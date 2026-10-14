Gilberto Mora inicia una nueva etapa dentro de su carrera profesional con Tijuana. El futbolista mexicano cumple este miércoles 14 de octubre sus 18 años y, como consecuencia de alcanzar la mayoría de edad, finalmente podrá utilizar la equipación tradicional del conjunto fronterizo, algo que restringido desde su debut.

La situación responde a una particularidad comercial del uniforme de Tijuana, equipo que cuenta con el patrocinio de una casa de apuestas. Debido a su condición de menor de edad, Mora había utilizado camisetas diferentes a las de sus compañeros para evitar conflictos con las disposiciones mexicanas relacionadas con la protección de menores.

Austin FC v Club Tijuana - Leagues Cup Phase One | Daniel Jefferson/GettyImages

Desde su irrupción en el primer equipo, Mora había tenido que prescindir de los elementos publicitarios vinculados con las apuestas deportivas. En su lugar, el club anunciaba en la camiseta de Gilberto la Fundación Social tiene el mismo nombre de la casa de apuestas.

Sin embargo, el escenario cambia a partir de este miércoles. Con 18 años cumplidos, Gilberto deja de estar sujeto a las restricciones publicitarias aplicables a los menores, por lo que podrá vestir la misma camiseta que el resto de sus compañeros.

Austin FC v Club Tijuana - Leagues Cup Phase One | Daniel Jefferson/GettyImages

La modificación no representa ningún cambio deportivo para el futbolista mexicano, aunque sí supone el final de una particularidad que le ha acompañado toda su carrera. Hasta ahora, mientras sus compañeros utilizaban la indumentaria habitual del club, Mora necesitaba una versión adaptada para saltar a la cancha.

El caso había llamado especialmente la atención debido a la juventud con la que el creador de juego consiguió establecerse dentro del fútbol profesional. Su aparición a temprana edad obligó a contemplar aspectos que habitualmente no representan ningún inconveniente para los jugadores de Liga MX.

Para Tijuana, la mayoría de edad de Mora también representa una simplificación en cuestions de indumentaria. El club ya no tendrá que preparar una versión especial de la camiseta por motivos relacionados con su edad, explotando así además la imagen del jugador más relevante hoy para el fútbol mexicano.

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