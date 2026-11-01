El plazo que se pone la dirigencia del Manchester United para la continuidad de Carrick

El arranque de temporada del Manchester United no se condice para nada con el cierre de la campaña pasada. La ilusión de pelear era grande, pero un inicio turbulento generó dudas sobre el cuerpo técnico encabezado por Michael Carrick.

El ex volante había llegado como entrenador interino hasta el final de la 2025/26 luego del despido de Ruben Amorim, pero sus buenos rendimientos y posterior clasificación a la UEFA Champions League generaron que se gane la renovación de su contrato y arranque su ciclo como entrenador del United de manera oficial.

El mercado de fichajes no fue nada estelar pero tampoco decepcionante, por lo que se prestaban para luchar con armas muy similares a las de la campaña pasada. El saldo, hasta ahora, es tremendamente negativo: están décimo séptimos, al borde de una zona de descenso que hoy tiene al Crystal Palace, el Nottingham Forest y el Sunderland como protagonistas.

Chelsea v Manchester United - Premier League - Stamford Bridge | Adam Davy - PA Images/GettyImages

Una victoria, cuatro empates e idéntica cantidad de caídas comprenden un récord tremendamente negativo, el del peor arranque del United en la historia de la Premier League. En la UEFA Champions League el panorama no es mucho mejor: están momentáneamente en zona de clasificación al playoff, aunque con un triunfo y dos derrotas en su haber.

Según informa el periodista Graeme Bailey en Team Talk, el club mancuniano "no tiene planes inmediatos de destituir a Michael Carrick a pesar de haber tocado fondo". Además, confirma que "la intención es mantenerlo al mando, al menos, hasta el parón de selecciones" de este noviembre, dándole así algunos partidos más de margen para revertir la situación.



Los partidos contra la Roma, por la UEFA Champions League, y el Aston Villa, por la Premier, serán fundamentales para que el entrenador, multicampeón como jugador, empiece a mostrar una mejoría en su equipo. Si no lo logra, el nombre de Julian Nagelsmann ya está dando vueltas en los pasillos de Old Trafford.

