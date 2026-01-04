Este domingo, el Manchester City se enfrentó al Chelsea en el Etihad Stadium para la Jornada 20 de la Premier League. Los Citizens se adelantaron con gol de Reijnders, pero en el último suspiro del encuentro, Enzo Fernández apareció para poner el 1-1 definitivo.



Los Citizens, en segundo lugar de la clasificación con 42 puntos, deben meter pie al acelerador porque el Arsenal se está alejando bastante en la tabla general con sus 48 unidades. Los del español Pep Guardiola se mantienen en puestos de la UEFA Champions League para la siguiente temporada, pero no por eso están tirando la toalla en la liga local.



Aquí están los cinco próximos compromisos del cuadro de Manchester:

Manchester City vs Brighton & Hove Albion - Premier League

FBL-ENG-PR-BRIGHTON-BURNLEY | GLYN KIRK/GettyImages

La próxima semana, los Citizens reciben en casa a las Gaviotas, octavas de la clasificación con 28 unidades. La última vez que se enfrentaron, los del alemán Fabian Hürzeler vinieron de atrás para remontar 2-1 a través de James Milner y el alemán Brajan Gruda, pese a la diana del noruego Erling Haaland. Previo a esto, hubo un empate 2-2 y otra victoria 2-1 de los de Sussex del Este.

¿Cuándo? Miércoles, 7 de enero

Lugar: Manchester, Inglaterra

Estadio: Etihad Stadium

Horario: 14:30 horas (Estados Unidos), 13:30 h (México), 20:30 h (España)

Manchester City vs Exeter City – FA Cup

Bolton Wanderers v Exeter City - Sky Bet League One | Harry McGuire - Camerasport/GettyImages

Tras el encuentro de liga, los de Pep Guardiola deben poner total atención al campeonato de copa, donde se medirán al conjunto de la EFL League One, que en la ronda anterior golearon 4-0 al Wycombe Wanderers, con doblete del escocés Jack Aitchison y anotaciones de Akeel Higgins y Jayde Wareham. En teoría, el equipo local debe ganar el pase a la siguiente ronda sin ningún contratiempo, pero no deberán confiarse de más.

¿Cuándo? Sábado, 10 de enero

Lugar: Manchester, Inglaterra

Estadio: Etihad Stadium

Horario: 10:00 horas (Estados Unidos), 9 h (México), 16 h (España)

Newcastle United vs Manchester City – Carabao Cup

Lewis Hall | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Partido de suma importancia para los celestes porque se trata de las semifinales de Ida de la Copa de la Liga. Las Urracas tratarán de sacar ventaja de su territorio para llegar con más confianza a encarar el encuentro de vuelta. El año pasado en la Premier League, los Magpies, justamente con el apoyo de su público, pudieron derrotar 2-1 a los visitantes, con un doblete de Harvey Barnes, siendo el portugués Rúben Dias el encargado de descontar.

¿Cuándo? Martes, 13 de enero

Lugar: Newcastle-upon-Tyne, Inglaterra

Estadio: St. James Park

Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14 h (México), 21 h (España)

Manchester United vs Manchester City – Premier League

Manchester United | Molly Darlington/Copa/GettyImages

Partido imperdible en el calendario del fútbol inglés: el derbi de Manchester. Hasta ahora, los dos se han enfrentado un total de 196 veces. Los Citizens se han llevado 61 compromisos y los Red Devils 80, por 55 empates. El equipo dirigido por el portugués Rúben Amorim es sexto de la clasificación con 30 puntos, los mismos que el Chelsea, pero su afán es colocarse entre los cuatro primeros para estar en puestos de Champions League. Su último choque resultó en un 3-0 a favor de los de Guardiola con doblete de Haaland y un tanto de Phil Foden.

¿Cuándo? Sábado, 17 de enero

Lugar: Manchester, Inglaterra

Estadio: Old Trafford

Horario: 07:30 horas (Estados Unidos), 06:30 h (México), 13:30 h (España)

Bodo/Glimt vs Manchester City – UEFA Champions League

Bodo/Glimt | Sebastian Widmann - UEFA/GettyImages

Toca turno de enfocarse en el certamen internacional, donde los Citizens saldrán de visita para enfrentar al club noruego. En estos momentos, los de Guardiola tienen boleto en mano para calificar directo a los octavos de final, sin embargo, a La Horda Amarilla se le agotan las posibilidades al pisar el puesto 32, con apenas tres puntos, así que necesita sacar un resultado positivo.

¿Cuándo? Martes, 20 de enero

Lugar: Bodo/Glimt, Noruega

Estadio: Aspmyra Stadion

Horario: 12:45 horas (Estados Unidos), 11:45 h (México), 18:45 h (España)