El calendario de los próximos partidos del Inter Miami tras perder 2-0 ante NY Red Bulls
Este sábado 24 de octubre, el Inter Miami tuvo una complicada salida al Sports Illustrated Stadium, ya que el New York Red Bulls lo venció 2-0 gracias a un autogol del brasileño Carlos Casemiro y un tanto del sueco Emil Forsberg.
El técnico argentino Cristian ‘Killy’ González optó por darle descanso en el primer tiempo a su compatriota Lionel Messi, el cual ingresó en el complemento sin poder marcar diferencia en la pizarra para evitar el traspié de las Garzas.
Con este resultado, los de Florida se quedaron en 55 puntos, sin embargo, se mantienen en la segunda posición de la Conferencia Este a falta de tres jornadas, esperando cerrar de gran forma la fase regular previo a los Playoffs.
Aquí están los últimos partidos del equipo rosa en la temporada regular:
Inter Miami vs FC Cincinnati
Miércoles, 28 de octubre
Nu Stadium
Jornada 32, MLS
Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)
Los de Ohio han alcanzado a instalarse entre los lugares que dan boleto a las postemporada gracias a que está en el octavo peldaño con 39 puntos, esto después de vencer 0-2 al DC United a través del brasileño Evander Ferreria y Tom Barlow. El último enfrentamiento entre los dos ocurrió en el TQL Stadium y acabó con victoria para los Herons por 3-5 tras un doblete de Messi, más dianas de sus compatriotas Matteo Silvetti y Germán Berterame, además de un autogol de Roman Celentano.
New England Revolution vs Inter Miami
Domingo, 1 de noviembre
Gillette Stadium
Jornada 33, MLS
Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)
En la penúltima jornada estos dos estarán batallando para ver quién se queda con el segundo lugar, ya que están igualados en puntos con 55 en la Conferencia Este, pues os Revs cumplieron con su objetivo al imponerse 1-2 al Philadelphia Union tras los goles del israelí Dor Turgeman y del español Carles Gil. El último enfrentamiento de los dos acabó con un empate 1-1 en el Chase Stadium, gracias a un tanto de Berterame, por la casa, y de Gil, por la visita.
Inter Miami vs Charlotte FC
Sábado, 7 de noviembre
Nu Stadium
Jornada 34, MLS
Horario: 14 h (EEUU ET), 15 h (México)
Para la última fecha, las Garzas reciben en casa al Acuñado. El Equipo de las Carolinas también tiene pendiente su juego de esta jornada frente al Portland Timbers, así que todavía puede cambiar de posición, estando por ahora en el quinto peldaño con 47 unidades. El último juego entre los dos culminó sin anotaciones en el Bank of America Stadium.
Mauricio Gasca Bobadilla es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Está ligado al fútbol desde hace más de una década desde que era Creador de Contenidos en Terra Networks para Movistar y Telcel, cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana. Asimismo, he trabajado como locutor de radio independiente, cronista y conductor de televisión en AYM Sports. Además ha llevado a cabo programas de televisión por Internet entrevistando luchadores y otros atletas. Se graduó con Mención Honorífica de la Universidad del Valle de México Tlalpan, arrancando su labor como periodista a través de programas de radio y coberturas a bandas de rock y otros eventos de moda, cultura y cine.