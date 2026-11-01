El calendario de los próximos partidos de Monterrey tras empatar 3-3 contra Xolos de Tijuana
La noche del sábado 31 de octubre del 2026, el Club de Fútbol Monterrey se enfrentó a los Xolos de Tijuana, para el partido correspondiente a la fecha número 15 por el torneo de Apertura 2026.
Con un doblete de Hugo Cuypers y otro más de Lucas Ocampos, la Pandilla del Cerro de la Silla empató 3-3 ante los Xolos de Tijuana. Jackson Porozo y Adonis Preciado en dos ocasiones descontaron para el xolaje, culminando una jornada cargada de goles y emociones.
Cerramos este artículo compartiendo contigo el calendario con los próximos partidos de los Rayados, de cara a lo que resta del torneo.
Toluca vs Monterrey
Sábado, 7 de noviembre
Estadio Nemesio Díez
Jornada 16, Liga MX
Horario: 22 h (EEUU ET), 20 h (México)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la gran final por la Leagues CUP 2026, y el encuentro acabó con una contundente victoria en favor del Toluca, con un marcador de 2-0.
Querétaro vs Monterrey
Sábado, 14 de noviembre
Estadio Corregidora
Jornada 7, Liga MX
Horario: 19 h (EEUU ET), 17 h (México)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número nueve por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó con una goleada de 4-0 en favor del Club de Fútbol Monterrey.
Pumas vs Monterrey
Sábado, 21 de noviembre
Estadio Olímpico Universitario
Jornada 17, Liga MX
Horario: 22 h (EEUU ET), 20 h (México)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número siete por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 2-0 en favor del conjunto universitario.
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Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.Follow JaimeGarza94