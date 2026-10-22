El calendario de los próximos partidos de Cruz Azul tras vencer 2-1 al Pachuca

La noche del miércoles 21 de octubre, en la cancha del estadio Hidalgo, la Máquina Celeste de la Cruz Azul se enfrentó a los Tuzos del Pachuca, para el partido correspondiente a la jornada número 13 por el torneo de Apertura 2026.

Con goles de Gabriel: el 'Toro' Fernández y de Andrés Montaño, la Máquina Celeste de la Cruz Azul venció 2-1 a los Tuzos del Pachuca, que descontaron por conducto de Francisco Venegas.

Aquí te dejamos el calendario con los próximos partidos del Cruz Azul:

Querétaro vs Cruz Azul

Domingo, 25 de octubre

Estadio Corregidora

Jornada 14, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Santiago Homenchenko | Jam Media/GettyImages

Este no será un juego sencillo para Joel Huiqui y sus dirigidos. Gallos Blancos ha sorprendido en el semestre apareciendo en el tercer sitio de la clasificación con 20 puntos, luego de seis triunfos, superando a clubes como Chivas, Atlas, Xolos y Atlante, a este último en esta fecha por marcador de 2-0. La continuidad en el banquilo del chileno Esteban González fue un acierto para la directiva.

Cruz Azul vs León

Domingo, 1 de noviembre

Estadio Banorte Azteca

Jornada 15, Liga MX

Horario: 18 h (EEEUU ET), 19 h (México)

Ismael Diaz | Jam Media/GettyImages

Los choques entre celestes y esmeraldas siempre son aguerridos. La Fiera está en el quinto sitio de la tabla y no querrá ceder puestos, así que saldría con todo para buscar los tres puntos. Los Panzas Verdes sumaron un punto en esta fecha al quedar 1-1 con Puebla en la Angelópolis.

Tigres vs Cruz Azul

Sábado, 7 de noviembre

Estadio Universitario

Jornada 16, Liga MX

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

Juan Brunetta | Azael Rodriguez/GettyImages

Para esta fecha, este duelo podría ser clave para los dos equipos. Podría ser que el cuadro cementero esté luchando por meterse entre los primeros sitios, mientras los felinos podrían estar buscando acceder a la Liguilla sea como sea, luego de un inicio titubeante donde cambiaron de estratega. En esta fecha, la U dio el ‘campanazo’ al vencer 3-2 al Toluca en el Volcán.

Chivas vs Cruz Azul

Domingo, 22 de noviembre

Estadio Akron

Jornada 17, Liga MX

Horario: 16:07 h (EEUU ET), 17:07 (México)

Chivas v Tigres UANL - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

En el corazón de los Chiva-hermanos aún sigue el amargo recuerdo de la eliminación en semifinales del pasado torneo a manos de La Máquina en La Fortaleza. La serie estuvo envuelta en la polémica gracias al nigeriano Cristian Ebere, quien fue el autor de uno de los tantos en el choque de Ida cuando debió haberse ido expulsado por una plancha sobre Diego Campillo. El juego no tiene el mismo valor, pero los de Milito querrán revancha contra los dirigidos por Joel Huiqui.

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