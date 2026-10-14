El Manchester United prepara una sanción para Lisandro Martínez tras sus declaraciones post partido

La derrota del Manchester United por 0-2 frente al Atlético de Madrid por la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27 abrió un nuevo frente de conflicto en Old Trafford.

Tras el resultado adverso, Lisandro Martínez manifestó su descontento con la conducción del club y cuestionó decisiones relacionadas con la planificación deportiva. Entre sus cuestionamientos, dejó en claro que esperaba un mayor respaldo de la cúpula directiva y consideró que Michael Carrick no recibió el apoyo necesario durante el mercado de pases.

Sus declaraciones expusieron una diferencia de criterio que ahora amenaza con profundizar la tensión interna del equipo y podrían derivar en una sanción para el argentino.

Una multa en el horizonte

Según informó Fabrizio Romando, la dirigencia del conjunto inglés considera prácticamente inevitable sancionar económicamente al futbolista por la repercusión de sus críticas; el malestar no se limitaría al contenido de sus palabras, sino también a la decisión de trasladar públicamente sus cuestionamientos.

En una institución que atraviesa un momento deportivo complicado, las declaraciones del defensor representan un nuevo problema para Carrick, quien necesita recuperar la estabilidad del vestuario mientras intenta mejorar los resultados.

Los Red Devils ocupan el decimotercer puesto de la Premier League 2026/27, con apenas seis puntos en seis jornadas, producto de una victoria, tres empates y dos derrotas; este arranque irregular suman presión sobre el entrenador y dejan al descubierto el malestar que existe en torno al proyecto deportivo.

Las críticas a la planificación deportiva

Uno de los principales puntos de desacuerdo gira en torno a la política de fichajes del United: Martínez considera que el equipo necesitaba una mayor inversión para contar con una plantel competitiva y respaldar las aspiraciones del cuerpo técnico.

En ese contexto, Jason Wilcox, director deportivo del club, quedó en el centro de los cuestionamientos. La planificación del plantel y las decisiones adoptadas en el mercado son algunos de los aspectos que generan malestar, en un escenario marcado por las dificultades para consolidar un proyecto capaz de devolver al equipo a los primeros planos.

Un futuro incierto para el argentino

Asimismo, la tensión con la dirigencia también podría tener consecuencias en el futuro de Lisandro en Old Trafford. Su contrato vigente tiene como fecha de finalización 2027, aunque el club dispone de una opción para extenderlo por una temporada adicional.

Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Ash Donelon/GettyImages

Sin embargo, el deterioro de la relación con la dirigencia podría complicar las negociaciones para prolongar su vínculo. Por ahora, la posible multa es la consecuencia más concreta que enfrenta el defensor.

Aún así, el Manchester United necesita dejar atrás las polémicas y concentrarse en sus próximos compromisos. El equipo visitará al Leeds United en Elland Road, un encuentro exigente en el que Carrick buscará una victoria para reducir la presión sobre su gestión.

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