El Manchester United analiza el fichaje de un goleador de Estados Unidos

El Manchester United podría encontrar en Folarin Balogun una alternativa para reforzar su delantera durante el próximo mercado de invierno. El estadounidense, actualmente en el AS Mónaco, fue ofrecido a varios clubes de la Premier League con la intención de encontrar un nuevo destino a partir de enero.

Su intención es abandonar el Principado después de perder protagonismo en el equipo de Filipe Luís y de ver frustrada su salida al Everton durante la última ventana de trasferencias de verano.

𝐅𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐨𝐠𝐮𝐧 marque son premier but de la saison sur un centre de 𝐕𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 !



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⏱️ 65’ | 2️⃣-1️⃣ #PFCASM pic.twitter.com/RgrinzMCa6 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) November 1, 2026

Una situación que preocupa en el Mónaco

Balogun llegó al Mónaco en 2023, después de destacarse en el Reims durante su cesión desde el Arsenal. Sin embargo, su presente dista de las expectativas que generó su incorporación. Esta temporada, el delantero apenas disputó cuatro encuentros de Ligue 1, todos como suplente.

Además, quedó fuera de la lista del conjunto francés para las competiciones europeas, una situación que redujo considerablemente sus posibilidades de sumar minutos.

El panorama se complicó todavía más después de que su llegada al Everton no prosperara. El atacante decidió retirarse de las negociaciones tras manifestar su disconformidad con algunas cuestiones planteadas durante las evaluaciones médicas.

El United analiza alternativas para su ataque

Según informó TEAMtalk, el entorno del estadounidense ya comenzó a sondear a distintos clubes para encontrarle una salida en enero. En paralelo, el United estudia posibles incorporaciones para reforzar la posición de centrodelantero durante la segunda mitad de la temporada, por lo que Balogun aparece entre las alternativas que analiza la directiva.

El equipo de Michael Carrick atraviesa un comienzo de temporada muy por debajo de las expectativas y ocupa el puesto 17 de la Premier League, con apenas siete puntos después de nueve jornadas; números que reflejan las dificultades para encontrar regularidad.

Chelsea v Manchester United - Premier League - Stamford Bridge | Adam Davy - PA Images/GettyImages

La derrota por 2-0 frente al Chelsea en la última jornada profundizó las dudas alrededor del proyecto deportivo. Además, los Red Devils acumulan nueve partidos sin ganar en todas las competiciones, una racha que evidencia los problemas colectivos y la falta de respuestas futbolísticas.

En ese escenario, reforzar el frente ofensivo aparece como una de las prioridades de cara al mercado de enero. La posibilidad de incorporar a un delantero como Balogun permitiría sumar competencia en una posición clave y ampliar las alternativas para un equipo que necesita mejorar sus números si pretende cambiar el rumbo de su temporada.

El Everton y la Juventus también aparecen en escena

Asimismo, el Newcastle, el Leeds United y el Nottingham Forest también fueron informados sobre la disponibilidad del delantero, mientras que el Everton volvió a establecer contactos con su entorno; fuera de Inglaterra, la Juventus aparece entre los equipos que fueron sondeados por los representantes del futbolista, encabezados por Jorge Mendes.

Con el Mónaco dispuesto a negociar su salida, las próximas semanas serán determinantes para definir su futuro.

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