Se publicó el primer once que pondrá Mauricio Pochettino en cancha como DT del Manchester United y las expectativas están por las nubes. El argentino va a tener su debut este domingo ante el Liverpool en Anfield, uno de los estadios más difíciles de Inglaterra y con el desafío de volver a darle brillo a un equipo que atraviesa uno de sus peores momentos deportivos.

Los Red Devils llegan al derbi del noroeste de Inglaterra en la 18° posición de la Premier League, con una única victoria en diez fechas. Pochettino asumió el miércoles en reemplazo de Michael Carrick y tuvo apenas unos días para trabajar con sus futbolistas antes de su estreno.

Su primera alineación deja entrever decisiones interesantes, sobre todo en defensa y ataque. Si bien, mantiene el 4-2-3-1 que usaba Carrick, el ex DT del Tottenham apuesta por una distribución distinta de sus jugadores y recupera a algunos futbolistas que no habían tenido continuidad.

El primer once titular de Pochettino en el Manchester United

Arquero: Senne Lammens

Defensas: Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Lisandro Martínez, Diogo Dalot

Mediocampistas: Youri Tielemans, Kobbie Mainoo

Mediapuntas: Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu

Delantero: Matheus Cunha

Una de las principales modificaciones con respecto a Carrick está en la línea de cuatro integrada por Yoro, De Ligt, Lisandro y Dalot. El neerlandés recupera la titularidad, al igual que el argentino, y Harry Maguire queda relegado al banco de suplentes.

Harry Maguire iniciará ante el Liverpool en el banco de suplentes | Ash Donelon/GettyImages

En la era Carrick, el técnico había recurrido a infinidad de combinaciones defensivas debido a las lesiones y las dificultades para encontrar estabilidad. Ahora, por ejemplo, Luke Shaw, que todavía se recupera de sus problemas musculares, no aparece entre los convocados.

En el mediocampo, Pochettino elige a Tielemans y Mainoo para acompañar a Bruno Fernandes, quien conserva la capitanía y jugará por delante de ambos. Carrick había alternado entre diferentes futbolistas para ocupar la zona de creación, como por ejemplo Carlos Baleba y Andrey Santos.

La elección de Mainoo es interesante por la importancia que Pochettino le da al desarrollo de los jóvenes. El inglés va a tener la oportunidad de ganarse su lugar en el equipo desde el primer partido bajo el mando del flamante entrenador.

En el atauqe, Patrick Dorgu está entre los titulares después de recuperarse de los problemas físicos que limitaron su participación en las últimas semanas de Carrick. El danés estará en el sector izquierdo del ataque, acompañado por Mbeumo en la derecha y Cunha como delantero.

Amad Diallo, otro de los jugadores que había tenido minutos con el anterior DT, va a estar entre los suplentes y esperará su oportunidad como lo harán también Mason Mount, Joshua Zirkzee y Santos.

🤍 Presenting today's starting XI, in positional order... pic.twitter.com/pFYEqexFSk — Manchester United (@ManUtd) November 22, 2026

El DT reconoció las dificultades de asumir el cargo con tan poco tiempo de preparación. "Llegamos con la idea de construir algo desde cero, a partir de nuestras propias ideas y filosofía, con la forma en que nos gusta trabajar", dijo antes del encuentro.

Además, dejó en evidencia que quiere establecer una identidad futbolística reconocible. "Necesitamos mejorar a nuestros jugadores y encontrar la manera de rendir. La identidad y la cultura del club están muy definidas. Es un club histórico que durante años estuvo entre los mejores del mundo", afirmó.

El partido contra los Reds va a ser la primera chance de observar cómo implementa su propuesta.