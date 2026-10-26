“El objetivo es pelear el primer lugar”, advirtió Joel Huiqui luego de la victoria 1-3 de Cruz Azul sobre Querétaro

Cruz Azul continúa en plan grande, ya que sumó su tercera victoria al hilo al imponerse 1-3 a Querétaro en el Estadio Corregidora, gracias a las anotaciones de Andrés Montaño, el argentino Nico Ibáñez y el nigeriano Cristian Ebere. Con este resultado, el actual campeón del fútbol mexicano quedó como sublíder del campeonato tras haber llegado a los 26 puntos, los mismos que el tercer lugar Chivas, y uno menos que el superlíder América.

¡QUIERE EL PRIMER LUGAR DEL AMÉRICA! 🚂⚽🔥



Luego de su victoria sobre Querétaro, Joel Huiqui advirtió que la Máquina peleará hasta el final del Apertura 2026 por el liderato general. El entrenador de la Máquina aseguró que no se detendrán hasta encontrar una oportunidad para… pic.twitter.com/UKvPO93VVu — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 26, 2026

En conferencia de prensa, el técnico Joel Huiqui mandó un aviso a todos sus contrincantes, ya que, dejó en claro que, a falta de tres jornadas para darle fin a la fase regular, su equipo aspira a cerrar como líder, además volvió a compartir que se encuentra muy feliz de poder estar al frente del club.



“Fue una semana extraordinaria. Porque enfrentamos a tres rivales muy importantes, a los cuales intentamos contrarrestar su juego ofensivo. Lograr nueve puntos era clave, seguir con el ritmo ganador, estabilizarlo. Estamos muy cerca del primer objetivo que es pelear el primer lugar. Obviamente hay un partido menos del equipo que está en primer lugar (América). Nuestra tarea es seguir insistiendo”, manifestó el estratega, quien busca el bicampeonato.



“Yo como entrenador me siento afortunado de poder formar parte de Cruz Azul y luego de los jugadores. Yo los invitaba a hacer una reflexión de que se sientan agradecidos y afortunados de tener un equipo tan completo. Hay que destacar el gran trabajo de Andrés Montaño, teníamos algunos partidos sin que él estuviera con un ritmo de juego como hasta ahora. Así te puedo destacar uno por uno. Están comprometidos, conscientes de que la única forma de poder buscar el bicampeonato es poder hacer una competencia interna”, añadió.

Joel Huiqui calificó de increíble el desempeño de @CruzAzul.



“Cumplimos el objetivo de la semana, lograr 9 puntos, seguir con el ritmo ganador, logramos estabilizarnos y estamos muy cerca de donde queremos estar”.#LigaMX https://t.co/wZzBWGapJR pic.twitter.com/dDU7tLeVFj — PressPort (@PressPortmx) October 26, 2026

Por otro lado, se le cuestionó al Pocahontas la posibilidad de añadir como posible refuerzo para el siguiente semestre al uruguayo Santiago Homenchenko, capitán del Querétaro, quien ha tenido un gran campeonato liderando a su escuadra.



“Santiago es un gran jugador, pero para la búsqueda de jugadores en el próximo torneo tenemos mucho tiempo para analizar, Santiago como muchos otros más son opciones, pero hoy estamos completos”, respondió El Creador de La Muertinha.