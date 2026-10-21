El calendario de los próximos partidos de Chivas tras derrotar 1-0 al Necaxa

Chivas cumplió con el objetivo de sumar tres puntos frente al Necaxa en esta Jornada 13, sin embargo, lo hizo a través de un autogol del uruguayo Agustín Oliveros, dejando en evidencia que el cuadro del argentino Gabriel Milito sigue en picada.



Es verdad que rompieron su mala racha de no ganar en cuatro duelos, no obstante, las formas han comenzado a desilusionar a los aficionados rojiblancos, que han visto como están dejando de tener etiqueta de favoritos a ser campeones. Sumado a ello, de no ser por el arquero Raúl Rangel, la historia habría sido diferente, ya que tuvo intervenciones destacadas en los últimos minutos.



A falta de cuatro jornadas por culminar la fase regular, el Guadalajara marcha como sublíder con 23 unidades, pero le quedan algunos juegos complicados.



Aquí está el calendario de los próximos juegos del Rebaño:

Chivas ganó 1-0 con un autogol de Necaxa, pero el héroe fue el Tala Rangel.



El Rebaño llegó a 23 puntos y es segundo momentáneo, a solo uno del América.



¡La pelea por la cima está al rojo vivo!#Chivas #TalaRangel #Necaxa #LigaMX #QuintoPartido pic.twitter.com/bq3C8ddAjd — Quinto Partido (@quintopartidoof) October 21, 2026

Rayados vs Chivas

Sábado, 24 de octubre

Estadio BBVA

Jornada 14, Liga MX

Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)

Hugo Cuypers, Diego Rossi y Ricardo Chávez | Azael Rodriguez/GettyImages

El club rojiblanco se reecontrará con el técnico argentino Matías Almeyda, quien les dio varias alegrías hace unos años. Monterrey no tiene garantizado su boleto a la Liguilla, ya que marcha en la octava casilla acariciando la fase final, por lo que debe mejorar en varios aspectos. El semestre pasado, los de Milito se llevaron los tres puntos del Gigante de Acero por marcador de 2-3 gracias a Armando González, José Castillo y Bryan González.

Chivas vs Atlante

Sábado, 31 de octubre

Estadio Akron

Jornada 15, Liga MX

Horario: 18:07 h (EEUU ET), 19:07 h (México)

Cristian 'Hobbit' Bermúdez y Nico Carrera | Jam Media/GettyImages

En su regreso al máximo circuito, tal parece que los Potros no podrán disfrutar de la Liguilla, pues se han quedado rezagados en la tabla. A falta de cuatro jornadas, los azulgranas son antepenúltimos con sólo doce unidades, lo que podría hacer pensar que ya deben ir pensando en el próximo torneo. Tras más de una década, los dos clubes se vuelven a reencontrar teniendo como último registro el 26 de enero del 2014 cuando igualaron 1-1 en el Estadio Quintana Roo.

León vs Chivas

Domingo, 8 de noviembre

Estadio Nou Camp

Jornada 16, Liga MX

Horario: 19 h (EEUU ET), 20 h (México)

Ismael Díaz | Jam Media/GettyImages

La Fiera no quiere quedarse fuera de la Fiesta Grande por eso debe evitar a toda costa que lo saquen de los ocho primeros, estando por ahora en el séptimo peldaño con 18 unidades. Hay confianza en el proyecto del director técnico argentino Javier Gandolfi, ya que renovó su vínculo. La última vez que el Guadalajara visitó el Bajío perdió por la mínima, no obstante, el club rojiblanco vapuleó 5-0 en el semestre anterior gracias a Brian Gutiérrez, Santi Sandova, Hormiga González, Ángel Sepúlveda y Hugo Camberos.

Chivas vs Cruz Azul

Domingo, 22 de noviembre

Estadio Akron

Jornada 17, Liga MX

Horario: 16:07 h (EEUU ET), 17:07 (México)

Rogelio Gonzalez | Hector Vivas/GettyImages

En el corazón de los Chiva-hermanos sigue el amargo recuerdo de ser eliminados en las semifinales a manos de La Máquina, pese a haber cerrado la vuelta en La Fortaleza. La serie estuvo envuelta en la polémica gracias al nigeriano Cristian Ebere, quien fue el autor de uno de los tantos en el choque de Ida cuando debió haberse ido expulsado por una plancha sobre Diego Campillo. Joel Huiqui y sus dirigidos son sextos de la general con 20 unidades y este juego de la última jornada podría ser clave.