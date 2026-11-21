El polémico penalti a favor del Real Madrid ante el Celta que falló Mbappé
El Real Madrid no está teniendo un día de campo en el Santiago Bernabéu ante el Celta de Vigo. Parecía que el cuadro merengue tenía una oportunidad de oro para empatar el encuentro a través de un penalti polémico, pero Kylian Mbappé falló el cobro.
Al minuto 36, el árbitro central Cordero Vega marcó una falta de Javi Rodríguez sobre Mbappé dentro del área. El silbante consideró que el jugador del Celta sujetó al francés por el brazo y señaló la pena máxima. La decisión del colegiado generó un intenso debate en redes sociales, al considerar que no había falta sobre el jugador del Real Madrid.
El mismo delantero tomó el balón para cobrar el penalti. Mbappé se puso las manos en la cintura, realizó un parón antes de definir y mandó su disparo arriba del arco custodiado por el arquero Ionut Radu.
De acuerdo con cifras de Opta, 'Kiki' ha fallado seis de los 28 penaltis que ha cobrado con el Real Madrid en todas las competencias, esto sin contar las tandas de penales. Esta es la primera ocasión en la que el delantero manda su cobro fuera del arco.
Tras el fallo de Mbappé, el partido se fue 0-1, a favor del Celta de Vigo, al descanso. ¿El equipo merengue será capaz de darle la vuelta al marcador?
El equipo de José Mourinho busca quedarse con los tres puntos ante el Celta para llegar a 33 unidades y ponerle presión al FC Barcelona, quienes se medirán el domingo ante el Villarreal en el Spotify Camp Nou.
Uriel Salmerón es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista y escritor especializado en futbol, con más de una década de experiencia en medios. Es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha publicado en Sopitas.com, Futbol Total, Máspormás, AS México y Sports Illustrated Fútbol. Se especializa en futbol mexicano, además de seguir de cerca la MLS, LaLiga y la Premier League. Su trabajo va desde la cobertura de la actualidad, partidos, noticias y fichajes hasta artículos más profundos que requieren investigación.