El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester City tras vencer al RB Leipzig
El Manchester City tuvo sus complicaciones con el RB Leipzig. El marcador de 3-2 a favor, con remontada incluida debe de dar un buen empujón a los Citizens para los siguientes encuentros.
A continuación, los próximos cinco partidos de los Ciudadanos.
Nottingham Forest vs Manchester City, jornada 10 de la Premier League
Tres días después del partido europeo, los Citizens regresarán a la Premier para visitar al Nottingham Forest el sábado 7 de noviembre. Será el último encuentro del City antes del parón internacional, por lo que buscará despedirse con una victoria que le permita mantenerse entre los principales aspirantes al título.
- 7/11/2026: Nottingham Forest vs Manchester City - Premier League - 12:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP
Manchester City vs Fulham, jornada 11 de la Premier League
El City vuelve a las canchas el sábado 21 de noviembre, cuando reciba al Fulham en su primer partido después de la última ventana internacional de 2026. El equipo de Álvaro Arbeloa no tuvo el comienzo de temporada esperado y los Citizens intentarán sacar provecho de su condición de locales.
- 21/11/2026: Manchester City vs Fulham - Premier League - 7:30 USA, 6:30 MEX, 13:30 ESP
Manchester City vs Napoli, jornada 5 de la Champions League
El 24 de noviembre, los Citizens van a recibir al Napoli en el Etihad por la quinta jornada de la fase liga de la Champions. Una victoria les permitiría acercarse al objetivo de clasificar a los octavos de final.
- 24/11/2026: Manchester City vs Napoli - Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
Arsenal vs Manchester City, jornada 12 de la Premier League
Los de Maresca van a tener uno de los partidos principales del calendario contra el Arsenal, que está en el segundo lugar de la tabla de la Premier. El duelo podría modificar las posiciones en la parte superior de la clasificación.
- 29/11/2026: Arsenal vs Manchester City - Premier League - 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP
Manchester City vs Leeds, jornada 13 de la Premier League
Luego del duelo clave ante el Arsenal, los dirigidos por Enzo Maresca volverán a casa para recibir al Leeds y continuar la lucha en la Premier. Los Whites se ubican 12° en la clasificación con un andar bastante irregular.
- 02/12/2026: Manchester City vs Leeds - Premier League - 14:30 USA, 13:30 MEX, 20:30 ESP
El calendario de los próximos cinco partidos del Manchester City
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Nottingham Forest
7/11/2026
12:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP
Premier League
USA: Telemundo
Fulham
21/11/2026
7:30 USA,
Premier League
USA: Telemundo
Napoli
24/11/2026
15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
Champions League
USA: Paramount+
Arsenal
29/11/2026
11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP
Premier League
USA: Telemundo
Leeds
02/12/2026
14:30 USA, 13:30 MEX, 20:30 ESP
Premier League
USA: Telemundo
Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.Follow BPernigotti