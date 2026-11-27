No por nada el apodo de José Mourinho es The Special One: se trata de un entrenador histriónico, con un estilo de juego marcado y una filosofía de trabajo inquebrantable. Además, cada rueda de prensa es un show y también ha montado escenas memorables en campos de juego en diversos momentos de su carrera.

En esta oportunidad recibió el elogio de Quique Sánchez Flores, entrenador del Alavés, próximo rival del Real Madrid de Mou: “El fútbol ha cambiado tácticamente, físicamente, ofensivamente y defensivamente, y Mourinho sigue siendo competitivo con sus equipos. Es un entrenador adaptable a las tendencias, a las modas de los sistemas, las tácticas y el progreso que tiene el propio fútbol, y eso le da la importancia y el nivel que tiene”.

En otro tramo de la charla, refirió este concepto a un parecido con Gregg Popovich, histórico entrenador de los San Antonio Spurs y el seleccionado norteamericano de baloncesto, que supo desarrollar su carrera durante varias décadas sin perder su esencia ni quedar fuera de las últimas tendencias del juego y entrenamiento. Un verdadero referente.

Pop fue la pieza fundamental de la dinastía Spur | Jesse D. Garrabrant/GettyImages

Popovich se retiró a mediados de 2025 tras estar 30 años al frente de los San Antonio Spurs. Ganó cinco anillos de la NBA con la franquicia texana y se colgó la medalla de oro olímpica en Tokio 2020, donde estuvo al frente de la selección norteamericana. Además, el nacido en el este de Chicago se convirtió en marzo de 2022 en el entrenador con más victorias en la historia de la liga de baloncesto más importante del planeta.

Por su parte, Mourinho ha dejado una huella en todos los clubes donde estuvo, principalmente en el Inter de Milán y el Porto, donde fue campeón de la UEFA Champions League. Ahora, Mou está disfrutando de una segunda oportunidad de dirigir al Real Madrid, club donde tuvo un paso hace poco más de una década y donde buscará conseguir un título que corte las dos temporadas de sequía.