El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester United tras la remontada 3-2 ante la Roma
El Manchester United tenía una gran tarea en frente al ir perdiendo 2-0 ante la Roma. En el segundo tiempo apretaron y con tres goles, le dieron lo que parece un respiro a Michael Carrick para continuar un poco más con el club.
Sea con el entrenador que sea, los Diablos Rojos están urgidos de ganar para alejarse de la zona de descenso en una Premier League que, salvo un nuevo milagro, volverá a ser esquiva para ellos.
A continuación, los próximos 5 partidos del Manchester United:
Manchester United vs Aston Villa, jornada 10 de la Premier League
El domingo 8 de noviembre, los Red Devils recibirán al Aston Villa por la décima jornada de la Premier League. Será su último partido antes del parón internacional de noviembre, una instancia que podría servir para recuperar energías y ajustar detalles. Para este partido, no podrán contar con el suspendido Lisandro Martínez.
- 8/11/2026: Manchester United vs Aston Villa - Premier League - 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP
Liverpool vs Manchester United, jornada 11 de la Premier League
Después de la Fecha FIFA el equipo visitará al Liverpool el domingo 22 de noviembre, en uno de los clásicos más importantes del fútbol inglés. La visita a Anfield será una prueba de máxima exigencia para el Manchester United, que tendrá que llegar con buenas sensaciones después de una serie de partidos capaces de marcar el rumbo de su temporada.
- 22/11/2026: Liverpool vs Manchester United - Premier League - 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP
Sporting de Lisboa vs Manchester United, jornada 5 de la UEFA Champions League
Saldrán nuevamente de casa, pero esta vez para viajar a Lisboa. Los aguardará el Estadio José Alvalade, donde los fanáticos del Sporting sin dudas generarán una grandísima atmósfera para un duelo imperdible de la máxima competencia europea de clubes.
- 25/11/2026: Sporting de Lisboa vs Manchester United - UEFA Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
Manchester United vs Brentford, jornada 12 de la Premier League
De vuelta en casa, los Diablos Rojos cerrarán esta seguidilla de partidos con el último encuentro del mes de noviembre. Las Abejas están afianzados en la máxima categoría y se han convertido en un rival incómodo para los grandes en los últimos años.
- 28/11/2026: Manchester United vs Brentford - Premier League - 10:00 USA, 09:00 MEX, 17:00 ESP
Newcastle vs Manchester United, jornada 13 de la Premier League
En la apertura del último mes del año, el United tendrá una parada complicada contra otro equipo que no viene teniendo una temporada soñada: el Newcastle en St. James Park. Las Urracas, en el momento de la publicación de este artículo, están décimo terceros.
- 02/12/2026: Newcastle vs Manchester United - Premier League - 15:15 USA, 14:15 MEX, 21:15 ESP
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Aston Villa
8/11/2026
11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP
Premier League
USA: Telemundo
Liverpool
22/11/2026
11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP
Premier League
USA: Telemundo
Sporting de Lisboa
25/11/2026
15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
UEFA Champions League
USA: Paramount+
Brentford
28/11/2026
10:00 USA, 09:00 MEX, 17:00 ESP
Premier League
USA: Telemundo
Newcastle
02/12/2026
15:15 USA, 14:15 MEX, 21:15 ESP
Premier League
USA: Telemundo
Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.Follow BPernigotti