El calendario de los próximos 5 partidos del Real Madrid tras vencer 5-1 al PSV
El Real Madrid sigue su paso ascendente y goleó al PSV Eindhoven en la Champions League. Los merengues iniciaron perdiendo con gol de Ivan Perisic, pero lograron darle la vuelta al marcador gracias a un doblete de Kylian Mbappé, y goles de Federico Valverde, Jude Bellingham y Vinicius Junior.
A continuación, te compartimos los próximos cinco partidos del Real Madrid.
Real Madrid vs Alavés, jornada 14 de LaLiga
De regreso a la competencia local, los dirigidos por José Mourinho buscarán los tres puntos contra los vascos, que están en mitad de tabla y se ilusionan con sorprender.
- 28/11/2026: Real Madrid vs Alavés - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Real Sociedad vs Real Madrid, jornada 23 de LaLiga
Vascos y madrileños adelantarán su encuentro de la jornada 23 del campeonato local para abocarse a la Supercopa Española cuando toque el turno de esta fecha. El choque se disputará en el Reale Arena de San Sebastián.
- 02/12/2026: Real Sociedad vs Real Madrid - LaLiga - USA: 13:00, MEX: 12:00, ESP: 19:00
Athletic Club vs Real Madrid, jornada 15 de LaLiga
Ya de vuelta al calendario regular de LaLiga, los dirigidos por José Mourinho viajarán nuevamente al País Vasco para enfrentarse a otro rival de fuste: el Athletic Club en el mítico San Mamés, un duelo con mucha historia.
- 06/12/2026: Athletic Club vs Real Madrid - LaLiga - USA: 10:15, MEX: 09:15, ESP: 17:15
Arsenal vs. Real Madrid, jornada 6 de la UEFA Champions League
Para ganar la Champions, hay que superar esta clase de partidos. El Real Madrid volverá a verse las caras con el Arsenal, que supo ser su verdugo en esta misma competencia.
- 09/12/2026: Arsenal vs Real Madrid - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Real Madrid vs Osasuna, jornada 16 de LaLiga
La mitad de diciembre llegará con un choque clave contra el Rojillo en el Bernabéu. El duelo será en el marco de la jornada 16 y será una de las últimas oportunidades del Madrid de arrebatarle la cima al FC Barcelona antes de fin de año.
- 13/12/2026: Real Madrid vs Osasuna - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
El calendario de los próximos cinco partidos del Real Madrid
Rival
Fecha
Horario
Competición
Canal TV / Streaming
Alavés
28 de noviembre
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
LaLiga
USA: ESPN+
Real Sociedad
2 de diciembre
USA: 13:00, MEX: 12:00, ESP: 19:00
LaLiga
USA: ESPN+
Athletic Club
6 de diciembre
USA: 10:15, MEX: 09:15, ESP: 17:15
LaLiga
USA: ESPN+
Arsenal
9 de diciembre
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
UEFA Champions League
USA: ESPN+
Osasuna
13 de diciembre
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
LaLiga
USA: ESPN+
Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.Follow BPernigotti