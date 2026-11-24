El Real Madrid sigue su paso ascendente y goleó al PSV Eindhoven en la Champions League. Los merengues iniciaron perdiendo con gol de Ivan Perisic, pero lograron darle la vuelta al marcador gracias a un doblete de Kylian Mbappé, y goles de Federico Valverde, Jude Bellingham y Vinicius Junior.

A continuación, te compartimos los próximos cinco partidos del Real Madrid.

Real Madrid vs Alavés, jornada 14 de LaLiga

El Bernabéu, listo para un nuevo encuentro de LaLiga | Angel Martinez/GettyImages

De regreso a la competencia local, los dirigidos por José Mourinho buscarán los tres puntos contra los vascos, que están en mitad de tabla y se ilusionan con sorprender.

28/11/2026: Real Madrid vs Alavés - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Real Sociedad vs Real Madrid, jornada 23 de LaLiga

El Madrid ha ganado en su última visita a Anoeta | Antonio Villalba/GettyImages

Vascos y madrileños adelantarán su encuentro de la jornada 23 del campeonato local para abocarse a la Supercopa Española cuando toque el turno de esta fecha. El choque se disputará en el Reale Arena de San Sebastián.

02/12/2026: Real Sociedad vs Real Madrid - LaLiga - USA: 13:00, MEX: 12:00, ESP: 19:00

Athletic Club vs Real Madrid, jornada 15 de LaLiga

El imponente San Mamés recibirá la visita del Real Madrid | THOMAS COEX/GettyImages

Ya de vuelta al calendario regular de LaLiga, los dirigidos por José Mourinho viajarán nuevamente al País Vasco para enfrentarse a otro rival de fuste: el Athletic Club en el mítico San Mamés, un duelo con mucha historia.

06/12/2026: Athletic Club vs Real Madrid - LaLiga - USA: 10:15, MEX: 09:15, ESP: 17:15

Arsenal vs. Real Madrid, jornada 6 de la UEFA Champions League

El Emirates aguarda por esta gran noche de Champions | Alex Burstow/GettyImages

Para ganar la Champions, hay que superar esta clase de partidos. El Real Madrid volverá a verse las caras con el Arsenal, que supo ser su verdugo en esta misma competencia.

09/12/2026: Arsenal vs Real Madrid - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Real Madrid vs Osasuna, jornada 16 de LaLiga

El Bernabéu será la sede del choque contra los de Pamplona | Angel Martinez/GettyImages

La mitad de diciembre llegará con un choque clave contra el Rojillo en el Bernabéu. El duelo será en el marco de la jornada 16 y será una de las últimas oportunidades del Madrid de arrebatarle la cima al FC Barcelona antes de fin de año.

13/12/2026: Real Madrid vs Osasuna - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

El calendario de los próximos cinco partidos del Real Madrid

Rival Fecha Horario Competición Canal TV / Streaming Alavés 28 de noviembre USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 LaLiga USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: LaLiga TV Real Sociedad 2 de diciembre USA: 13:00, MEX: 12:00, ESP: 19:00 LaLiga USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: LaLiga TV Athletic Club 6 de diciembre USA: 10:15, MEX: 09:15, ESP: 17:15 LaLiga USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: LaLiga TV Arsenal 9 de diciembre USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 UEFA Champions League USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Osasuna 13 de diciembre USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 LaLiga USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: LaLiga TV