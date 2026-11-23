El mercado de fichajes empieza a sumar nuevos nombres en la agenda del FC Barcelona y uno de ellos sería el de Yassir Zabiri. El delantero marroquí, de 21 años, se ha convertido en una de las grandes revelaciones de LaLiga 2026/27 gracias a sus actuaciones con el Racing de Santander.

Su capacidad goleadora y su proyección habrían despertado el interés del conjunto azulgrana, que podría encontrar en él una alternativa para reforzar el frente ofensivo.

La información fue adelantada por el periodista José Álvarez en El Chiringuito, donde señaló que el atacante estaría especialmente ilusionado con la posibilidad de jugar en el Spotify Camp Nou. Según su versión, el Barcelona valoraría su incorporación y una eventual operación podría situarse alrededor de los 20 millones de euros.

El delantero del Racing Yassir Zabiri sueña con unirse al Barcelona. Su traspaso podría costar alrededor de €20M.



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Una temporada que despertó el interés

Los números explican buena parte de la repercusión que está teniendo Zabiri. El futbolista acumula 11 goles y una asistencia en 13 encuentros oficiales con el Racing, cifras que lo posicionan entre los delanteros más destacados del campeonato.

Su última actuación tuvo lugar frente a la Real Sociedad, en un encuentro que terminó con victoria cántabra por 3-2. En ese compromiso, el marroquí marcó dos goles durante los primeros minutos y posteriormente provocó el penal que Sergio Canales convirtió para asegurar el triunfo.

Una participación determinante que volvió a poner el foco sobre un jugador que ya había superado el objetivo de diez tantos que se había marcado al llegar a Santander.

Un vínculo especial con el Barcelona

El posible interés azulgrana también tendría un componente personal. Zabiri nunca habría ocultado su admiración por el club catalán y, en declaraciones anteriores reconoció que jugar en el equipo culé representa una de sus grandes aspiraciones.

De hecho, el marroquí ya tuvo la oportunidad de jugar en el estadio balugrana. En septiembre, marcó uno de los dos tantos del Racing durante la derrota por 7-2 frente al Barcelona. "Fue una alegría enorme, increíble", catalogó el jugador.

Yassir Zabiri podría convertirse en una de las alternativas que maneja el Barcelona para reforzar su delantera | Europa Press Sports/GettyImages

El Rennes, clave para una posible operación

Más allá de sus preferencias, la situación contractual será determinante. Zabiri pertenece al Stade Rennais, que lo incorporó desde el Famalicão en febrero de 2026 por una cifra cercana a los diez millones de euros y le habría firmado un contrato hasta 2029.

Actualmente se encuentra cedido en el Racing de Santander hasta el final de la temporada, sin una opción de compra para el equipo cántabro. Por lo tanto, cualquier negociación por su traspaso debería realizarse con la entidad francesa.

Mientras tanto, el Barcelona podría continuar evaluando alternativas para su ataque. Zabiri reúne juventud, experiencia en el fútbol español y un registro goleador que respalda su candidatura, aunque su posible llegada todavía dependería de las decisiones deportivas y económicas de la entidad catalana.

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