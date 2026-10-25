El calendario de los próximos partidos de Monterrey tras caer 1-0 ante Chivas

La noche del sábado 24 de octubre del 2026, el Club de Fútbol Monterrey se enfrentó a las Chivas Rayadas de Guadalajara, para el partido correspondiente a la fecha número 14 por el torneo de Apertura 2026.

Con un solitario gol de Roberto Alvardo en una noche lluviosa en la sultana del norte, el Rebaño Sagrado se quedó con los tres puntos y le complica la clasificación al Club de Fútbol Monterrey.

Cerramos este artículo compartiendo contigo el calendario con los próximos partidos de los Rayados, de cara a lo que resta del torneo.

Monterrey vs Tijuana

Sábado, 31 de octubre

Estadio BBVA

Jornada 15, Liga MX

Horario: 22 h (EEUU ET), 20 h (México)

Tijuana v Queretaro - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cuatro por el torneo de Clausura 2026. El encuentro acabó con un emocionante empate a dos goles.

Toluca vs Monterrey

Sábado, 7 de noviembre

Estadio Nemesio Díez

Jornada 16, Liga MX

Horario: 22 h (EEUU ET), 20 h (México)

Toluca FC v Monterrey - Leagues Cup Final | Jack Gorman - Leagues Cup/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la gran final por la Leagues CUP 2026, y el encuentro acabó con una contundente victoria en favor del Toluca, con un marcador de 2-0.

Querétaro vs Monterrey

Sábado, 14 de noviembre

Estadio Corregidora

Jornada 7, Liga MX

Horario: 19 h (EEUU ET), 17 h (México)

Santos Laguna v Queretaro - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número nueve por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó con una goleada de 4-0 en favor del Club de Fútbol Monterrey.

Pumas vs Monterrey

Sábado, 21 de noviembre

Estadio Olímpico Universitario

Jornada 17, Liga MX

Horario: 22 h (EEUU ET), 20 h (México)

Atlante v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número siete por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 2-0 en favor del conjunto universitario.

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