El calendario del Inter Miami tras remontar 1-2 al New England Revolution

Este domingo, el Inter Miami logró una importante remontada 1-2 sobre el New England Revolution en el Gillette Stadium, manteniéndose como el escudero del Nashville SC en la Conerencia Este.



En el primer tiempo no hubo anotaciones, pero en el complemento, el húngaro Dániel Gazdag adelantó a los de casa, sin embargo, los argentinos Germán Berterame y Lionel Messi lograron la remontada. Tras el tanto del centrocampista de los Revs al minuto 53, los visitantes respondieron al 69'. El venezolano Telasco Segovia picó un pase por encima de la defensa que La Pulga desvió para dejar anotar a su compatriota. Ya al 83’, el capitán recibió la pelota, de espaldas logró esquivar a sus dos marcadores para luego eliminar a uno más y finamente rematar hacia el arco. Con esto, el campeón del mundo llegó a los 937 goles en su carrera, además arribó a las 428 asistencias.



Las Garzas arribaron a 59 unidades, sin posibilidades de alcanzar la cima, ya que Las Seis Cuerdas tienen 74. No obstante, no pueden relajarse porque justamente el New England los merodea con 58 puntos, con posibiidades de arrebatarle el subliderato de cara a los Playoffs.

🐐⚽ ¡MESSI, SIEMPRE MESSI!



El 10 dio una asistencia y metió un golazo para el 2-1 de Inter Miami, que derrotó de visitante a New England Revolution para sacar ventaja en un duelo clave por el segundo lugar de la Conferencia Este de la MLS.



Leo llegó a 937 goles en su carrera… pic.twitter.com/BgOGbYuzei — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 2, 2026

¿Qué sigue para el Inter Miami?

Inter Miami vs Charlotte FC

Sábado, 7 de noviembre

Nu Stadium

Jornada 34, MLS

Horario: 14 h (EEUU ET), 15 h (México)

Charlotte FC | Grant Halverson/GettyImages

A los floridanos únicamente les falta enfrentarse al Acuñado para darle cierre a la fase regular de la temporada y así, arrancar con los Playoffs. El Equipo de las Carolinas estará sin falta en la postemporada, ya que marcha en la quinta posición de la Conferencia Este con 53 unidades, sin peligro de perder dicho puesto, esto tras golear 4-0 al Orlado City con tantos de Henry Kessler, el francés Allan Saint-Maximin (que acabó expulsado), el maliense Abdoulaye Doucouré y el beninés Rodolfo Aloko. El último juego entre los dos acabó sin anotaciones en el Bank of America Stadium.

¿Cómo se jugarán los Playoffs?

Son 18 equipos los que califican a la postemporada, a la cual ya está calificado el Inter Miami. La primera ronda enfrentará en series al mejor de tres a los siete primeros clasificados de cada conferencia y al campeón de la ronda de comodines, que se decidirá entre los octavos y novenos lugares. Las semifinales y la final, así como la gran final de la MLS Cup, se jugarán a partido único, con la localía a favor del club mejor ubicado en la tabla.

¿Quiénes están calificados por ahora?

El Nashville se llevó la Supporters' Shield de la temporada 2026 | Icon Sportswire/GettyImages

Conferencia Este: Nashville SC (74), Inter Miami (59), Nw England Revolution (58), Chicago Fire (55), Charlotte FC (53), Philadelphia Union (47), FC Cincinnati (46), Columbus Crew (44), Orlando City (43).

Conferencia Oeste: Vancouver Whitecaps (61), FC Dallas (55), San José Earthquakes (52), St. Louis City (51), Houston Dynamo (51), LAFC (47), LA Galaxy (44), Portland Timbers (43), Colorado Rapids (43); en la pelea, Seattle Sounders (43), Real Salt Lake (42), Minnesota United (41).