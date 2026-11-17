El central de élite con el que estarían soñando los Tigres
Tras un semestre de horror, Tigres ya habría comenzado a trabajar en la planificación de su plantilla para el próximo torneo. El conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León tendría la intención de reforzar su línea defensiva con uno de los mejores zagueros centrales del continente.
De acuerdo con la información del medio brasileño RTI Esporte, el jugador que estaría en la mira de los felinos es Léo Pereira. El zaguero estrella del Flamengo se ha consolidado como uno de los referentes en su posición dentro del continente, por lo que su incorporación representaría un importante salto de calidad.
Uno de los factores que habrían motivado el interés de Tigres es la situación contractual del futbolista. El vínculo de Pereira con el conjunto brasileño está próximo a finalizar y, al menos de momento, las posibilidades de que ambas partes alcancen un acuerdo para extender su relación lucen lejanas.
El interés de los regios sería lo suficientemente importante como para movilizar a Víctor Manuel Vucetich. El ahora vicepresidente deportivo de Tigres viajaría a territorio brasileño donde tendría una reunión directa con Pereira y su manejo, tratando de convencerles de un movimiento rumbo a la Liga MX.
La misión del directivo sería presentar un proyecto deportivo atractivo para Pereira, quien tendría la posibilidad de negociar su futuro sin depender de un acuerdo de traspaso con Flamengo. Su trayectoria y jerarquía lo convierten en un perfil ideal para liderar la última línea del cuadro universitario.
Si bien es cierto que Tigres estaria atravesando una etapa de austeridad económica, la condición de posible agente libre del brasileño abre una vía realista para concretar su incorporación. La directiva podría destinar sus recursos a negociar las condiciones salariales del futbolista sin afrontar un elevado costo de transferencia.
Por ahora, la operación estaría lejos de poder considerarse cerrada. El conjunto de la UANL deberá trabajar en el convencimiento del jugador y presentar una propuesta que satisfaga sus pretensiones económicas y dportivas.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.