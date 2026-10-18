El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester United tras empatar 1-1 con el Leeds
El Manchester United va a estar en un grave problema si sigue sin ganar. Los dirigidos por Michael Carrick no pudieron quedarse con los tres puntos ante el Leeds por la fecha 7 de la Premier League, en la que empataron 1-1 como visitantes y, con ello, acumulan seis partidos sin victorias.
Todavía tienen tiempo de revertir la situación y el calendario está a su favor porque queda un largo camino por delante. La primera parada será este miércoles por la Champions League contra el Como en Italia, donde intentarán sumar para mantener vivas sus posibilidades de clasificación en la competencia europea.
A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos de los Red Devils.
Como vs Manchester United, jornada 3 de la Champions League
El United jugará la fecha 3 de la Champions contra el Como de visitante. Los italianos vienen de perder 3-2 contra el Feyenoord en la segunda jornada por lo que intentarán aprovechar la localía.
- 21/10/2026: Como vs Manchester United - Champions League - USA: 12:45, MEX: 10:45, ESP: 18:45
Manchester United vs Bournemouth, fecha 8 de la Premier League
Old Trafford recibirá nuevamente a los Red Devils el 25 de octubre, cuando el Bournemouth viaje a Manchester por la octava fecha de la Premier. Es el regreso de los de Carrick a su estadio después de dos partidos seguidos fuera de casa.
- 25/10/2026: Manchester United vs Bournemouth - Premier League - USA: 9:00, MEX: 8:00, ESP: 15:00
Chelsea vs Manchester United, fecha 9 de la Premier League
El último día de octubre tendrá un clásico moderno de la Premier. El United visitará Stamford Bridge para enfrentarse al Chelsea de Xabi Alonso en Londres.
- 31/10/2026: Chelsea vs Manchester United - Premier League - USA: 07:30, MEX: 06:30, ESP: 13:30
Manchester United vs Roma, jornada 4 de la Champions League
A los partidos en casa hay que exprimirlos al máximo y eso es lo que tendrían que hacer los Red Devils para mejorar su mala racha. En esta oportunidad será contra la Roma por la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions.
- 03/11/2026: Manchester United vs Roma - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Manchester United vs Aston Villa, fecha 10 de la Premier League
Otra vez en Old Trafford, y ahora por la Premier. Los dirigidos por Carrick recibirán al Aston Villa en la antesala del parón internacional de noviembre.
- 8/11/2026: Manchester United vs Aston Villa - Premier League - USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30
El calendario de los próximos cinco partidos del Manchester United
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Como
21/10/2026
USA: 12:45, MEX: 10:45, ESP: 18:45
Champions League
USA: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, MEX: FOX One, ESP: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
Bournemouth
25/10/2026
USA: 9:00, MEX: 8:00, ESP: 15:00
Premier League
USA: Peacock, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain
Chelsea
31/10/2026
USA: 07:30, MEX: 06:30, ESP: 13:30
Premier League
USA: Peacock, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain
Roma
3/11/2026
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Champions League
TBD
Aston Villa
8/11/2026
USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30
Premier League
USA: Peacock, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain
María Sofía Lucena es redactora de Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.