El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester City tras vencer 3-2 al Ipswich Town

El partido contra el Ipswich no fue sencillo para el Manchester City, aunque al final logró imponerse en el Etihad por marcador de 3-2. Phil Foden abrió el marcador para los Citizens y Erlind Haaland completó la cuenta con un doblete. Con este resultado, el equipo de Enzo Maresca se mantiene en la cima de la Premier League con 21 puntos en siete jornadas.

Ahora, el calendario lo lleva nuevamente a la Champions League, donde recibirá al AEK Atenas el martes. La derrota contra el PSG todavía tiene repercusiones, aunque los dirigidos por Enzo Maresca tendrán que dejar atrás el mal resultado y concentrarse en lo que viene para seguir sumando puntos y acercarse a los primeros puestos de la tabla europea.

A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos del City.

Manchester City vs AEK Atenas, jornada 3 de la Champions League

Lovro Majer, AEK Atenas | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

El City va a ser local otra vez en la Champions, ahora contra el AEK Atenas. Los campeones de Grecia llegan luego de perder 3-1 contra el Shakhtar el miércoles.

20/10/2026: Manchester City vs AEK Atenas - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Aston Villa vs Manchester City, fecha 8 de la Premier League

Nicolas Jackson, Aston Villa | Harry Murphy/GettyImages

La seguidilla de tres partidos de locales llega a su fin con una visita a Birmingham para jugar contra el Aston Villa por la Premier League. Los Villanos no tuvieron un buen comienzo de temporada en la liga y los Citizens buscarán sacar partido de ello.

24/10/2026: Aston Villa vs Manchester City - Premier League - USA: 7:30, MEX: 5:30, ESP: 13:30

Manchester City vs Brighton, cuarta ronda de la Carabao Cup

Bart Verbruggen, Brighton | Mike Hewitt/GettyImages

Las Gaviotas le hacen la vida imposible a los favoritos de todas las competencias y su clasificación a esta instancia de la Carabao Cup llegó luego de dejar en el camino al Manchester United. Ahora buscará repetir la hazaña ante el City, que tendrá la ventaja de jugar en su estadio.

28/10/2026: Manchester City vs Brighton - Carabao Cup - USA: 15:30, MEX: 13:30, ESP: 21:30

Manchester City vs Brighton, fecha 9 de la Premier League

Jack Hinshelwood, Brighton | GLYN KIRK/GettyImages

Otra vez el Brighton, pero esta vez por la Premier League. Apenas tres días después del duelo por la Copa de la Liga, se enfrentarán por la fecha 9 del campeonato local.

31/10/2026: Manchester City vs Brighton - Premier League - USA: 10:00, MEX: 9:00, ESP: 16:00

Leipzig vs Manchester City, jornada 4 de la Champions League

Antonio Nusa, Leipzig | NurPhoto/GettyImages

Para la cuarta jornada de la Champions, los de Maresca van a viajar a Alemania para enfrentarse al Leipzig y cerrar la primera mitad de la fase de liga con tres puntos más en su haber.

4/11/2026: Leipzig vs Manchester City - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

El calendario de los próximos cinco partidos del Manchester City

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming AEK Atenas 20/10/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Champions League USA: Paramount+, DAZN USA, MEX: FOX One, ESP: Movistar+ Aston Villa 24/10/2026 USA: 7:30, MEX: 5:30, ESP: 13:30 Premier League USA: fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain Brighton 28/10/2026 USA: 15:30, MEX: 13:30, ESP: 21:30 Carabao Cup TBD Brighton 31/10/2026 USA: 10:00, MEX: 9:00, ESP: 16:00 Premier League USA: fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain Leipzig 4/11/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 Champions League TBD