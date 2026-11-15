El Barcelona tendrá que tirar la toalla en su intento de fichar a Jonathan Tah durante el próximo mercado de invierno. Aunque los culés estuvieron interesados en conocer la situación del defensor, el Bayern Múnich no está dispuesto a negociar su salida. A esta negativa se le suma la postura del propio futbolista, que tampoco tiene interés en abandonar a los bávaros, por lo menos en el corto plazo.

Según informó el periodista Carlos Monfort, de SPORT, el Barça volvió a interesarse por Tah debido a la necesidad de reforzar su defensa de cara a la segunda mitad de la temporada. Las lesiones de Eric García, Andreas Christensen, Jules Koundé y Xavi Espart llevaron a la dirección deportiva a estudiar distintas alternativas para darle más opciones a Hansi Flick en el armado de la zaga.

Sin embargo, las consultas realizadas por los blaugranas no derivaron en una negociación formal. El Bayern considera que Tah sigue siendo un jugador importante dentro del equipo y no contempla desprenderse de él en enero. Sumado a eso, el alemán tiene contrato hasta junio de 2029 y está cómodo en Múnich. "El propio jugador tampoco está especialmente por la labor de abandonar Múnich para recalar en Barcelona", explicó Monfort.

Jonathan Tah es internacional con la selección alemana | Nicolò Campo/GettyImages

El Barcelona necesita a un central para acompañar a Cubarsí

El interés culé por Tah viene desde diciembre de 2024, cuando Deco viajó a Alemania para reunirse con el defensor y Max Bielefeld, colaborador de su representante, Pini Zahavi. En ese momento, el futbolista pertenecía al Bayer Leverkusen y su contrato finalizaba en junio de 2025, por lo que existía la posibilidad de incorporarlo como agente libre.

Las conversaciones avanzaron hasta el punto que el contrato estaba redactado. Sin embargo, la decisión del Barcelona de priorizar la renovación de Ronald Araújo terminó por frenar la operación. Al final, Tah se fue al Bayern en el verano de 2025.

Desde su llegada a Múnich, Tah sumó 67 partidos en todas las competiciones y se convirtió en uno de los líderes defensivos, donde rota con Dayot Upamecano y Kim Min-jae.

En cuanto a la situación de la defensa culé, Flick considera necesario incorporar un defensor con experiencia, sobre todo para acompañar a Pau Cubarsí. Al DT le gustaría sumar un central zurdo, posición en la que Gerard Martín viene desempeñándose desde su reconversión la temporada pasada.