El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester United tras la remontada 3-2 ante la Roma

El Manchester United tenía una gran tarea en frente al ir perdiendo 2-0 ante la Roma. En el segundo tiempo apretaron y con tres goles, le dieron lo que parece un respiro a Michael Carrick para continuar un poco más con el club.

Sea con el entrenador que sea, los Diablos Rojos están urgidos de ganar para alejarse de la zona de descenso en una Premier League que, salvo un nuevo milagro, volverá a ser esquiva para ellos.

A continuación, los próximos 5 partidos del Manchester United:

Manchester United vs Aston Villa, jornada 10 de la Premier League

Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

El domingo 8 de noviembre, los Red Devils recibirán al Aston Villa por la décima jornada de la Premier League. Será su último partido antes del parón internacional de noviembre, una instancia que podría servir para recuperar energías y ajustar detalles. Para este partido, no podrán contar con el suspendido Lisandro Martínez.

8/11/2026: Manchester United vs Aston Villa - Premier League - 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP

Liverpool vs Manchester United, jornada 11 de la Premier League

Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Después de la Fecha FIFA el equipo visitará al Liverpool el domingo 22 de noviembre, en uno de los clásicos más importantes del fútbol inglés. La visita a Anfield será una prueba de máxima exigencia para el Manchester United, que tendrá que llegar con buenas sensaciones después de una serie de partidos capaces de marcar el rumbo de su temporada.

22/11/2026: Liverpool vs Manchester United - Premier League - 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP

Sporting de Lisboa vs Manchester United, jornada 5 de la UEFA Champions League

Euro 2004 Stadium General Views | Mike Hewitt/GettyImages

Saldrán nuevamente de casa, pero esta vez para viajar a Lisboa. Los aguardará el Estadio José Alvalade, donde los fanáticos del Sporting sin dudas generarán una grandísima atmósfera para un duelo imperdible de la máxima competencia europea de clubes.

25/11/2026: Sporting de Lisboa vs Manchester United - UEFA Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

Manchester United vs Brentford, jornada 12 de la Premier League

Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

De vuelta en casa, los Diablos Rojos cerrarán esta seguidilla de partidos con el último encuentro del mes de noviembre. Las Abejas están afianzados en la máxima categoría y se han convertido en un rival incómodo para los grandes en los últimos años.

28/11/2026: Manchester United vs Brentford - Premier League - 10:00 USA, 09:00 MEX, 17:00 ESP

Newcastle vs Manchester United, jornada 13 de la Premier League

Newcastle United v Brentford - Carabao Cup Quarter Final | Michael Regan/GettyImages

En la apertura del último mes del año, el United tendrá una parada complicada contra otro equipo que no viene teniendo una temporada soñada: el Newcastle en St. James Park. Las Urracas, en el momento de la publicación de este artículo, están décimo terceros.

02/12/2026: Newcastle vs Manchester United - Premier League - 15:15 USA, 14:15 MEX, 21:15 ESP

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Aston Villa 8/11/2026 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Liverpool 22/11/2026 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Sporting de Lisboa 25/11/2026 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP UEFA Champions League USA: Paramount+

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Brentford 28/11/2026 10:00 USA, 09:00 MEX, 17:00 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Newcastle 02/12/2026 15:15 USA, 14:15 MEX, 21:15 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN