El FC Barcelona busca en Rayan Aït-Nouri un nuevo refuerzo para el mercado de invierno

La planificación del FC Barcelona de cara al próximo mercado invernal contempla posibles movimientos en el sector defensivo. La situación de Alejandro Balde, que despertó el interés de varios equipos de la Premier League, mantiene en alerta a la dirigencia azulgrana, que ya analiza alternativas para cubrir su posición.

En ese contexto, entre los futbolistas que aparecen en la lista de posibles incorporaciones se encuentra Rayan Aït-Nouri, actualmente en el Manchester City. El defensor argelino no consiguió consolidarse como una pieza importante en el equipo inglés y su situación deportiva podría abrirle las puertas a una salida en enero.

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✍️ L. Miguelsanzhttps://t.co/bMOZUydcu9 — Diario SPORT (@sport) November 11, 2026

Su situación también despierta el interés del Manchester United y la Juventus, que siguen de cerca sus pasos y podrían competir por su incorporación. Mientras tanto, el conjunto catalán valora sus características y lo contempla como una alternativa para reforzar una posición que podría quedar debilitada.

Aït-Nouri, una alternativa que convence al Barcelona

El perfil del futbolista encaja con varias de las características que busca Hansi Flick. Aït-Nouri es un lateral de vocación ofensiva, con capacidad para conducir la pelota, superar rivales en el uno contra uno y participar activamente en la construcción de las jugadas. Su habilidad para asociarse en espacios reducidos y proyectarse por la banda lo convierte en una opción atractiva para un equipo que suele conceder protagonismo a sus defensores en campo contrario.

Además, no se trata de un jugador desconocido para los responsables deportivos del Barcelona. La entidad ya había seguido sus actuaciones antes de que el Manchester City se adelantara en la carrera por su contratación.

La condición del Manchester City que complica la operación

Sin embargo, el interés deportivo no garantiza que las negociaciones lleguen a buen puerto. El principal obstáculo está relacionado con las condiciones que pretende establecer el City para desprenderse del defensor. Según trascendió, el conjunto británico no vería con malos ojos una cesión durante el mercado invernal, pero buscaría incluir una obligación de compra para junio.

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth Round | Dave Howarth - CameraSport/GettyImages

Esta fórmula representa un inconveniente para el Barcelona, que continúa condicionado por su planificación financiera y necesita administrar cuidadosamente sus recursos. La intención de la entidad culé sería encontrar una alternativa que le permita reforzar el plantel sin asumir compromisos económicos elevados de manera inmediata. Por ese motivo, la exigencia del City podría enfriar las conversaciones si no existe margen para modificar las condiciones.

Balde, una posible salida que cambiaría los planes

La posible llegada de Aït-Nouri dependerá, en buena medida, de lo que ocurra con Alejandro Balde. El lateral español tiene su futuro en el Barcelona en duda debido al interés de varios clubes europeos y, si finalmente se concreta su salida, la dirección deportiva deberá buscar un reemplazante para cubrir una posición en la que el conjunto azulgrana no cuenta con demasiadas alternativas naturales.

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