El calendario de los próximos partidos de Chivas tras derrotar 1-0 al Necaxa
Chivas cumplió con el objetivo de sumar tres puntos frente al Necaxa en esta Jornada 13, sin embargo, lo hizo a través de un autogol del uruguayo Agustín Oliveros, dejando en evidencia que el cuadro del argentino Gabriel Milito sigue en picada.
Es verdad que rompieron su mala racha de no ganar en cuatro duelos, no obstante, las formas han comenzado a desilusionar a los aficionados rojiblancos, que han visto como están dejando de tener etiqueta de favoritos a ser campeones. Sumado a ello, de no ser por el arquero Raúl Rangel, la historia habría sido diferente, ya que tuvo intervenciones destacadas en los últimos minutos.
A falta de cuatro jornadas por culminar la fase regular, el Guadalajara marcha como sublíder con 23 unidades, pero le quedan algunos juegos complicados.
Aquí está el calendario de los próximos juegos del Rebaño:
Rayados vs Chivas
Sábado, 24 de octubre
Estadio BBVA
Jornada 14, Liga MX
Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)
El club rojiblanco se reecontrará con el técnico argentino Matías Almeyda, quien les dio varias alegrías hace unos años. Monterrey no tiene garantizado su boleto a la Liguilla, ya que marcha en la octava casilla acariciando la fase final, por lo que debe mejorar en varios aspectos. El semestre pasado, los de Milito se llevaron los tres puntos del Gigante de Acero por marcador de 2-3 gracias a Armando González, José Castillo y Bryan González.
Chivas vs Atlante
Sábado, 31 de octubre
Estadio Akron
Jornada 15, Liga MX
Horario: 18:07 h (EEUU ET), 19:07 h (México)
En su regreso al máximo circuito, tal parece que los Potros no podrán disfrutar de la Liguilla, pues se han quedado rezagados en la tabla. A falta de cuatro jornadas, los azulgranas son antepenúltimos con sólo doce unidades, lo que podría hacer pensar que ya deben ir pensando en el próximo torneo. Tras más de una década, los dos clubes se vuelven a reencontrar teniendo como último registro el 26 de enero del 2014 cuando igualaron 1-1 en el Estadio Quintana Roo.
León vs Chivas
Domingo, 8 de noviembre
Estadio Nou Camp
Jornada 16, Liga MX
Horario: 19 h (EEUU ET), 20 h (México)
La Fiera no quiere quedarse fuera de la Fiesta Grande por eso debe evitar a toda costa que lo saquen de los ocho primeros, estando por ahora en el séptimo peldaño con 18 unidades. Hay confianza en el proyecto del director técnico argentino Javier Gandolfi, ya que renovó su vínculo. La última vez que el Guadalajara visitó el Bajío perdió por la mínima, no obstante, el club rojiblanco vapuleó 5-0 en el semestre anterior gracias a Brian Gutiérrez, Santi Sandova, Hormiga González, Ángel Sepúlveda y Hugo Camberos.
Chivas vs Cruz Azul
Domingo, 22 de noviembre
Estadio Akron
Jornada 17, Liga MX
Horario: 16:07 h (EEUU ET), 17:07 (México)
En el corazón de los Chiva-hermanos sigue el amargo recuerdo de ser eliminados en las semifinales a manos de La Máquina, pese a haber cerrado la vuelta en La Fortaleza. La serie estuvo envuelta en la polémica gracias al nigeriano Cristian Ebere, quien fue el autor de uno de los tantos en el choque de Ida cuando debió haberse ido expulsado por una plancha sobre Diego Campillo. Joel Huiqui y sus dirigidos son sextos de la general con 20 unidades y este juego de la última jornada podría ser clave.
Mauricio Gasca Bobadilla es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Está ligado al fútbol desde hace más de una década desde que era Creador de Contenidos en Terra Networks para Movistar y Telcel, cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana. Asimismo, he trabajado como locutor de radio independiente, cronista y conductor de televisión en AYM Sports. Además ha llevado a cabo programas de televisión por Internet entrevistando luchadores y otros atletas. Se graduó con Mención Honorífica de la Universidad del Valle de México Tlalpan, arrancando su labor como periodista a través de programas de radio y coberturas a bandas de rock y otros eventos de moda, cultura y cine.