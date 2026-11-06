El Dibu Martínez vuelve a entrenarse con el Chelsea tras su fractura de mandíbula

La recuperación de Emiliano Martínez avanza a un ritmo inesperado: a menos de tres semanas de sufrir una fractura de mandíbula durante el encuentro entre el Chelsea y el Everton, el arquero argentino volvió a trabajar junto a sus compañeros en el predio de Cobham.

Una protección especial para volver a las prácticas

Durante la sesión de entrenamiento del miércoles, el arquero utilizó una máscara protectora de fibra de carbono, diseñada especialmente para resguardar la zona afectada ante posibles impactos. El dispositivo cuenta con almohadillas internas que buscan amortiguar cualquier contacto y permitirle trabajar con mayor seguridad.

La imagen sorprendió por los tiempos de recuperación. Martínez había sufrido la lesión a mediados de octubre, durante la victoria por 2-0 frente al Everton, después de un choque con Jarrad Branthwaite. El impacto le provocó una fractura de mandíbula que obligó a retirarlo del campo de juego en camilla y trasladarlo para recibir atención médica.

⚠️🇦🇷 Dibu Martínez sufrió UNA LESIÓN EN LA MANDÍBULA y DEBERÁ SER OPERADO.



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La operación y las molestias que todavía persisten

Tras el incidente, el marplatense debió someterse a una intervención quirúrgica de urgencia en Liverpool. Los médicos le colocaron una placa de fijación con cuatro tornillos para estabilizar la zona afectada; además, necesitó atención odontológica por las consecuencias del golpe, que también comprometió tres piezas dentales.

Aunque ya pudo reincorporarse a los trabajos grupales, su recuperación todavía no está completa. Una de las principales dificultades continúa siendo la alimentación, ya que las molestias al masticar lo obligan a mantener una dieta basada en líquidos y purés. Por ese motivo, su evolución deberá ser evaluada con cautela antes de recibir el alta definitiva para competir.

El Chelsea analiza cuándo devolverle la titularidad

La vuelta del arquero campeón del mundo también abre un interrogante en el arco del equipo londinense. Durante su ausencia, Mike Penders tuvo la oportunidad de ocupar su lugar y respondió con actuaciones que dejaron sensaciones positivas, más allá de algunos errores puntuales, como el cometido frente al Tottenham en su debut como titular.

Ahora, Xabi Alonso deberá decidir cuándo considera que el argentino está en condiciones de recuperar su puesto. El próximo compromiso frente al Sunderland aparece como una posibilidad, aunque el cuerpo técnico no quiere apresurar los plazos y seguirá de cerca sus sensaciones durante las prácticas de contacto.

Chelsea FC Training Session | Darren Walsh/GettyImages

Scaloni lo convocó para los amistosos de noviembre

Mientras tanto, Lionel Scaloni decidió incluirlo en la lista de convocados de Argentina para los encuentros internacionales de noviembre. La Albiceleste se enfrentará a Uruguay el 13 de noviembre en La Bombonera y posteriormente jugará ante Costa Rica, el día 17, en Córdoba.

Aún así, su participación dependerá de cómo responda físicamente durante los próximos entrenamientos y la utilización de la máscara será un aspecto importante para determinar si puede exponerse nuevamente a situaciones de contacto.

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