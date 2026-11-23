La victoria del FC Barcelona por 3-2 frente al Villarreal por LaLiga 2026/27 dejó una preocupación adicional para Hansi Flick, especialmente de cara al tramo más exigente del calendario.

Más allá de los tres puntos conseguidos en el Spotify Camp Nou, el conjunto azulgrana quedó pendiente de la resolución disciplinaria sobre Fermín López, autor del segundo tanto del equipo, quien vio la tarjeta roja cuando ya había sido sustituido.

El futbolista podría recibir más de un encuentro de suspensión, por lo que su ausencia representaría un contratiempo para los próximos compromisos del equipo.

El motivo que figura en el acta arbitral

El episodio ocurrió en el minuto 74, después de una acción en el área del Villarreal sobre Anthony Gordon que generó protestas por un posible penal. Fermín, que había sido reemplazado por Dani Olmo en el minuto 68, se levantó del banco de suplentes y se dirigió al cuarto árbitro, Alejandro Clemente Ortuño, para manifestar su desacuerdo con la decisión.

🚨 SALE EL ACTA ARBITRAL SOBRE LA EXPULSIÓN DE FERMÍN LÓPEZ #LALIGAenDAZN pic.twitter.com/HCMV4AwQJ0 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) November 22, 2026

El colegiado Alejandro Hernández Hernández explicó en el acta que el mediocampista fue expulsado por acercarse al cuarto árbitro y realizar protestas a viva voz, repitiendo en varias ocasiones la expresión "¡No me jodas!". Además, dejó constancia de que el jugador se marchó hacia los vestuarios antes de que pudiera mostrarle la tarjeta roja.

La principal incógnita ahora pasa por la cantidad de encuentros que deberá cumplir. Según Mundo Deportivo, uno de los escenarios más probables sería una suspensión de dos partidos, aunque la resolución dependerá de cómo el Comité de Disciplina califique la conducta.

Los partidos que podría perderse

El artículo 127 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol establece suspensiones de entre dos y tres partidos por protestar al árbitro principal, a sus asistentes o al cuarto árbitro, siempre que la acción no constituya una infracción más grave.

Si la resolución se confirma, Fermín se perdería los encuentros frente al Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid, dos compromisos en los que Hansi Flick no podría contar con una de sus alternativas habituales para el mediocampo.

Por otra parte, el artículo 124 contempla un castigo similar cuando se considera que hubo menosprecio o desconsideración hacia los jueces.

Sin embargo, también existiría un escenario más favorable para el futbolista. Mundo Deportivo señala que, si la conducta se encuadrara como una infracción leve contra el buen orden deportivo, la sanción podría reducirse a un encuentro.

Flick cuestionó la actuación arbitral

Fermín López espera la resolución del Comité de Disciplina tras su expulsión ante el Villarreal | NurPhoto/GettyImages

Después del encuentro, Flick manifestó su desconcierto por la expulsión y cuestionó el comportamiento del cuarto árbitro durante el partido. "No sé por qué expulsaron a Fermín. De hecho, se lo pregunté a ellos y por eso vi la amarilla. Lo que sí sé es que el cuarto árbitro estuvo todo el partido mirando a nuestro banquillo", expresó el entrenador.

La polémica también generó reacciones desde el Villarreal. Santi Comesaña cuestionó las protestas de los jugadores azulgranas y consideró que la presión ejercida sobre el equipo arbitral pudo influir en algunas decisiones.

Ahora, el Barcelona deberá esperar el fallo del Comité de Disciplina y evaluar si presenta un recurso para intentar reducir el castigo. La resolución determinará cuándo podrá volver a contar Flick con uno de los mediocampistas más importantes de su plantel.

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