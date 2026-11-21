El Real Madrid sufrió de más ante un combativo Celta de Vigo, pero logró conseguir tres puntos importantes en la carrera por el título. Los merengues se impusieron por marcador de 2-1, con goles de Jude Bellingham y Carlos Espí para llegar a 33 puntos. De esta manera, el cuadro blanco empató en puntos al Barcelona, que tiene pendiente su partido de este domingo ante el Villarreal.

A continuación, te compartimos los próximos cinco partidos del Real Madrid.

Real Madrid vs PSV, jornada 5 de la Champions League

El Bernabéu aguarda por una nueva noche de Champions | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

A pesar de las dificultades en el arranque de la competición liguera, en Champions los Merengues están peleando por la más absoluta cima. El partido vs PSV en casa tiene que significar tres puntos para no perderle pisada a los competidores inmediatos.

24/11/2026: Real Madrid vs PSV - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Real Madrid vs Alavés, jornada 14 de LaLiga

El Bernabéu, listo para un nuevo encuentro de LaLiga | Angel Martinez/GettyImages

De regreso a la competencia local, los dirigidos por José Mourinho buscarán los tres puntos contra los vascos, que están en mitad de tabla y se ilusionan con sorprender.

28/11/2026: Real Madrid vs Alavés - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Real Sociedad vs Real Madrid, jornada 23 de LaLiga

El Madrid ha ganado en su última visita a Anoeta | Antonio Villalba/GettyImages

Vascos y madrileños adelantarán su encuentro de la jornada 23 del campeonato local para abocarse a la Supercopa Española cuando toque el turno de esta fecha. El choque se disputará en el Reale Arena de San Sebastián.

02/12/2026: Real Sociedad vs Real Madrid - LaLiga - USA: 13:00, MEX: 12:00, ESP: 19:00

Athletic Club vs Real Madrid, jornada 15 de LaLiga

El imponente San Mamés recibirá la visita del Real Madrid | THOMAS COEX/GettyImages

Ya de vuelta al calendario regular de LaLiga, los dirigidos por José Mourinho viajarán nuevamente al País Vasco para enfrentarse a otro rival de fuste: el Athletic Club en el mítico San Mamés, un duelo con mucha historia.

06/12/2026: Athletic Club vs Real Madrid - LaLiga - USA: 10:15, MEX: 09:15, ESP: 17:15

Arsenal vs. Real Madrid, jornada 6 de la UEFA Champions League

El Emirates aguarda por esta gran noche de Champions | Alex Burstow/GettyImages

Para ganar la Champions, hay que superar esta clase de partidos. El Real Madrid volverá a verse las caras con el Arsenal, que supo ser su verdugo en esta misma competencia.

09/12/2026: Arsenal vs Real Madrid - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

El calendario de los próximos cinco partidos del Real Madrid

Rival Fecha Horario Competición Canal TV / Streaming PSV 24 de noviembre USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 UEFA Champions League USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Alavés 28 de noviembre USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 LaLiga USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: LaLiga TV Real Sociedad 2 de diciembre USA: 13:00, MEX: 12:00, ESP: 19:00 LaLiga USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: LaLiga TV Athletic Club 6 de diciembre USA: 10:15, MEX: 09:15, ESP: 17:15 LaLiga USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: LaLiga TV Arsenal 9 de diciembre USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 UEFA Champions League USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones