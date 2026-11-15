El Chelsea se interesa en Jules Koundé de cara al mercado de invierno
Jules Koundé vuelve a estar en el foco de las noticias del mercado de fichajes del FC Barcelona: el internacional francés podría ser el reemplazante de Malo Gusto en enero si este se marcha del Chelsea.
En el Barça está claro que Koundé perdió terreno, y el momento de la lesión que sufrió en esta temporada no pudo ser peor ya que cayó cuando los otros laterales derechos del equipo de Hansi Flick estaban también de baja por problemas físicos. En el único momento de la campaña donde podía hacerse del puesto de titular, no pudo estar.
No es el primer mercado de fichajes en el que está en la rampa de salida, ya que en el último se rumoreó fuerte con un paso a la Premier League, aunque no estaba claro el listado de clubes que lo pretendían para sumarlo a sus filas de cara a la temporada 2026/27.
En lo que va de la campaña, Jules Koundé solamente apareció en ocho partidos, disputando la totalidad del encuentro en la mitad de esas oportunidades. Le marcó un gol al Getafe y brindó una asistencia frente al Real Betis, ambos choques por LaLiga. Un esguince de tobillo lo sacó de las canchas en el último tiempo, incluyendo el parón internacional de noviembre con Francia.
En la consideración de Flick está bastante relegado ya que compite con João Cancelo y con la nueva irrupción de La Masía, Xavi Espart. Además, Brian Fariñas también tuvo buenas apariciones y puso en jaque las chances de sumar minutos del nacido en París.
El Chelsea, club que lo pretende, competiría con Marco Palestra y Josh Acheampong por el puesto, aunque estos también pueden oficiar como centrales. La falta de un lateral nato le abriría la puerta a Koundé en la plantilla que comanda Xabi Alonso.
Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.Follow BPernigotti