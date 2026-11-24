Santiago Homenchenko se ha convertido en uno de los jugadores más codiciados del mercado de fichajes de la Liga MX. Sin embargo, pese al interés de algunos de los clubes con mayor poder económico del fútbol mexicano, tanto el futbolista uruguayo como el Querétaro estarían priorizando una transferencia al mercado europeo.

El rendimiento del zaguero con los "Gallos Blancos" habría despertado el interés de Cruz Azul y Monterrey, equipos que ya habrían presentado ofrecimientos para hacerse con sus srvicios. Asimismo, el América estaría realizamdo un sondeo para conocer las condiciones de una posible transferencia, aunque sin llegar a más.

SE LOS GANAN 👊🏻



El futuro de Santiago Homenchenko estaría lejos de Querétaro y Liga MX.



🛫 Tras los acercamientos de Monterrey y Cruz Azul, se destapa que hay ofertas concretas desde Benfica y Brujas, por lo que el jugador decidiría ir a Europa, asegura diario Récord. pic.twitter.com/yKPdNbyDLM — Futbol Total (@futboltotal) November 24, 2026

Pese a las atractivas posibilidades económicas que representa fichar por cualquiera de estas instituciones, Homenchenko y su entorno tienen otras prioridades. El objetivo del charrúa es dar el salto al fútbol europeo y medirse en un nivel de exigencia deportiva superior.

De acuerdo con información del diario Récord, ya habría dos equipos europeos que han avanzado de manera importante en la carrera por el uruguayo. Se trata del Benfica de Portugal y el Club Brugge de Bélgica, instituciones que incluso habrían presentado ofertas formales para concretar el fichaje del jugador del Querétaro este mismo invierno.

Santiago Homenchenko prioriza el salto a Europa | Manuel Guadarrama/GettyImages

Ambos destinos resultan atractivos desde el punto de vista deportivo, pues se trata de clubes acostumbrados a competir por títulos dentro de sus respectivas ligas y con presencia habitual en competiciones UEFA. Además, cuentan con estructuras que favorecen el crecimiento de futbolistas para ser vendidos a las grandes ligas en el corto plazo.

Por su parte, la directiva del Querétaro comparte las aspiraciones de Homenchenko y estaría dispuesta a facilitar su llegada al fútbol europeo, siempre y cuando las condiciones económicas de la operación resulten satisfactorias para la institución. De momento, se desconocen las cifras de las propuestas presentadas por los clubes interesados.

De esta manera, Cruz Azul, Monterrey y América podrían quedarse sin opciones de incorporar a uno de los futbolistas más atractivos del mercado nacional. Aunque todavía no existe un acuerdo definitivo para su salida del Querétaro, todo apunta a que el futuro de Santiago Homenchenko estaría fuera de la Liga MX.

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