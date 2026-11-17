Tras un semestre de horror, Tigres ya habría comenzado a trabajar en la planificación de su plantilla para el próximo torneo. El conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León tendría la intención de reforzar su línea defensiva con uno de los mejores zagueros centrales del continente.

De acuerdo con la información del medio brasileño RTI Esporte, el jugador que estaría en la mira de los felinos es Léo Pereira. El zaguero estrella del Flamengo se ha consolidado como uno de los referentes en su posición dentro del continente, por lo que su incorporación representaría un importante salto de calidad.

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Tigres lo pasó mal este torneo, por lo que ya planea el siguiente.



💥 Desde RTI Esporte indican que tienen la intención de hacerse con Léo Pereira.



👀 No ha renovado contrato con el Flamengo y Vucetich estaría viajando para tratar de cerrar la contratación. pic.twitter.com/z8no7ck8PJ — Futbol Total (@futboltotal) November 17, 2026

Uno de los factores que habrían motivado el interés de Tigres es la situación contractual del futbolista. El vínculo de Pereira con el conjunto brasileño está próximo a finalizar y, al menos de momento, las posibilidades de que ambas partes alcancen un acuerdo para extender su relación lucen lejanas.

El interés de los regios sería lo suficientemente importante como para movilizar a Víctor Manuel Vucetich. El ahora vicepresidente deportivo de Tigres viajaría a territorio brasileño donde tendría una reunión directa con Pereira y su manejo, tratando de convencerles de un movimiento rumbo a la Liga MX.

Leo Pereira despierte interés en Tigres | Franklin Jacome/GettyImages

La misión del directivo sería presentar un proyecto deportivo atractivo para Pereira, quien tendría la posibilidad de negociar su futuro sin depender de un acuerdo de traspaso con Flamengo. Su trayectoria y jerarquía lo convierten en un perfil ideal para liderar la última línea del cuadro universitario.

Si bien es cierto que Tigres estaria atravesando una etapa de austeridad económica, la condición de posible agente libre del brasileño abre una vía realista para concretar su incorporación. La directiva podría destinar sus recursos a negociar las condiciones salariales del futbolista sin afrontar un elevado costo de transferencia.

Por ahora, la operación estaría lejos de poder considerarse cerrada. El conjunto de la UANL deberá trabajar en el convencimiento del jugador y presentar una propuesta que satisfaga sus pretensiones económicas y dportivas.

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