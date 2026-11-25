El Comité de Disciplina confirma la sanción a Fermín: ¿podrá jugar ante el Atlético de Madrid?
El FC Barcelona recibió una noticia negativa de cara a sus próximos compromisos en LaLiga. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol decidió sancionar a Fermín López con dos partidos de suspensión por su comportamiento hacia el cuarto árbitro durante la victoria por 3-2 frente al Villarreal.
De esta manera, Hansi Flick no podrá contar con el mediocampista para los siguientes dos encuentros del campeonato español.
Los motivos de la sanción a Fermín López
La expulsión se produjo en el minuto 74, cuando el futbolista ya había abandonado el campo de juego tras ser sustituido por Dani Olmo. Según quedó reflejado en el acta del árbitro Alejandro Hernández Hernández, Fermín se levantó del banquillo, se acercó al cuarto juez, Alejandro Clemente Ortuño, y realizó reiteradas protestas a viva voz, repitiendo en varias ocasiones la expresión "¡No me jodas!".
La resolución disciplinaria se apoyó en el artículo 127 del Código Disciplinario de la RFEF, que contempla suspensiones de entre dos y tres partidos por protestas dirigidas al árbitro principal, sus asistentes o el cuarto árbitro. Además, el organismo rechazó las alegaciones presentadas por el Barcelona, que buscaba reducir el castigo a una sola jornada.
Según informó AS, el comité consideró que los argumentos y las pruebas aportadas por el club no demostraban un error material en el acta arbitral.
Los partidos que se perderá con el Barcelona
Con la sanción confirmada, Fermín no estará disponible para los compromisos contra el Deportivo de La Coruña, correspondiente a la próxima jornada, y el Atlético de Madrid, previsto para el miércoles 2 de diciembre.
La segunda ausencia representa un contratiempo para Flick, que perderá a uno de sus recursos habituales en el mediocampo ofensivo para un enfrentamiento de máxima exigencia.
La decisión también abre un nuevo escenario para la directiva azulgrana. El presidente Joan Laporta adelantó que el club defenderá sus intereses y no descartó recurrir la resolución. "Afortunadamente, el árbitro remarcó que no lo había insultado", señaló desde Bakú, donde el equipo se encuentra para disputar su compromiso por la UEFA Champions League ante el Sabah.
¿Puede el Barça conseguir que juegue contra el Atlético?
El Barcelona podría acudir ahora al Comité de Apelación y, si la sanción se mantiene, valorar otras vías legales, como solicitar una medida cautelar ante el Tribunal Administrativo del Deporte. Sin embargo, todavía no está confirmado qué pasos seguirá la entidad.
Mientras tanto, Flick deberá preparar los próximos encuentros sin Fermín, cuya disponibilidad frente al Atlético dependerá de una eventual modificación de la resolución.
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Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.