El buen presente de Fermín López en el FC Barcelona no pasó inadvertido en el mercado europeo. Sus actuaciones despertaron el interés de varios equipos de la Premier League, entre ellos el Chelsea y el Manchester United, que estarían siguiendo de cerca su situación.

Sin embargo, la respuesta de la entidad catalana sería contundente: no tiene intención de desprenderse del centrocampista ni de abrir negociaciones por su posible transferencia.

Según explicó Fabrizio Romano en su canal de YouTube, el conjunto azulgrana no contempla escuchar propuestas por el futbolista, independientemente de las cifras que pudieran ofrecer desde Inglaterra. Por el momento, tampoco existirían conversaciones activas para concretar una operación.

🔵🔴 Fermín López, el crack ambidiestro



⚽️ 2⃣3⃣ goles con la diestra

⚽️ 1⃣9⃣ goles con la zurda

⚽️ 5⃣ goles de cabeza pic.twitter.com/xj4bLgLvu1 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 24, 2026

El lugar que ocupa en el proyecto de Hansi Flick

La decisión de la directiva encabezada por Deco estaría relacionada con la importancia que Fermín adquirió dentro del equipo. Desde la llegada de Hansi Flick, el mediocampista se consolidó como una alternativa de peso gracias a su capacidad para incorporarse al ataque, su intensidad en la presión y su facilidad para generar peligro cerca del área rival.

Su perfil encaja con la propuesta futbolística del entrenador alemán, que encontró en el español un jugador capaz de aportar llegada, movilidad y goles desde la zona central. Estas características también explicarían por qué clubes con un importante poder económico habrían puesto sus ojos en él.

Los números de Fermín que explican el interés de Inglaterra

En lo que va de la temporada 2026/27, según los registros de Opta Analyst, el mediocampista acumula 16 partidos disputados, nueve goles y siete asistencias entre LaLiga y la UEFA Champions League.

En total, suma 1.153 minutos y registra 16 participaciones directas en goles, números destacados para un futbolista que se desempeña en la mitad de la cancha. Su producción se divide en ocho tantos y cinco asistencias en el campeonato español, mientras que en la máxima competencia europea registra un gol y dos pases decisivos.

Además, viene de marcar ante el Atlético de Madrid y el Villarreal, dos encuentros consecutivos en los que consiguió aportar goles para el conjunto culé.

Fermín tampoco tendría intención de marcharse

Otro factor que favorecería su continuidad sería la postura del propio futbolista. De acuerdo con el periodista italiano, el mediocampista no estaría interesado en cambiar de equipo y tendría entre sus principales objetivos conquistar la Champions con el Barcelona.

Fermín López se consolidó como una pieza importante del FC Barcelona | Europa Press Sports/GettyImages

La voluntad de seguir creciendo en el club también quedó reflejada anteriormente. En noviembre, Fermín había manifestado públicamente su deseo de permanecer en la institución azulgrana durante el mayor tiempo posible, incluso con la ilusión de terminar allí su carrera.

Un contrato que refuerza su continuidad

Además, el Barcelona cuenta con una importante protección contractual. En enero de 2026, el club anunció oficialmente la renovación de Fermín hasta junio de 2031, con una cláusula de rescisión que se mantiene en 500 millones de euros.

Con este escenario, una posible salida no parece estar entre las prioridades de ninguna de las partes. Incluso, según Romano, no se descartaría que la entidad volviera a conversar sobre las condiciones de su contrato en 2028.

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