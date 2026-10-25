El calendario de los próximos partidos del Inter Miami tras perder 2-0 ante NY Red Bulls

Este sábado 24 de octubre, el Inter Miami tuvo una complicada salida al Sports Illustrated Stadium, ya que el New York Red Bulls lo venció 2-0 gracias a un autogol del brasileño Carlos Casemiro y un tanto del sueco Emil Forsberg.



El técnico argentino Cristian ‘Killy’ González optó por darle descanso en el primer tiempo a su compatriota Lionel Messi, el cual ingresó en el complemento sin poder marcar diferencia en la pizarra para evitar el traspié de las Garzas.



Con este resultado, los de Florida se quedaron en 55 puntos, sin embargo, se mantienen en la segunda posición de la Conferencia Este a falta de tres jornadas, esperando cerrar de gran forma la fase regular previo a los Playoffs.



Aquí están los últimos partidos del equipo rosa en la temporada regular:

❌INTER MIAMI perdió en su visita a Nueva York ante RED BULLS.



🇦🇷LIONEL MESSI ingresó en el 57' pero no pudo evitar la derrota.



▶️Las Garzas quedaron 2° en su división a QUINCE PUNTOS de Nashville SC, el puntero de la Conferencia Este. pic.twitter.com/Lm5eqKkNUZ — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) October 25, 2026

Inter Miami vs FC Cincinnati

Miércoles, 28 de octubre

Nu Stadium

Jornada 32, MLS

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

FC Cincinnati | Hannah Foslien/GettyImages

Los de Ohio han alcanzado a instalarse entre los lugares que dan boleto a las postemporada gracias a que está en el octavo peldaño con 39 puntos, esto después de vencer 0-2 al DC United a través del brasileño Evander Ferreria y Tom Barlow. El último enfrentamiento entre los dos ocurrió en el TQL Stadium y acabó con victoria para los Herons por 3-5 tras un doblete de Messi, más dianas de sus compatriotas Matteo Silvetti y Germán Berterame, además de un autogol de Roman Celentano.

New England Revolution vs Inter Miami

Domingo, 1 de noviembre

Gillette Stadium

Jornada 33, MLS

Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)

New England Revolution | Andrew Katsampes/ISI Photos/GettyImages

En la penúltima jornada estos dos estarán batallando para ver quién se queda con el segundo lugar, ya que están igualados en puntos con 55 en la Conferencia Este, pues os Revs cumplieron con su objetivo al imponerse 1-2 al Philadelphia Union tras los goles del israelí Dor Turgeman y del español Carles Gil. El último enfrentamiento de los dos acabó con un empate 1-1 en el Chase Stadium, gracias a un tanto de Berterame, por la casa, y de Gil, por la visita.

Inter Miami vs Charlotte FC

Sábado, 7 de noviembre

Nu Stadium

Jornada 34, MLS

Horario: 14 h (EEUU ET), 15 h (México)

Rodolfo Aloko | Isaiah Vazquez/GettyImages

Para la última fecha, las Garzas reciben en casa al Acuñado. El Equipo de las Carolinas también tiene pendiente su juego de esta jornada frente al Portland Timbers, así que todavía puede cambiar de posición, estando por ahora en el quinto peldaño con 47 unidades. El último juego entre los dos culminó sin anotaciones en el Bank of America Stadium.