¿El problema es Vinícius Júnior o el Real Madrid? La doble cara del brasileño

Ha sido un tema de debate durante los últimos meses si Vinícius Júnior volverá a alcanzar su mejor versión, pero empezamos a darnos cuenta de que, cuando se viste con una elástica distinta a la merengue, volvemos a ver al Vinícius de antes...

Esta mañana, el carioca ha protagonizado un encuentro sensacional con la selección brasileña. Y no queda tan lejos el Mundial de este verano, donde se salió, y no solo a nivel goleador. Todo el potencial ofensivo de la selección brasileña pasaba por los pies de Vinícius Júnior. Hoy, a pesar de la derrota y del mal juego de su selección, ha anotado los dos goles de su equipo con dos lanzamientos al alcance de muy pocos jugadores en el mundo.

En el Real Madrid, el ex de Flamengo lleva un tiempo apagado y es que solo hay que ver sus actuaciones recientes cuando ha tenido la oportunidad de jugar. El equipo funciona mucho mejor con Diomande en el costado izquierdo y con Mbappé con un poco más de libertad para moverse por el frente del ataque. Pero ¿cuál es la diferencia entre el Vinícius del Real Madrid y el de la selección brasileña?

2-2 Brazil.



GOLAZO VINICIUS JUNIORRRRR!!! BRAZIL PULL LEVEL AFTER GOING DOWN 2-0. VINICIUS JUNIOR WITH AN UNBELIEVABLE GOAL!!!!!!!!! pic.twitter.com/QXNRqoFsHl — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 14, 2026

Algo importante a tratar es el tema del entrenador. La mejor versión de Vinícius la hemos visto con Ancelotti y es el italiano el que dirige ahora mismo a los cariocas. En el Real Madrid, José Mourinho le ha dado mucha confianza, pero hasta ahora no hemos podido ver ni un 30 % de la capacidad que ya ha demostrado Vini.

A nivel táctico, tenemos que romper una lanza en favor de Carlo Ancelotti. El técnico italiano ha percibido que Vinícius ha perdido esa punta de velocidad que le convertía en un futbolista diferencial pegado al costado. Con la idea de no desperdiciar su talento relegándolo al banquillo, Ancelotti ha diseñado un sistema en el que puede colocar a la estrella del Real Madrid en la banda izquierda, pero con mucha más libertad para ocupar zonas centrales del terreno de juego. ¿Por qué no se plantea eso José Mourinho? Por el overbooking en la zona central del conjunto merengue.

Si el técnico luso permite a Vinícius que se mueva por zonas centrales para aprovechar su indiscutible habilidad sin tener que explotar al máximo esa punta de velocidad que hemos mencionado anteriormente, terminaría por pisar la zona de Jude Bellingham y Kylian Mbappé.

2-1 Brazil.



GOOOOOAAAALLLL FOR BRAZIL!!! CARLO ANCELOTTI'S MEN PULL ONE BACK AGAINST JAPAN!!!! VINICIUS JUNIOR SCORES!!! pic.twitter.com/7ATzz9uxIb — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 14, 2026

Las jerarquías están muy claras: en el Real Madrid, José Mourinho coloca a Kylian Mbappé y luego al resto, mientras que en la selección brasileña Ancelotti ha diseñado un equipo en torno a la figura de Vinícius Júnior.

Se ha especulado mucho también con el tema mental. Está claro que cuando un deportista está atravesando una mala racha a nivel personal, todo se ve reflejado en el terreno de juego. Las críticas de parte de su propia afición, que está poniendo en entredicho al jugador que hace apenas dos años peleaba por el Balón de Oro, afectan a cualquiera.

Es evidente que Vinícius no está cómodo con su situación actual en el Real Madrid. ¿Será capaz el brasileño de revertir la situación y volver a convertirse en uno de los grandes ídolos del Santiago Bernabéu? ¿O es el momento de dar un paso a un lado y probar suerte fuera de la capital española?