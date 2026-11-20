Mauricio Pochettino tendrá un estreno exigente al frente del Manchester United. Después de dirigir su último compromiso con la selección de Estados Unidos, este martes 17 de noviembre frente a Haití por la Concacaf Nations League, el argentino asumirá oficialmente en el conjunto inglés y tendrá su primera prueba el domingo 22, cuando visite al Liverpool en Anfield por la Premier League.

El desafío tendrá un condimento especial: los antecedentes del entrenador frente a los Reds no son favorables. De acuerdo con los registros de Transfermarkt, Pochettino se enfrentó en 19 oportunidades al equipo de Merseyside durante sus anteriores experiencias en Inglaterra.

El balance contempla apenas tres victorias, cinco empates y once derrotas, con 20 goles convertidos y 33 recibidos. Esto representa un promedio de 0,74 puntos por partido.

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Southampton, su mejor recuerdo frente a los Reds

Los mejores resultados del argentino frente al conjunto de Anfield llegaron durante su paso por el Southampton. En sus tres enfrentamientos consiguió dos triunfos y una derrota. El primero fue un 3-1 en marzo de 2013, mientras que en septiembre de ese mismo año volvió a imponerse, esta vez por 1-0 como visitante.

Aquellos resultados representaron dos de sus tres victorias contra el Liverpool a lo largo de su carrera en Inglaterra. Sin embargo, después de su salida de los Saints, solamente consiguió derrotarlo una vez más.

El balance de Pochettino contra el Liverpool

El desglose de sus enfrentamientos permite observar cómo le fue al entrenador argentino en cada uno de los clubes que dirigió en Inglaterra.

Equipo Partidos Victorias Empates Derrotas Southampton 3 2 0 1 Tottenham 13 1 4 8 Chelsea 3 0 1 2 Total 19 3 5 11

Fuente: Transfermarkt.

El Tottenham y dos finales que terminaron en derrota

Su recorrido más extenso frente al Liverpool fue con el Tottenham, al que dirigió en 13 enfrentamientos contra los Reds. En ese período solamente consiguió una victoria: el contundente 4-1 de octubre de 2017 en Wembley, por la Premier League.

No obstante, los recuerdos más dolorosos llegaron en dos definiciones. En junio de 2019, el Liverpool derrotó 2-0 al Totthenham en la final de la UEFA Champions League disputada en Madrid. Casi cinco años después, en febrero de 2024, volvió a imponerse ante un equipo dirigido por el argentino: el Chelsea perdió 1-0 en tiempo extra en la final de la Carabao Cup.

Un desafío inmediato para Manchester United

El Manchester United iniciará una nueva etapa bajo la conducción de Mauricio Pochettino | Visionhaus/GettyImages

El nuevo desafío de Pochettino también estará condicionado por el presente de su equipo. Después de diez jornadas de la temporada 2026/27, el Manchester United ocupa el decimoctavo puesto, con apenas ocho puntos, y necesita comenzar a sumar para alejarse de la zona comprometida.

Así, el debut del argentino no solamente marcará el comienzo de una nueva etapa en Old Trafford, también le ofrecerá la oportunidad de cambiar una estadística adversa frente a uno de los rivales más importantes del fútbol inglés.

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