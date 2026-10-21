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Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester United tras la goleada recibida 4-1 ante el Como

Los Red Devils afrontan semanas decisivas entre la Premier League y la Champions League.
Lucía Domínguez|
Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League - League Phase - Giuseppe Sinigaglia Stadium
Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League - League Phase - Giuseppe Sinigaglia Stadium | Luca Rossini - PA Images/GettyImages

El Manchester United inicia una etapa importante de la temporada 2026/27 después del cruce ante el Como 1907 por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League.

El encuentro, disputado en el estadio Giuseppe Sinigaglia, marca el comienzo de una seguidilla de compromisos que pondrá a prueba al equipo dirigido por Michael Carrick, tanto en Inglaterra como en el ámbito europeo.

Con varios partidos exigentes en el horizonte, los Red Devils deberán encontrar regularidad para mantenerse competitivos en ambas competencias. Su calendario incluye dos visitas complicadas en la Premier League y una cita europea en Old Trafford, antes de afrontar un nuevo desafío ante uno de sus rivales históricos.

A continuación, los próximos 5 partidos del Manchester United:

Manchester United vs Bournemouth, jornada 8 de la Premier League

Marcus Tavernier, Bruno Fernandes
Manchester United v Bournemouth - Premier League | Visionhaus/GettyImages

El primer compromiso será el domingo 25 de octubre, cuando el Manchester United reciba al Bournemouth por la octava jornada de la Premier League. El encuentro supondrá el regreso del equipo a Old Trafford después de dos partidos consecutivos como visitante.

Jugar ante su público puede representar una oportunidad para recuperar sensaciones y sumar puntos importantes en el campeonato inglés. Sin embargo, el Bournemouth buscará aprovechar cualquier desajuste para complicar a los locales.

  • 25/10/2026: Manchester United vs Bournemouth - Premier League - 09:00 USA, 08:00 MEX, 15:00 ESP

Chelsea vs Manchester United, jornada 9 de la Premier League

Trevoh Chalobah
Manchester United v Chelsea - Premier League | Chelsea Football Club/GettyImages

El sábado 31 de octubre, el conjunto de Carrick tendrá una prueba de mayor dificultad cuando visite al Chelsea en Stamford Bridge, por la novena fecha de la Premier League.

El cruce ante los Blues será una medida importante para evaluar el rendimiento del United frente a uno de los equipos que aspiran a competir en la parte alta de la clasificación. Además, la exigencia del encuentro llegará pocos días antes de su siguiente compromiso europeo, por lo que la gestión del esfuerzo también tendrá un papel relevante.

  • 31/10/2026: Chelsea vs Manchester United - Premier League - 07:30 USA, 06:30 MEX, 13:30

Manchester United vs Roma, jornada 4 de la Champions League

Bruno Fernandes
Manchester United v AS Roma - UEFA Europa League Semi Final: Leg One | Michael Regan/GettyImages

El martes 3 de noviembre, el United volverá a disputar un encuentro de la máxima competencia continental. Su rival será la Roma, en un duelo correspondiente a la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League.

Con la necesidad de sumar puntos para mejorar su posición en el torneo, los ingleses intentarán aprovechar la localía. El conjunto italiano, por su parte, buscará llevarse un resultado positivo de Manchester en una cita que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos.

  • 03/11/2026: Manchester United vs Roma - Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

Manchester United vs Aston Villa, jornada 10 de la Premier League

Morgan Rogers
Aston Villa v Manchester United - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

El domingo 8 de noviembre, los Red Devils recibirán al Aston Villa por la décima jornada de la Premier League. Será su último partido antes del parón internacional de noviembre, una instancia que podría servir para recuperar energías y ajustar detalles.

  • 8/11/2026: Manchester United vs Aston Villa - Premier League - 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP

Liverpool vs Manchester United, jornada 11 de la Premier League

Bryan Mbeumo
Liverpool v Manchester United - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Después de la Fecha FIFA el equipo visitará al Liverpool el domingo 22 de noviembre, en uno de los clásicos más importantes del fútbol inglés.

La visita a Anfield será una prueba de máxima exigencia para el Manchester United, que tendrá que llegar con buenas sensaciones después de una serie de partidos capaces de marcar el rumbo de su temporada.

  • 22/11/2026: Liverpool vs Manchester United - Premier League - 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP

Rival

Fecha

Hora

Competición

TV / Streaming

Bournemouth

25/10/2026

09:00 USA, 08:00 MEX, 15:00 ESP

Premier League

USA: Peacock
MEX: A confirmar
ESP: DAZN Spain, DAZN2 Spain, Movistar+

Chelsea

31/10/2026

07:30 USA, 06:30 MEX, 13:30 ESP

Premier League

USA: Peacock
MEX: A confirmar
ESP: DAZN Spain, DAZN2 Spain, Movistar+

Roma

3/11/2026

15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

Champions League

USA: Paramount+
MEX: A confirmar
ESP: Movistar+

Aston Villa

8/11/2026

11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP

Premier League

USA: Peacock
MEX: A confirmar
ESP: DAZN Spain, DAZN2 Spain, Movistar+

Liverpool

22/11/2026

11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP

Premier League

USA: Peacock
MEX: A confirmar
ESP: DAZN Spain, DAZN2 Spain, Movistar+

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Published | Modified
Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.