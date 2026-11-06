El nuevo formato de la Copa Oro a partir del 2027

La Copa Oro 2027 ha modificado su formato de competencia con dos grupos de ocho selecciones y cuatro partidos por equipo durante la primera fase.

De esta manera, la Copa Oro estrenará un calendario más amplio en su primera fase y una nueva distribución de rivales.

El certamen se llevará a cabo del 17 de junio al 11 de julio de 2027, con 16 selecciones y una fase eliminatoria a partido único. El sorteo está programado para el 8 de abril, mientras que las sedes, los estadios y la programación se darán a conocer más adelante.

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Así será el nuevo formato

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Las 16 selecciones participantes quedarán distribuidas en dos grupos de ocho equipos, el A y B.

Ahora serán cuatro en lugar de tres partidos de la primera ronda y aumentarán de 24 a 32 los encuentros de la fase de grupos. Sin embargo, los equipos compartirán una misma tabla de posiciones sin enfrentarse necesariamente a todos sus rivales.

Los cuatro primeros lugares de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, mientras que los cuatro restantes quedarán eliminados.

Así se definirán los cruces

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Las 16 selecciones serán distribuidas en ocho bombos de dos equipos, de acuerdo con el ranking de selecciones nacionales de Concacaf. El sorteo colocará a un representante de cada bombo en los grupos A y B.

Una vez definidos los sectores, las selecciones quedarán organizadas en cuatro franjas de clasificación. Cada equipo enfrentará a un rival de cada franja, de acuerdo con una matriz de partidos establecida previamente por la confederación.

De los 16 participantes, 15 serán representantes de Concacaf y uno será invitado que es el caso de Arabia Saudita.

Eliminatorias a partido único

Los ocho clasificados disputarán una fase eliminatoria tradicional, con cuartos de final, semifinales y final a partido único.

Los cruces de cuartos dependerán del rendimiento durante la fase de grupos, con los equipos mejor posicionados frente a rivales de menor clasificación.

El calendario del torneo

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Fase de grupos: del 17 al 30 de junio.

Cuartos de final: 3 y 4 de julio.

Semifinales: 7 y 8 de julio.

Final: 11 de julio.

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