSG todavía tiene repercusiones, aunque los dirigidos por Enzo Maresca tendrán que dejar atrás el mal resultado y concentrarse en lo que viene para seguir sumando puntos y acercarse a los primeros puestos de la tabla europea.
A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos del City.
Manchester City vs AEK Atenas, jornada 3 de la Champions League
El City va a ser local otra vez en la Champions, ahora contra el AEK Atenas. Los campeones de Grecia llegan luego de perder 3-1 contra el Shakhtar el miércoles.
- 20/10/2026: Manchester City vs AEK Atenas - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Aston Villa vs Manchester City, fecha 8 de la Premier League
La seguidilla de tres partidos de locales llega a su fin con una visita a Birmingham para jugar contra el Aston Villa por la Premier League. Los Villanos no tuvieron un buen comienzo de temporada en la liga y los Citizens buscarán sacar partido de ello.
- 24/10/2026: Aston Villa vs Manchester City - Premier League - USA: 7:30, MEX: 5:30, ESP: 13:30
Manchester City vs Brighton, cuarta ronda de la Carabao Cup
Las Gaviotas le hacen la vida imposible a los favoritos de todas las competencias y su clasificación a esta instancia de la Carabao Cup llegó luego de dejar en el camino al Manchester United. Ahora buscará repetir la hazaña ante el City, que tendrá la ventaja de jugar en su estadio.
- 28/10/2026: Manchester City vs Brighton - Carabao Cup - USA: 15:30, MEX: 13:30, ESP: 21:30
Manchester City vs Brighton, fecha 9 de la Premier League
Otra vez el Brighton, pero esta vez por la Premier League. Apenas tres días después del duelo por la Copa de la Liga, se enfrentarán por la fecha 9 del campeonato local.
- 31/10/2026: Manchester City vs Brighton - Premier League - USA: 10:00, MEX: 9:00, ESP: 16:00
Leipzig vs Manchester City, jornada 4 de la Champions League
Para la cuarta jornada de la Champions, los de Maresca van a viajar a Alemania para enfrentarse al Leipzig y cerrar la primera mitad de la fase de liga con tres puntos más en su haber.
- 4/11/2026: Leipzig vs Manchester City - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
El calendario de los próximos cinco partidos del Manchester City
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
AEK Atenas
20/10/2026
USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Champions League
USA: Paramount+, DAZN USA, MEX: FOX One, ESP: Movistar+
Aston Villa
24/10/2026
USA: 7:30, MEX: 5:30, ESP: 13:30
Premier League
USA: fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain
Brighton
28/10/2026
USA: 15:30, MEX: 13:30, ESP: 21:30
Carabao Cup
TBD
Brighton
31/10/2026
USA: 10:00, MEX: 9:00, ESP: 16:00
Premier League
USA: fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain
Leipzig
4/11/2026
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Champions League
TBD
María Sofía Lucena es redactora de Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.