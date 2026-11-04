El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester City tras vencer al RB Leipzig

El Manchester City tuvo sus complicaciones con el RB Leipzig. El marcador de 3-2 a favor, con remontada incluida debe de dar un buen empujón a los Citizens para los siguientes encuentros.

A continuación, los próximos cinco partidos de los Ciudadanos.

Nottingham Forest vs Manchester City, jornada 10 de la Premier League

Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27 | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

Tres días después del partido europeo, los Citizens regresarán a la Premier para visitar al Nottingham Forest el sábado 7 de noviembre. Será el último encuentro del City antes del parón internacional, por lo que buscará despedirse con una victoria que le permita mantenerse entre los principales aspirantes al título.

7/11/2026: Nottingham Forest vs Manchester City - Premier League - 12:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP

Manchester City vs Fulham, jornada 11 de la Premier League

Manchester City v Arsenal - Premier League | Michael Regan/GettyImages

El City vuelve a las canchas el sábado 21 de noviembre, cuando reciba al Fulham en su primer partido después de la última ventana internacional de 2026. El equipo de Álvaro Arbeloa no tuvo el comienzo de temporada esperado y los Citizens intentarán sacar provecho de su condición de locales.

21/11/2026: Manchester City vs Fulham - Premier League - 7:30 USA, 6:30 MEX, 13:30 ESP

Manchester City vs Napoli, jornada 5 de la Champions League

Manchester City v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off First | Carl Recine/GettyImages

El 24 de noviembre, los Citizens van a recibir al Napoli en el Etihad por la quinta jornada de la fase liga de la Champions. Una victoria les permitiría acercarse al objetivo de clasificar a los octavos de final.

24/11/2026: Manchester City vs Napoli - Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

Arsenal vs Manchester City, jornada 12 de la Premier League

Arsenal FC v FC Zürich: Group A - UEFA Europa League | Ryan Pierse/GettyImages

Los de Maresca van a tener uno de los partidos principales del calendario contra el Arsenal, que está en el segundo lugar de la tabla de la Premier. El duelo podría modificar las posiciones en la parte superior de la clasificación.

29/11/2026: Arsenal vs Manchester City - Premier League - 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP

Manchester City vs Leeds, jornada 13 de la Premier League

Manchester City v Fulham - Premier League | Kate McShane/GettyImages

Luego del duelo clave ante el Arsenal, los dirigidos por Enzo Maresca volverán a casa para recibir al Leeds y continuar la lucha en la Premier. Los Whites se ubican 12° en la clasificación con un andar bastante irregular.

02/12/2026: Manchester City vs Leeds - Premier League - 14:30 USA, 13:30 MEX, 20:30 ESP

El calendario de los próximos cinco partidos del Manchester City

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Nottingham Forest 7/11/2026 12:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: Max

ESP: DAZN Fulham 21/11/2026 7:30 USA,

6:30 MEX,

13:30 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: Max

ESP: DAZN Napoli 24/11/2026 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP Champions League USA: Paramount+

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Arsenal 29/11/2026 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: Max

ESP: DAZN Leeds 02/12/2026 14:30 USA, 13:30 MEX, 20:30 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: Max

ESP: DAZN