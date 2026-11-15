Jules Koundé vuelve a estar en el foco de las noticias del mercado de fichajes del FC Barcelona: el internacional francés podría ser el reemplazante de Malo Gusto en enero si este se marcha del Chelsea.

En el Barça está claro que Koundé perdió terreno, y el momento de la lesión que sufrió en esta temporada no pudo ser peor ya que cayó cuando los otros laterales derechos del equipo de Hansi Flick estaban también de baja por problemas físicos. En el único momento de la campaña donde podía hacerse del puesto de titular, no pudo estar.

No es el primer mercado de fichajes en el que está en la rampa de salida, ya que en el último se rumoreó fuerte con un paso a la Premier League, aunque no estaba claro el listado de clubes que lo pretendían para sumarlo a sus filas de cara a la temporada 2026/27.

Koundé jugó los 90 minutos solamente cuatro veces en lo que va de la temporada | Pedro Salado/GettyImages

En lo que va de la campaña, Jules Koundé solamente apareció en ocho partidos, disputando la totalidad del encuentro en la mitad de esas oportunidades. Le marcó un gol al Getafe y brindó una asistencia frente al Real Betis, ambos choques por LaLiga. Un esguince de tobillo lo sacó de las canchas en el último tiempo, incluyendo el parón internacional de noviembre con Francia.

En la consideración de Flick está bastante relegado ya que compite con João Cancelo y con la nueva irrupción de La Masía, Xavi Espart. Además, Brian Fariñas también tuvo buenas apariciones y puso en jaque las chances de sumar minutos del nacido en París.

El Chelsea, club que lo pretende, competiría con Marco Palestra y Josh Acheampong por el puesto, aunque estos también pueden oficiar como centrales. La falta de un lateral nato le abriría la puerta a Koundé en la plantilla que comanda Xabi Alonso.