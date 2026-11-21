El calendario de los próximos 5 partidos del Real Madrid tras vencer 2-1 al Celta de Vigo
El Real Madrid sufrió de más ante un combativo Celta de Vigo, pero logró conseguir tres puntos importantes en la carrera por el título. Los merengues se impusieron por marcador de 2-1, con goles de Jude Bellingham y Carlos Espí para llegar a 33 puntos. De esta manera, el cuadro blanco empató en puntos al Barcelona, que tiene pendiente su partido de este domingo ante el Villarreal.
A continuación, te compartimos los próximos cinco partidos del Real Madrid.
Real Madrid vs PSV, jornada 5 de la Champions League
A pesar de las dificultades en el arranque de la competición liguera, en Champions los Merengues están peleando por la más absoluta cima. El partido vs PSV en casa tiene que significar tres puntos para no perderle pisada a los competidores inmediatos.
- 24/11/2026: Real Madrid vs PSV - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Real Madrid vs Alavés, jornada 14 de LaLiga
De regreso a la competencia local, los dirigidos por José Mourinho buscarán los tres puntos contra los vascos, que están en mitad de tabla y se ilusionan con sorprender.
- 28/11/2026: Real Madrid vs Alavés - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Real Sociedad vs Real Madrid, jornada 23 de LaLiga
Vascos y madrileños adelantarán su encuentro de la jornada 23 del campeonato local para abocarse a la Supercopa Española cuando toque el turno de esta fecha. El choque se disputará en el Reale Arena de San Sebastián.
- 02/12/2026: Real Sociedad vs Real Madrid - LaLiga - USA: 13:00, MEX: 12:00, ESP: 19:00
Athletic Club vs Real Madrid, jornada 15 de LaLiga
Ya de vuelta al calendario regular de LaLiga, los dirigidos por José Mourinho viajarán nuevamente al País Vasco para enfrentarse a otro rival de fuste: el Athletic Club en el mítico San Mamés, un duelo con mucha historia.
- 06/12/2026: Athletic Club vs Real Madrid - LaLiga - USA: 10:15, MEX: 09:15, ESP: 17:15
Arsenal vs. Real Madrid, jornada 6 de la UEFA Champions League
Para ganar la Champions, hay que superar esta clase de partidos. El Real Madrid volverá a verse las caras con el Arsenal, que supo ser su verdugo en esta misma competencia.
- 09/12/2026: Arsenal vs Real Madrid - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
El calendario de los próximos cinco partidos del Real Madrid
Rival
Fecha
Horario
Competición
Canal TV / Streaming
PSV
24 de noviembre
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
UEFA Champions League
USA: ESPN+
Alavés
28 de noviembre
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
LaLiga
USA: ESPN+
Real Sociedad
2 de diciembre
USA: 13:00, MEX: 12:00, ESP: 19:00
LaLiga
USA: ESPN+
Athletic Club
6 de diciembre
USA: 10:15, MEX: 09:15, ESP: 17:15
LaLiga
USA: ESPN+
Arsenal
9 de diciembre
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
UEFA Champions League
USA: ESPN+
Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.Follow BPernigotti