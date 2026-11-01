El calendario de los próximos partidos de Monterrey tras empatar 3-3 contra Xolos de Tijuana

La noche del sábado 31 de octubre del 2026, el Club de Fútbol Monterrey se enfrentó a los Xolos de Tijuana, para el partido correspondiente a la fecha número 15 por el torneo de Apertura 2026.

Con un doblete de Hugo Cuypers y otro más de Lucas Ocampos, la Pandilla del Cerro de la Silla empató 3-3 ante los Xolos de Tijuana. Jackson Porozo y Adonis Preciado en dos ocasiones descontaron para el xolaje, culminando una jornada cargada de goles y emociones.

Cerramos este artículo compartiendo contigo el calendario con los próximos partidos de los Rayados, de cara a lo que resta del torneo.

Toluca vs Monterrey

Sábado, 7 de noviembre

Estadio Nemesio Díez

Jornada 16, Liga MX

Horario: 22 h (EEUU ET), 20 h (México)

Toluca FC v Monterrey - Leagues Cup Final | Jack Gorman - Leagues Cup/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la gran final por la Leagues CUP 2026, y el encuentro acabó con una contundente victoria en favor del Toluca, con un marcador de 2-0.

Querétaro vs Monterrey

Sábado, 14 de noviembre

Estadio Corregidora

Jornada 7, Liga MX

Horario: 19 h (EEUU ET), 17 h (México)

Santos Laguna v Queretaro - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número nueve por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó con una goleada de 4-0 en favor del Club de Fútbol Monterrey.

Pumas vs Monterrey

Sábado, 21 de noviembre

Estadio Olímpico Universitario

Jornada 17, Liga MX

Horario: 22 h (EEUU ET), 20 h (México)

Atlante v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número siete por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 2-0 en favor del conjunto universitario.

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