El FC Barcelona recibió una noticia negativa de cara a sus próximos compromisos en LaLiga. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol decidió sancionar a Fermín López con dos partidos de suspensión por su comportamiento hacia el cuarto árbitro durante la victoria por 3-2 frente al Villarreal.

De esta manera, Hansi Flick no podrá contar con el mediocampista para los siguientes dos encuentros del campeonato español.

Los motivos de la sanción a Fermín López

La expulsión se produjo en el minuto 74, cuando el futbolista ya había abandonado el campo de juego tras ser sustituido por Dani Olmo. Según quedó reflejado en el acta del árbitro Alejandro Hernández Hernández, Fermín se levantó del banquillo, se acercó al cuarto juez, Alejandro Clemente Ortuño, y realizó reiteradas protestas a viva voz, repitiendo en varias ocasiones la expresión "¡No me jodas!".

🔴 OFICIAL: Fermín, sancionado con dos partidos y baja contra el Atlético de Madrid



El Comité de Disciplina castiga al mediapunta del Barça por sus protestas al cuarto árbitro contra el Villarreal pic.twitter.com/f6lx3q9i6E — Diario SPORT (@sport) November 25, 2026

La resolución disciplinaria se apoyó en el artículo 127 del Código Disciplinario de la RFEF, que contempla suspensiones de entre dos y tres partidos por protestas dirigidas al árbitro principal, sus asistentes o el cuarto árbitro. Además, el organismo rechazó las alegaciones presentadas por el Barcelona, que buscaba reducir el castigo a una sola jornada.

Según informó AS, el comité consideró que los argumentos y las pruebas aportadas por el club no demostraban un error material en el acta arbitral.

Los partidos que se perderá con el Barcelona

Con la sanción confirmada, Fermín no estará disponible para los compromisos contra el Deportivo de La Coruña, correspondiente a la próxima jornada, y el Atlético de Madrid, previsto para el miércoles 2 de diciembre.

La segunda ausencia representa un contratiempo para Flick, que perderá a uno de sus recursos habituales en el mediocampo ofensivo para un enfrentamiento de máxima exigencia.

La decisión también abre un nuevo escenario para la directiva azulgrana. El presidente Joan Laporta adelantó que el club defenderá sus intereses y no descartó recurrir la resolución. "Afortunadamente, el árbitro remarcó que no lo había insultado", señaló desde Bakú, donde el equipo se encuentra para disputar su compromiso por la UEFA Champions League ante el Sabah.

Fermín López se perderá los próximos dos partidos ligueros del Barcelona por sanción | Europa Press Sports/GettyImages

¿Puede el Barça conseguir que juegue contra el Atlético?

El Barcelona podría acudir ahora al Comité de Apelación y, si la sanción se mantiene, valorar otras vías legales, como solicitar una medida cautelar ante el Tribunal Administrativo del Deporte. Sin embargo, todavía no está confirmado qué pasos seguirá la entidad.

Mientras tanto, Flick deberá preparar los próximos encuentros sin Fermín, cuya disponibilidad frente al Atlético dependerá de una eventual modificación de la resolución.

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