El equipo ideal del 2026 de FIFPRO: la lista completa de nominados

Casi dos décadas después de haber sido reconocidos por primera vez por sus compañeros, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han sido nominados una vez más para el equipo del año de la FIFPRO (Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales), uniéndose a estrellas como Lamine Yamal y Kylian Mbappé en la lista de candidatos.

Este prestigioso galardón se basa en la opinión de profesionales titulados, con más de 26.000 miembros de FIFPRO, un sindicato de futbolistas, que votan por el mejor portero, defensa, centrocampista y delantero de la temporada 2025/26. A diferencia del Balón de Oro , que lo deciden periodistas, el equipo del año de FIFPRO se enorgullece de ser «el único premio mundial de fútbol decidido exclusivamente por futbolistas profesionales».

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🌟 Los 26 futbolistas candidatos a integrar el equipo ideal masculino de 2026, elegido mediante el voto de sus propios colegas.



🗳️ En esta edición participaron 19,806 jugadores de 73 países. pic.twitter.com/zleOaHoSVb — CRACKS (@cracks_oficial) November 2, 2026

Los aficionados tendrán que esperar hasta el lunes 9 de noviembre para que se dé a conocer el once inicial definitivo, pero ya se han revelado los 26 jugadores y jugadoras con más votos que conformarán las dos plantillas que se están considerando.

Los 26 futbolistas nominados por FIFPRO para integrar el equipo ideal del 2026

Un total de 19.806 jugadores de 73 países votaron por los tres mejores porteros, defensas, centrocampistas y delanteros. La lista final se asemeja bastante a la de 30 finalistas del Balón de Oro, que recientemente se alzó con el título de Harry Kane. Sin embargo, existen algunas discrepancias notables.

70th Ballon D'Or Ceremony - Show | Jeff Spicer - UEFA/GettyImages

Lo más llamativo es la presencia de Ronaldo. El veterano delantero no había sido nominado al Balón de Oro desde 2022 y actualmente está en disputa por su registro goleador en la Liga Profesional Saudí, pero logró asegurarse un puesto en esta clasificación elegida exclusivamente por otros jugadores. Por el contrario, Fabián Ruiz, quien ganó la Liga de Campeones y la Copa del Mundo y terminó décimo en el Balón de Oro, ni siquiera fue nominado.

Porteros

Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

David Raya (Arsenal)

Defensores

Pau Cubarsí (Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Gabriel (Arsenal)

Achraf Hakimi (París Saint-Germain)

Nuno Mendes (París Saint-Germain)

Guillermo Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Centrocampistas

Jude Bellingham (Real Madrid)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Enzo Fernández (Chelsea/Manchester City)

Pedri (Barcelona)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri (Manchester City/Barcelona)

Vitinha (París Saint-Germain)

Delanteros

Erling Haaland (Manchester City)

Harry Kane (Bayern de Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Lionel Messi (Inter Miami)

Michael Olise (Bayern de Múnich)

Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Lamine Yamal (Barcelona)