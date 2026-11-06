El nuevo formato de la Copa Oro a partir del 2027
La Copa Oro 2027 ha modificado su formato de competencia con dos grupos de ocho selecciones y cuatro partidos por equipo durante la primera fase.
De esta manera, la Copa Oro estrenará un calendario más amplio en su primera fase y una nueva distribución de rivales.
El certamen se llevará a cabo del 17 de junio al 11 de julio de 2027, con 16 selecciones y una fase eliminatoria a partido único. El sorteo está programado para el 8 de abril, mientras que las sedes, los estadios y la programación se darán a conocer más adelante.
Así será el nuevo formato
Las 16 selecciones participantes quedarán distribuidas en dos grupos de ocho equipos, el A y B.
Ahora serán cuatro en lugar de tres partidos de la primera ronda y aumentarán de 24 a 32 los encuentros de la fase de grupos. Sin embargo, los equipos compartirán una misma tabla de posiciones sin enfrentarse necesariamente a todos sus rivales.
Los cuatro primeros lugares de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, mientras que los cuatro restantes quedarán eliminados.
Así se definirán los cruces
Las 16 selecciones serán distribuidas en ocho bombos de dos equipos, de acuerdo con el ranking de selecciones nacionales de Concacaf. El sorteo colocará a un representante de cada bombo en los grupos A y B.
Una vez definidos los sectores, las selecciones quedarán organizadas en cuatro franjas de clasificación. Cada equipo enfrentará a un rival de cada franja, de acuerdo con una matriz de partidos establecida previamente por la confederación.
De los 16 participantes, 15 serán representantes de Concacaf y uno será invitado que es el caso de Arabia Saudita.
Eliminatorias a partido único
Los ocho clasificados disputarán una fase eliminatoria tradicional, con cuartos de final, semifinales y final a partido único.
Los cruces de cuartos dependerán del rendimiento durante la fase de grupos, con los equipos mejor posicionados frente a rivales de menor clasificación.
El calendario del torneo
- Fase de grupos: del 17 al 30 de junio.
- Cuartos de final: 3 y 4 de julio.
- Semifinales: 7 y 8 de julio.
- Final: 11 de julio.
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Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.