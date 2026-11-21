El Real Madrid no está teniendo un día de campo en el Santiago Bernabéu ante el Celta de Vigo. Parecía que el cuadro merengue tenía una oportunidad de oro para empatar el encuentro a través de un penalti polémico, pero Kylian Mbappé falló el cobro.

Al minuto 36, el árbitro central Cordero Vega marcó una falta de Javi Rodríguez sobre Mbappé dentro del área. El silbante consideró que el jugador del Celta sujetó al francés por el brazo y señaló la pena máxima. La decisión del colegiado generó un intenso debate en redes sociales, al considerar que no había falta sobre el jugador del Real Madrid.

Mbappé se lamenta tras fallar el penalti del empate | Diego Souto/GettyImages

El mismo delantero tomó el balón para cobrar el penalti. Mbappé se puso las manos en la cintura, realizó un parón antes de definir y mandó su disparo arriba del arco custodiado por el arquero Ionut Radu.

De acuerdo con cifras de Opta, 'Kiki' ha fallado seis de los 28 penaltis que ha cobrado con el Real Madrid en todas las competencias, esto sin contar las tandas de penales. Esta es la primera ocasión en la que el delantero manda su cobro fuera del arco.

Mbappé ha fallado seis penales con el Real Madrid | Soccrates Images/GettyImages

Tras el fallo de Mbappé, el partido se fue 0-1, a favor del Celta de Vigo, al descanso. ¿El equipo merengue será capaz de darle la vuelta al marcador?

6 - Kylian Mbappé ha fallado seis de los 28 penaltis que ha lanzado con el Real Madrid entre todas las competiciones (sin contar tandas).



👀 El de hoy es el primero que manda fuera.



☁️ Nublado. pic.twitter.com/bUDPuUx246 — OptaJose (@OptaJose) November 21, 2026

El equipo de José Mourinho busca quedarse con los tres puntos ante el Celta para llegar a 33 unidades y ponerle presión al FC Barcelona, quienes se medirán el domingo ante el Villarreal en el Spotify Camp Nou.