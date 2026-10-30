El Manchester United busca un goleador en la Premier League y apunta a Calvert-Lewin

El Manchester United comenzó a evaluar alternativas para reforzar su delantera durante la ventana de transferencias de enero. La prolongada ausencia de Benjamin sesko por una lesión en la tibia modificó los planes del cuerpo técnico y dejó en evidencia la necesidad de incorporar un delantero con experiencia para afrontar la segunda mitad de la temporada.

En ese escenario, entre las opciones que analiza el conjunto de Old Trafford aparece Dominic Calvert-Lewin. El inglés logró consolidarse en el Leeds United y su rendimiento llamó la atención de los Red Devils.

Su presencia física, fortaleza en los duelos aéreos y capacidad para desenvolverse dentro del área son algunas de las cualidades que lo posicionan como un posible refuerzo para el frente ofensivo.

Manchester United are exploring the market for centre forwards in January, and one name under consideration is Dominic Calvert-Lewin.



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Calvert-Lewin recuperó protagonismo en Leeds

El delantero llegó a Elland Road durante 2025, después de finalizar su vínculo con el Everton, club en el que desarrolló buena parte de su carrera. Su incorporación como agente libre representó una apuesta importante para los Whites, que consiguieron sumar a un delantero con experiencia en la Premier League.

Desde entonces, acumula 20 goles en 49 partidos y fue el máximo anotador del equipo durante la temporada pasada. En el actual curso mantiene su aporte ofensivo con cinco tantos, números que lo consolidaron como una de las principales referencias en ataque del conjunto dirigido por Daniel Farke.

Su rendimiento también quedó reflejado en el enfrentamiento más reciente contra el United, cuando convirtió uno de los goles en el empate 1-1. Precisamente, ese desempeño es uno de los aspectos que despertó el interés de los Red Devils, que buscan un delantero capaz de ofrecer soluciones inmediatas.

En el plano contractual, el inglés tiene vínculo hasta junio de 2028, por lo que al finalizar la presente temporada ingresará en su último año de contrato. Esta situación podría abrir una oportunidad para otros clubes, aunque la dirigencia de los Whites ya trabaja para asegurar su continuidad.

Leeds prepara una respuesta ante el interés

Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27 | Stu Forster/GettyImages

Sin embargo, la posibilidad de una transferencia está lejos de ser sencilla. Según informó The Athletic, el Leeds tiene encaminada la renovación del contrato del delantero y pretende asegurar su continuidad antes de que otros clubes puedan avanzar por su fichaje.

La dirigencia considera a Calvert-Lewin una pieza importante dentro del proyecto deportivo y no tiene intención de desprenderse fácilmente de uno de sus principales recursos ofensivos. Además, la rivalidad histórica entre el Leeds y el United representa otro factor que podría complicar cualquier negociación entre las instituciones.

Por ahora, el conjunto de Old Tafford deberá estudiar otras alternativas si pretende incorporar un centrodelantero en enero.

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