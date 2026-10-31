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Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester United tras caer 2-0 ante el Chelsea

Los Red Devils no logran levantar cabeza y la continuidad de Michael Carrick pende de un hilo.
Bruno Pernigotti|
Chelsea v Manchester United - Premier League - Stamford Bridge
Chelsea v Manchester United - Premier League - Stamford Bridge | Adam Davy - PA Images/GettyImages

El Manchester United volvió a perder y la salida de Michael Carrick como entrenador del primer equipo empieza a ser un secreto a voces: esta vez fue 2-0 contra el Chelsea en Stamford Bridge por los goles de Morgan Rogers y de Cole Palmer.

Sea con el entrenador que sea, los Diablos Rojos están urgidos de ganar para alejarse de la zona de descenso en una Premier League que, salvo un nuevo milagro, volverá a ser esquiva para ellos.

A continuación, los próximos 5 partidos del Manchester United:

Manchester United vs AS Roma, jornada 4 de la Champions League

Adidas
Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Stu Forster/GettyImages

El martes 3 de noviembre, el United volverá a disputar un encuentro de la máxima competencia continental. Su rival será la Roma, en un duelo correspondiente a la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League.

Con la necesidad de sumar puntos para mejorar su posición en el torneo, los ingleses intentarán aprovechar la localía. El conjunto italiano, por su parte, buscará llevarse un resultado positivo de Manchester en una cita que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos.

  • 03/11/2026: Manchester United vs Roma - Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

Manchester United vs Aston Villa, jornada 10 de la Premier League

Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

El domingo 8 de noviembre, los Red Devils recibirán al Aston Villa por la décima jornada de la Premier League. Será su último partido antes del parón internacional de noviembre, una instancia que podría servir para recuperar energías y ajustar detalles. Para este partido, no podrán contar con el suspendido Lisandro Martínez.

  • 8/11/2026: Manchester United vs Aston Villa - Premier League - 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP

Liverpool vs Manchester United, jornada 11 de la Premier League

Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8
Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Después de la Fecha FIFA el equipo visitará al Liverpool el domingo 22 de noviembre, en uno de los clásicos más importantes del fútbol inglés. La visita a Anfield será una prueba de máxima exigencia para el Manchester United, que tendrá que llegar con buenas sensaciones después de una serie de partidos capaces de marcar el rumbo de su temporada.

  • 22/11/2026: Liverpool vs Manchester United - Premier League - 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP

Sporting de Lisboa vs Manchester United, jornada 5 de la UEFA Champions League

Euro 2004 Stadium General Views
Euro 2004 Stadium General Views | Mike Hewitt/GettyImages

Saldrán nuevamente de casa, pero esta vez para viajar a Lisboa. Los aguardará el Estadio José Alvalade, donde los fanáticos del Sporting sin dudas generarán una grandísima atmósfera para un duelo imperdible de la máxima competencia europea de clubes.

  • 25/11/2026: Sporting de Lisboa vs Manchester United - UEFA Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

Manchester United vs Brentford, jornada 12 de la Premier League

Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

De vuelta en casa, los Diablos Rojos cerrarán esta seguidilla de partidos con el último encuentro del mes de noviembre. Las Abejas están afianzados en la máxima categoría y se han convertido en un rival incómodo para los grandes en los últimos años.

  • 28/11/2026: Manchester United vs Brentford - Premier League - 10:00 USA, 09:00 MEX, 17:00 ESP

Rival

Fecha

Hora

Competición

TV / Streaming

AS Roma

3/11/2026

15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

UEFA Champions League

USA: Paramount+
MEX: TNT Sports
ESP: Movistar Liga de Campeones

Aston Villa

8/11/2026

11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP

Premier League

USA: Telemundo
MEX: TNT Sports
ESP: DAZN

Liverpool

22/11/2026

11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP

Premier League

USA: Telemundo
MEX: TNT Sports
ESP: DAZN

Sporting de Lisboa

25/11/2026

15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

UEFA Champions League

USA: Paramount+
MEX: TNT Sports
ESP: Movistar Liga de Campeones

Brentford

28/11/2026

10:00 USA, 09:00 MEX, 17:00 ESP

Premier League

USA: Telemundo
MEX: TNT Sports
ESP: DAZN

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Published | Modified
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BRUNO PERNIGOTTI

Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.

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