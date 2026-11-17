El combate de la problemática del racismo en los campos de fútbol sumó un nuevo capítulo este martes: la justicia de Asturias condenó a once meses de prisión al aficionado del Real Oviedo que insultó a Kylian Mbappé, futbolista del Real Madrid, en el duelo celebrado en el Carlos Tartiere el 24 de agosto de 2025.

La causa se caratuló como delito de odio y su cumplimiento en un establecimiento penitenciario está condicionada al cumplimiento de la multa. Este individuo no puede acudir a estadios de fútbol donde se disputen competencias oficiales por los próximos dos años.

Además, ABC informa que el condenado tendrá tras este fallo una inhabilitación de 3 años y 11 meses para oficios educativos, docentes, deportivos o de tiempo libre; y que tendrá que afrontar una multa económica equivalente a 8 euros por día durante seis meses.

El comunicado completo del Real Madrid

"El Real Madrid C. F. comunica que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias ha dictado hoy sentencia condenatoria de conformidad contra el responsable de los insultos racistas dirigidos a nuestro jugador Kylian Mbappé durante el partido disputado entre el Real Oviedo y el Real Madrid el 24 de agosto de 2025 en el estadio Carlos Tartiere.

El acusado ha sido condenado por un delito de odio a once meses de prisión, diversas penas de inhabilitación y una multa económica. La suspensión de la pena de prisión ha quedado condicionada a que no acuda durante dos años a estadios de fútbol en los que se celebren competiciones deportivas oficiales.

Esta sentencia se suma a las condenas penales ya dictadas por insultos racistas contra jugadores del Real Madrid en los estadios de Mestalla, Son Moix, Vallecas y José Zorrilla.

El Real Madrid, que ha ejercido la acusación particular en este procedimiento y continúa ejerciéndola en otros por hechos similares, reafirma su compromiso de combatir el racismo y erradicar cualquier comportamiento racista en el fútbol y en el deporte", concluye el comunicado.

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