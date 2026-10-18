El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester United tras empatar 1-1 con el Leeds

El Manchester United va a estar en un grave problema si sigue sin ganar. Los dirigidos por Michael Carrick no pudieron quedarse con los tres puntos ante el Leeds por la fecha 7 de la Premier League, en la que empataron 1-1 como visitantes y, con ello, acumulan seis partidos sin victorias.

Todavía tienen tiempo de revertir la situación y el calendario está a su favor porque queda un largo camino por delante. La primera parada será este miércoles por la Champions League contra el Como en Italia, donde intentarán sumar para mantener vivas sus posibilidades de clasificación en la competencia europea.

A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos de los Red Devils.

Como vs Manchester United, jornada 3 de la Champions League

Nico Paz, Como | NurPhoto/GettyImages

El United jugará la fecha 3 de la Champions contra el Como de visitante. Los italianos vienen de perder 3-2 contra el Feyenoord en la segunda jornada por lo que intentarán aprovechar la localía.

21/10/2026: Como vs Manchester United - Champions League - USA: 12:45, MEX: 10:45, ESP: 18:45

Manchester United vs Bournemouth, fecha 8 de la Premier League

Marcus Tavernier, Bournemouth | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

Old Trafford recibirá nuevamente a los Red Devils el 25 de octubre, cuando el Bournemouth viaje a Manchester por la octava fecha de la Premier. Es el regreso de los de Carrick a su estadio después de dos partidos seguidos fuera de casa.

25/10/2026: Manchester United vs Bournemouth - Premier League - USA: 9:00, MEX: 8:00, ESP: 15:00

Chelsea vs Manchester United, fecha 9 de la Premier League

Cole Palmer, Chelsea | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El último día de octubre tendrá un clásico moderno de la Premier. El United visitará Stamford Bridge para enfrentarse al Chelsea de Xabi Alonso en Londres.

31/10/2026: Chelsea vs Manchester United - Premier League - USA: 07:30, MEX: 06:30, ESP: 13:30

Manchester United vs Roma, jornada 4 de la Champions League

Paulo Dybala, Roma | NurPhoto/GettyImages

A los partidos en casa hay que exprimirlos al máximo y eso es lo que tendrían que hacer los Red Devils para mejorar su mala racha. En esta oportunidad será contra la Roma por la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions.

03/11/2026: Manchester United vs Roma - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Manchester United vs Aston Villa, fecha 10 de la Premier League

Johan Manzambi, Aston Villa | PAUL ELLIS/GettyImages

Otra vez en Old Trafford, y ahora por la Premier. Los dirigidos por Carrick recibirán al Aston Villa en la antesala del parón internacional de noviembre.

8/11/2026: Manchester United vs Aston Villa - Premier League - USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30

El calendario de los próximos cinco partidos del Manchester United

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Como 21/10/2026 USA: 12:45, MEX: 10:45, ESP: 18:45 Champions League USA: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, MEX: FOX One, ESP: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2 Bournemouth 25/10/2026 USA: 9:00, MEX: 8:00, ESP: 15:00 Premier League USA: Peacock, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain Chelsea 31/10/2026 USA: 07:30, MEX: 06:30, ESP: 13:30 Premier League USA: Peacock, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain Roma 3/11/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 Champions League TBD Aston Villa 8/11/2026 USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30 Premier League USA: Peacock, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain