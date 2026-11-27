El FC Barcelona tendría como uno de sus principales objetivos reforzar el eje de la defensa durante el mercado de enero de 2027.

Ante la falta de recambios en determinadas posiciones, Hansi Flick y Deco reconsiderarían la necesidad de incorporar un futbolista para ampliar las opciones del equipo de cara a la segunda mitad de la temporada.

Según informó Mundo Deportivo, la intención inicial es encontrar un central zurdo, con experiencia y capacidad para ofrecer garantías inmediatas. La operación, de todas formas, estaría condicionada por la situación económica de la directiva azulgrana y su margen para inscribir nuevos futbolistas en la competencia.

Ruud Nijstad aparece como una alternativa

Uno de los nombres que habría ganado protagonismo es Ruud Nijstad, defensor de 18 años del FC Twente, según informa David Ornstein en The Athletic. El neerlandés ya ha estado en el radar azulgrana durante el anterior mercado y la secretaría técnica continúa siguiendo su evolución.

Ruud Nijstad juega actualmente en el Twente | ANP/GettyImages

De acuerdo con la información del citado periodista, el Barcelona preferiría incorporar a un futbolista experimentado, aunque también está evaluando la posibilidad de apostar por el joven central. Su proyección y sus condiciones para iniciar el juego desde atrás serían algunos de los aspectos valorados.

Sin embargo, el Twente no tiene intención de desprenderse fácilmente de una de sus promesas, que mantiene contrato hasta 2029. Por eso, su llegada en enero no resultaría sencilla.

Bastoni pierde fuerza en los planes de Flick

Otro de los candidatos que había aparecido en las conversaciones era Alessandro Bastoni. El defensor del Inter de Milán era uno de los futbolistas mejor considerados por Deco, que habría intentado acercar posiciones durante el verano.

No obstante, el italiano no contaría con el respaldo del entrenador alemán. Según Ornstein, Flick no tiene interés en incorporarlo, por lo que su nombre habría perdido fuerza en la planificación deportiva.

Schlotterbeck y Lisandro Martínez, otras posibilidades

Nico Schlotterbeck también figura entre los perfiles en consideración, según viene informando Mundo Deportivo. El alemán del Borussia Dortmund sería del agrado de Flick, quien conoce sus condiciones desde su etapa al frente de la selección alemana. El principal inconveniente es económico: su incorporación podría exigir una inversión cercana a los 60 millones de euros.

El Barcelona buscaría aprovechar la situación de Lisandro Martínez en el United | Gualter Fatia - UEFA/GettyImages

Por su parte, Lisandro Martínez habría sido valorado por su experiencia y su perfil zurdo, de acuerdo a la información de The Athletic. El argentino, actualmente en el Manchester United, podría representar una alternativa interesante, aunque su situación en Inglaterra y los cambios en el cuerpo técnico generarían incertidumbre sobre su disponibilidad.

Una decisión condicionada por las finanzas

En esa línea, la lista de posibles incorporaciones no se limitaría a los nombres más experimentados. Otra alternativa sería Natan, actualmente en el Real Betis, que podría representar una opción para reforzar la zaga sin afrontar una operación de las dimensiones económicas de otros candidatos.

🚨 El FC Barcelona ha decidido buscar el fichaje de un nuevo central en enero.



El club quiere un defensor experimentado capaz de tener un impacto inmediato… Cuatro opciones han surgido:



🇭🇷 Joško Gvardiol: Fichaje soñado, pero extremadamente difícil.



🇮🇹 Alessandro Bastoni: Muy… pic.twitter.com/cnXp5G2yNf — FCB PRIME (@fcbisprime) October 29, 2026

La prioridad de Flick sería encontrar un futbolista que pueda competir inmediatamente y darle mayor profundidad a la defensa. Deco tendrá que evaluar las posibilidades del mercado y el margen financiero del club antes de avanzar por un refuerzo.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA