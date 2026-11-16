El FC Barcelona confirma el diagnóstico de Cubarsí y De Jong antes del partido frente al Villarreal

El FC Barcelona dio a conocer este lunes los resultados de los estudios médicos realizados a Pau Cubarsí y Frenkie de Jong, quienes regresaron de sus respectivas convocatorias internacionales con molestias físicas.

A pocos días del enfrentamiento ante el Villarreal por LaLiga 2026/27, previsto para el próximo domingo 22 de noviembre, los diagnósticos dejaron dos escenarios distintos para el equipo dirigido por Hansi Flick.

En el caso del mediocampista neerlandés, las pruebas detectaron un estiramiento en el músculo obturador, aunque el club confirmó que podrá estar presente en el encuentro liguero. La situación de Cubarsí, por su parte, requiere mayor seguimiento: el defensor sufrió una sobrecarga en el músculo psoas ilíaco y su evolución durante la semana será determinante para establecer si podrá jugar frente al Submarino Amarillo.

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El jugador del primer equipo Frenkie de Jong tiene un estiramiento en el músculo obturador. Estará disponible para el partido contra el Villarreal. pic.twitter.com/UPEYbjrTI7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 16, 2026

De Jong, disponible pese a las molestias

El regreso del internacional neerlandés había generado cierta preocupación en el conjunto blaugrana después de que abandonara la concentración de Países Bajos antes de tiempo. El futbolista no viajó a Berlín para disputar el encuentro frente a Alemania, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

La decisión se produjo después de que De Jong manifestara molestias físicas durante el compromiso anterior ante Grecia, en el que disputó solamente la primera mitad. Su seleccionador, Xavi Hernández, había intentado transmitir tranquilidad sobre su situación y explicó que la decisión de liberarlo de la convocatoria se tomó de común acuerdo con el jugador.

Finalmente, las pruebas realizadas en Barcelona descartaron un problema que pudiera comprometer su presencia ante el Villarreal. La noticia representa un alivio para Flick, que recuperaría a un futbolista importante para darle alternativas a su mediocampo.

Cubarsí, pendiente de su evolución

El escenario es diferente para el campeón del mundo. El juvenil terminó con molestias el encuentro que España disputó frente a Inglaterra y fue sustituido por Dean Huijsen durante el descanso. La decisión de Luis de la Fuente respondió a la intención de evitar riesgos ante las sensaciones físicas del futbolista.

Cubarsí sufrió una sobrecarga muscular y es duda ante el Villarreal. | Soccrates Images/GettyImages

Según informó Mundo Deportivo, las primeras impresiones apuntaban a que el inconveniente no revestía gravedad. Los estudios posteriores confirmaron que no existe una lesión de mayor consideración, aunque sí una sobrecarga muscular que mantiene en duda su participación en el próximo compromiso culé.

Para Flick, la posible ausencia de Cubarsí supondría un contratiempo importante, teniendo en cuenta el protagonismo que adquirió en la defensa durante la temporada.

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