El calendario de los próximos partidos de Chivas tras golear 4-2 al Atlante

Las Chivas Rayadas de Guadalajara y el Atlante se enfrentaron este sábado 31 de octubre, en la cancha del estadio Akron, para el duelo correspondiente a la jornada número 15 por el torneo de Apertura 2026.

Con un doblete de Santiago Sandoval, un gol más de Efraín Álvarez y un autogol concretado por Diogo Bagüí, la escuadra rojiblanca goleó 4-2 por el Atlante, quien descontó por conducto de Martín Sarrafiore y Jhojan Julio.

Aquí te dejamos con los partidos de Liga MX que le restan al Rebaño Sagrado:

León vs Chivas

Domingo, 8 de noviembre

Estadio Nou Camp

Jornada 16, Liga MX

Horario: 19 h (EEUU ET), 20 h (México)

Ismael Díaz | Jam Media/GettyImages

La Fiera no quiere quedarse fuera de la Fiesta Grande por eso debe evitar a toda costa que lo saquen de los ocho primeros, estando por ahora en el séptimo peldaño con 18 unidades. Hay confianza en el proyecto del director técnico argentino Javier Gandolfi, ya que renovó su vínculo. La última vez que el Guadalajara visitó el Bajío perdió por la mínima, no obstante, el club rojiblanco vapuleó 5-0 en el semestre anterior gracias a Brian Gutiérrez, Santi Sandova, Hormiga González, Ángel Sepúlveda y Hugo Camberos.

Chivas vs Cruz Azul

Domingo, 22 de noviembre

Estadio Akron

Jornada 17, Liga MX

Horario: 16:07 h (EEUU ET), 17:07 (México)

Rogelio Gonzalez | Hector Vivas/GettyImages

En el corazón de los Chiva-hermanos sigue el amargo recuerdo de ser eliminados en las semifinales a manos de La Máquina, pese a haber cerrado la vuelta en La Fortaleza. La serie estuvo envuelta en la polémica gracias al nigeriano Cristian Ebere, quien fue el autor de uno de los tantos en el choque de Ida cuando debió haberse ido expulsado por una plancha sobre Diego Campillo. Joel Huiqui y sus dirigidos son sextos de la general con 20 unidades y este juego de la última jornada podría ser clave.